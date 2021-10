Salute pubblica o ricchezza privata? Come i passaporti digitali dei vaccini stanno aprendo la strada a un capitalismo di sorveglianza senza precedenti





di Jeremy Loffredo e Max Blumenthal.

I titani del capitalismo globale stanno sfruttando la crisi di Covid-19 per stabilire sistemi di identificazione digitale simili al credito sociale in tutto l’Occidente.

La morte per fame di Etwariya Devi, una vedova di 67 anni dello stato rurale indiano del Jharkhand, sarebbe passata inosservata se non fosse stata parte di una tendenza più ampia.

Come 1,3 miliardi di suoi compatrioti indiani, Devi era stata costretta a iscriversi a un sistema di identificazione digitale biometrico chiamato Aadhaar per accedere ai servizi pubblici, inclusa la sua indennità mensile di 25 kg di riso. La sua impronta digitale non è stata registrata da questo sistema difettoso, a Devi è stata negata la sua razione di cibo . Nei tre mesi successivi, nel 2017, le è stato ripetutamente negato il cibo fino a quando non ha ceduto alla fame, da sola a casa.

Premani Kumar, una donna di 64 anni anche lei del Jharkhand, ha subito la stessa sorte di Devi, morendo di fame e di sfinimento lo stesso anno dopo che il sistema Aadhaar ha trasferito il pagamento delle razioni alimentari della sua pensione a un’altra persona senza il suo permesso. .

Un destino altrettanto crudele è stato segnato per Santoshi Kumari , una ragazzina di 11 anni, anche lei del Jharkhand, che si dice sia morta chiedendo l’elemosina dopo che la tessera annonaria della sua famiglia è stata cancellata perché non era stata collegata al loro digitale Aadhaar identità.

Queste tre vittime strazianti sono tra una serie di morti nell’India rurale nel 2017 che sono un risultato diretto del sistema di identificazione digitale Aadhaar.

Con oltre un miliardo di indiani nel suo database, Aadhaar è il più grande programma di identificazione digitale biometrica di sempre. Oltre a fungere da portale per accedere ai servizi governativi, tiene traccia dei movimenti degli utenti tra le città, del loro status professionale e dei loro acquisti. È un sistema di credito sociale de facto che funge da punto di ingresso chiave per accedere ai servizi in India.

Dopo aver definito il miliardario Nandan Nilekani un “eroe”, le iniziative sostenute dall’oligarca Bill Gates hanno cercato a lungo di applicare l’approccio Aadhaar ad altri paesi. Con la crisi di Covid-19, Gates e gli altri maestri del settore dell’ID digitale hanno un’opportunità senza precedenti di portare i loro programmi nei paesi ricchi del Nord.

Per coloro che desiderano porre fine alle restrizioni legate alla pandemia, i programmi di accreditamento che certificano la loro vaccinazione contro il Covid-19 sono stati presentati come la chiave per riaprire l’economia e ripristinare la propria libertà personale. Ma l’introduzione dei passaporti di immunità sta anche accelerando la creazione di un’infrastruttura di identità digitale globale.

Come ha recentemente affermato la Thales , società di vigilanza militare e appaltatore della NATO , i passaporti dei vaccini ” sono il precursore dei portafogli di identità digitali “.

E come ha fatto notare a Forbes l’ amministratore delegato di iProove, società di identificazione biometrica e subappaltatore della sicurezza interna, “ l’evoluzione dei certificati di vaccinazione porterà infatti al ‘futuro ‘ l’intero campo dell’identificazione digitale . Pertanto, ” non si tratta solo del Covid, ma di qualcosa di ancora più grande “.

Per lo stato di sicurezza nazionale, i passaporti di immunità digitale promettono un controllo senza precedenti sulle popolazioni ovunque siano implementati tali sistemi. Ann Cavoukian, l’ex commissario per la privacy dell’Ontario, in Canada, ha descritto il sistema di passaporti dei vaccini già attivo nella sua provincia come ” una nuova rete di sorveglianza inevitabile, con dati di geolocalizzazione tracciati ovunque “.

Per oligarchi tecnologici come Bill Gates e istituzioni neoliberali come il World Economic Forum, l’ID digitale e i sistemi di valuta digitale hanno già permesso l’estrazione di profitti incredibili nei paesi del Sud, dove centinaia di milioni di persone rimangono “unbanked” e quindi al di fuori del ambito dei sistemi di pagamento elettronico.

Oggi, mentre la base protesta contro il regime di esclusione del passaporto per i vaccini, i capitani del capitalismo globale stanno conducendo una campagna più urgente che mai per portare l’ID digitale in Occidente.

Per queste élite, la digitalizzazione dei passaporti di immunità rappresenta uno strumento essenziale in una trasformazione economica e politica pianificata da tempo.

“Senza tessera Covid, io e mia moglie siamo emarginati dalla società”

In tutto il mondo, la certificazione della vaccinazione COVID-19 è già un requisito per partecipare alla vita quotidiana.

In Indonesia, i vaccini contro il COVID-19 sono obbligatori e chi rifiuta rischia multe o gli viene negato l’accesso ai servizi pubblici. In Grecia, i residenti devono avere l’immunità per lavorare o entrare in bar, teatri e altri spazi pubblici interni.

La Francia ha anche richiesto ai residenti di avere un pass sanitario per accedere a tutti i ristoranti, bar, treni e qualsiasi luogo che possa ospitare più di 50 persone, una mossa che ha scatenato proteste diffuse in tutto il paese. L’ex candidato socialista alla presidenza francese Jean-Luc Mélenchon ha denunciato le nuove restrizioni come ” assurde, ingiuste e autoritarie “.

L’Italia ha imposto il suo lasciapassare verde a tutti i lavoratori, minacciando di licenziarli e di sospendere gli stipendi. L’Italia richiede questo pass anche per utilizzare i mezzi pubblici italiani. Le scene della sicurezza privata che reagiscono in modo eccessivo al pass verde ed escludono gli anziani in Italia dai servizi vitali hanno già iniziato a diventare virali sui social media.

Italy's Green Pass in action: an old woman is turned away from medical exams at a hospital because she can't produce her mandatory "health" passport. These systems inherently discriminate against members of vulnerable groups and encourage private security overreach, as seen here. https://t.co/Y9Tr12A9jq — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) October 19, 2021



I mandati relativi al COVID potrebbero essere permanenti

Mentre i media come la CNN hanno definito i passaporti dei vaccini una ” misura utile e temporanea “, è sempre più chiaro che le restrizioni sulla prova dell’immunità imposte alle popolazioni occidentali non stanno andando via.

Il dottor Kerry Chant , del Dipartimento della Salute australiano del New South Wales, ha affermato che i cittadini “ dovrebbero abituarsi ad essere vaccinati con vaccini anti-Covid in futuro…sarà un ciclo regolare di vaccinazioni e rivaccinazioni ”.

Albert Bourla, CEO della società Pfizer, che ha visto le sue azioni salire alle stelle durante la pandemia, ha osservato che lo ” scenario più probabile ” è che i vaccini contro il coronavirus siano obbligatori ogni anno.

Come un titolo tratto da nature nel mese di febbraio, ” il coronavirus è qui per rimanere .” Oppure, come ha affermato il dottor Mike Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è ” molto, molto, improbabile ” che il COVID-19 scompaia. .

” Sradicare questo virus nel mondo in questo momento è un po’ come cercare di pianificare la costruzione di un percorso verso la luna ” , ha affermato Michael Osterholm, epidemiologo dell’Università del Minnesota a Minneapolis. . ” Non è realistico “.

” D’ora in poi è la nostra vita, a ondate ” , ha ammesso lo zar israeliano del coronavirus Salman Zarka.

Zarka ha già pianificato di rendere obbligatoria una quarta dose per gli israeliani.

I mandati COVID saranno applicati digitalmente

Mentre essere costretti a farsi vaccinare dallo stato può sembrare poco attraente per molti, o addirittura infernale, per altri, questo incubo rappresenta l’occasione di una vita. Già nel maggio 2020, a sole sette settimane dalla dichiarazione della pandemia, il miliardario americano Bill Gates prevedeva che ” un giorno avremo dei certificati digitali che ci permetteranno di sapere chi è guarito o è stato testato di recente o, quando avremo di un vaccino, chi lo ha ricevuto ”.

Ora, più di un anno dopo, un numero crescente di governi locali e nazionali chiede una qualche forma di prova digitale della vaccinazione o dell’immunità naturale contro il COVID-19.

Chi vuole recarsi in Canada, ad esempio, deve scaricare un’app che verifica lo stato di immunizzazione dei viaggiatori in arrivo. Il governo prevede inoltre di implementare un passaporto digitale per la vaccinazione in tutto il Canada nei prossimi mesi.

Quando l’Unione Europea (UE) si è aperta ai turisti stranieri questa estate, ha introdotto un “certificato digitale COVID” che consente l’ingresso alle persone vaccinate contro il COVID-19, a coloro che risultano negativi al test o a coloro che si sono recentemente ripresi da un’infezione. Il “certificato verde digitale” che sta offrendo è stato pubblicizzato come un modo per facilitare la libera circolazione sicura all’interno dell’UE durante la pandemia.

Il governo francese ha stretto una partnership con una società di tecnologia biometrica chiamata IDEMIA per ” rendere più facile per i suoi cittadini dimostrare la propria identità ed effettuare transazioni online utilizzando uno smartphone “. La nuova applicazione ” consentirà ai cittadini francesi di posizionare la propria carta d’identità elettronica nazionale [introdotta in Francia nell’ambito della risposta al COVID-19 nell’agosto 2021] … sul retro del proprio smartphone e vedere immediatamente confermata la propria identità “. IDEMIA sta anche aiutando la Francia a certificare i dati sull’immunità dei viaggiatori con la sua suite Health Travel Pass .

Gli Stati Uniti accettano ancora le tessere di vaccinazione cartacee e il presidente Biden ha insistito sul fatto che nessuna domanda nazionale è in lavorazione. Tuttavia, sette stati degli Stati Uniti (California, New York, Louisiana, Colorado, Illinois, New Jersey e Hawaii) hanno già implementato applicazioni che certificano la vaccinazione COVID-19 e dispongono di mandati in vigore a vari livelli.

ImmunaBand , un braccialetto indossabile, la cui missione aziendale è ” avvicinare un po’ il mondo in questo momento della pandemia di COVID-19 e consentirti di dimostrare al mondo il tuo stato di vaccinazione “, è stato approvato anche da New York City come prova di vaccinazione.

Nella vera tradizione americana, il governo degli Stati Uniti sta relegando la creazione di certificati di vaccinazione digitali al settore privato ” , ha affermato Data & Society, organizzazione no profit .

In effetti, dietro la promozione dei passaporti vaccinali digitali c’è una consorteria di istituzioni neoliberali sovranazionali guidate da donatori oligarchici dell’industria tecnologica.

Interessi aziendali d’élite dietro i passaporti digitali COVID

Le mega corporazioni, le istituzioni finanziarie internazionali e le fondazioni private sostenute da miliardari hanno svolto un ruolo fondamentale nelle pressioni per i passaporti vaccinali digitali e la loro attuazione.

Il fiorente sistema di passaporto sanitario globale è stato coordinato sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) delle Nazioni Unite. Tuttavia, questa istituzione è così intrecciata con ricchi interessi privati ​​che difficilmente può essere definita un’organizzazione sanitaria “pubblica”.

Come l’ ex direttore dell’OMS Margaret Chan ha detto alla regista Lilian Franck, ” Solo il 30% del mio budget è costituito da fondi prevedibili. Per il restante 70%, devo prendere un cappello e viaggiare per il mondo chiedendo soldi. E quando ci danno dei soldi, è fortemente legato alle loro preferenze, a ciò che gli piace ”.

Il primo tra questi finanziatori privati ​​è il secondo uomo più ricco del mondo, Bill Gates, e la sua Fondazione Bill e Melinda Gates, che risulta essere il secondo donatore dell’OMS.

La Gates Foundation ha recentemente contribuito a finanziare un documento dell’OMS che fornisce ” guida all’implementazione ” per la certificazione dei vaccini in tutto il mondo. Gli autori hanno scritto questo documento insieme alla Fondazione Rockefeller e con la consulenza di diversi rappresentanti di alto livello della Banca Mondiale.

Secondo Foreign Affairs , ” Poche delle iniziative politiche o norme normative stabilite dall’OMS sono annunciate prima di essere state riviste ufficiosamente dallo staff della Gates Foundation “. Oppure, come altre fonti hanno detto a Politico nel 2017, ” le priorità di Gates sono diventate quelle dell’OMS “.

Anche il World Economic Forum (WEF) è in prima linea nel passaggio ai certificati digitali. ” Il Forum fa parte del gruppo di lavoro dell’OMS per prendere in considerazione questi standard [requisiti del certificato di vaccinazione] e pensare a come verrebbero utilizzati “, si legge in un articolo del WEF di datazione maggio.

Sulla carta, il WEF (noto anche come Organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privato) è una ONG e un think tank ” impegnato a migliorare lo stato del mondo “. In effetti, è una rete internazionale di alcune delle persone più ricche e influenti del pianeta. Il Forum si posiziona come opinion leader del capitalismo mondiale.

L’organizzazione è meglio conosciuta per il suo raduno annuale della classe dirigente mondiale. Ogni anno, gestori di hedge fund, banchieri, amministratori delegati, rappresentanti dei media e capi di stato si riuniscono a Davos per “dare forma alle agende globali, regionali e di settore “. Come ha detto Foreign Affairs , ” il WEF non ha un’autorità formale, ma è diventato il principale forum delle élite per discutere idee e priorità politiche “.

Nel 2017, l’economista tedesco

e fondatore del WEF Klaus Schwab ha introdotto il concetto di ” Quarta rivoluzione industriale ” con il titolo del libro che ha pubblicato quell’anno. La Quarta Rivoluzione Industriale (4RI) si riferisce all’attuale ” rivoluzione tecnologica ” che sta cambiando il modo in cui le persone ” vivono, lavorano e si relazionano tra loro “, e le cui implicazioni ” sono diverse da tutto ciò che l’umanità ha conosciuto ” , secondo Schwab.

Per lui il 4RI è la “ fusione dei mondi fisico, digitale e biologico ”. Schwab ha anche affermato che il 4RI devierà inevitabilmente verso il transumanesimo, o l’editing del genoma umano.

Nel gennaio 2021, diversi partner del WEF, tra cui Microsoft, Oracle, Salesforce e molti altri “pesi massimi”, hanno annunciato una partnership per lanciare la Vaccine Credential Initiative (VCI) per sviluppare strumenti di autenticazione digitale delle vaccinazioni, secondo Forbes .

Con l’obiettivo di istituire un’unica “tessera sanitaria SMART” per tutto il mondo, la VCI intende che le proprie tessere sanitarie SMART siano riconosciute “ al di là dei confini organizzativi e giurisdizionali ”.

Negli Stati Uniti, alcuni stati stanno già implementando le tessere sanitarie SMART sviluppati dal VCI. Queste tessere sanitarie SMART hanno gettato le basi per uno standard nazionale de facto per i certificati di vaccinazione.

” Se un numero sufficiente di Stati adottasse questa tecnologia, potrebbe diventare uno standard nazionale de facto ed evitare che l’amministrazione Biden debba definire requisiti federali per scopi nazionali “, osserva Politico .

L’ultima versione di iOS di Apple, iOS 15, include anche il supporto per la SMART Health Card .

A partire da oggi, le persone che hanno ricevuto un vaccino in California, Hawaii, Louisiana, New York, Virginia o in alcune contee del Maryland possono ottenere una tessera sanitaria SMART dallo stato.

Nella maggior parte degli altri stati, la tessera sanitaria SMART è disponibile per le persone che sono state vaccinate in una qualsiasi delle 17.100 catene di farmacie CVS, Walgreen o Rite Aid del paese.

” Altri Stati, farmacie e sistemi sanitari inizieranno molto presto a rilasciare tessere sanitarie SMART “, promette il sito del Progetto Commons, uno dei fondatori dell’iniziativa VCI.

Il CEO di Commons Project Paul Meyer è un ” giovane leader ” del World Economic Forum.

In India, gli oligarchi tecnologici usano l’ID digitale per imporre credito sociale ai poveri delle zone rurali, portando all’esclusione e persino alla morte

Nel 2015, la Gates Foundation ha fornito fondi per un progetto della Yale School of Public Health che sarebbe diventato noto come Khushi Baby. Ora un’organizzazione senza scopo di lucro, Khushi Baby realizza collane dotate di microchip che un bambino può indossare in ogni momento per monitorare il proprio stato di vaccinazione e stabilire un monitoraggio continuo dalle prime vaccinazioni fino all’età adulta. L’ organizzazione no-profit afferma che attualmente sta utilizzando i dati provenienti da più di 35.000 villaggi in India per creare algoritmi che ” prevedono i risultati sulla salute di madri e bambini “.

Nel 2016, IDEMIA, la società di sicurezza che ora collabora con il governo francese per la vaccinazione e la verifica dell’identità, ha progettato i collari dotati di microchip. Queste collane sono state utilizzate per tracciare i dati sanitari di 13 milioni di persone in India dall’inizio della pandemia.

Questi programmi sono stati presentati da consulenti aziendali come strumenti essenziali per migliorare l’uguaglianza e l’inclusione nei paesi del Sud. ” L’identificazione digitale è la chiave per una crescita inclusiva “, ha affermato McKinsey, la società di consulenza globale, nel 2019.

” Qualcosa come 1 miliardo di persone potrebbe essere più finanziariamente incluso e più partecipativo ” , ha affermato Mike Kubzansky, managing partner della rete Omidyar del fondatore di Ebay e magnate dei media Pierre Omidyar , durante un panel del WEF che esplora come ” l’identificazione digitale offre una significativa opportunità di valore creazione ”.

Come Gates, Omidyar è fortemente investito nel progresso dell’identificazione digitale e dei sistemi valutari attraverso la sua rete Omidyar, che collabora con il World Economic Forum sulla Good ID Initiative .

Uno sguardo più da vicino alla spinta verso l'”inclusione” da parte dei colossi aziendali rivela che il loro linguaggio altruistico è poco più di una copertura di pubbliche relazioni per i motivi del profitto lordo, con conseguente emarginazione e persino morte per molti che sono arruolati nei loro sistemi di identità digitale.

Oltre ad essere la base dell’azienda Khushi Baby, l‘India è diventata un laboratorio per il tracciamento digitale e i sistemi di identità. Con il supporto di gruppi capitalisti occidentali come la Gates Foundation e la Banca Mondiale, il paese è diventato il sito del più grande database di identità digitale del mondo, noto come Aadhaar.

Il sistema Aadhaar è un nome per un numero di 12 cifre che serve come prova di identità e indirizzo, tra le altre cose, ovunque in India. Ad oggi, 1,3 miliardi di indiani sono stati iscritti nel sistema, il che lo rende il più grande database di identificazione biometrica mai costruito. Contiene le scansioni dell’iride e le impronte digitali di entrambe le mani di ciascun utente. La tecnologia per questo sistema è stata fornita nientemeno che dalla società di sicurezza francese IDEMIA.

Aadhaar è stata fondata nel 2014, l’anno in cui Narendra Modi, un sostenitore del libero scambio e della tecnologia, è salito alla carica di primo ministro. Il suo creatore, il miliardario della tecnologia Nandan Nilekani, è stato soprannominato il ” Bill Gates di Bangalore “, celebrato da appassionati di globalizzazione come Thomas Friedman, e salutato nientemeno che da Gates come un ” eroe ” disinteressato. La Gates Foundation ha collaborato con Nilekani al suo progetto ” Co-impact ” insieme alla Skoll Foundation del miliardario Jeffrey Skoll, co-fondatore di eBay.

” Aadhaar è una risorsa enorme per l’India “, è stato versato Gates in un’intervista 2019 con la rete indiana volte . “ Il fatto che tu possa effettuare pagamenti digitali e aprire un conto bancario così facilmente, l’India è leader in questo settore. Ci sono enormi vantaggi nel poter far arrivare i soldi del governo digitale al destinatario ”.

Ma dietro la svolta neoliberista, il sistema di identificazione digitale Aadhar di Nilekani ha devastato le vite delle popolazioni più vulnerabili e stigmatizzate dell’India.

Nello stato di Jharkhand, nell’India orientale, nel 2017 si è verificata un’ondata di morti quando i cittadini impoveriti sono stati tagliati fuori dalle razioni di cibo sovvenzionate dal governo dal sistema Aadhaar. In diversi casi, alle vedove anziane è stato negato il riso per diversi mesi perché il sistema ha rifiutato la scansione delle loro impronte digitali.

Più o meno nello stesso periodo, tre fratelli morirono di fame dopo non essersi registrati correttamente con Aadhaar e gli furono negate le razioni per sei mesi. Lo stesso crudele destino è toccato alla famiglia Kumari, che non è stata in grado di ottenere un documento d’identità elettronico Aadhaar, ha perso la tessera annonaria e ha visto la loro figlia di 11 anni, Santoshi, morire di fame.

“ Molte persone in Jharkhand hanno subito una simile privazione dei diritti alimentari negli ultimi mesi ” , riporta l’ Indian Scroll . ” Il motivo principale è che l’autenticazione biometrica basata su Aadhaar è ora obbligatoria in circa l’80% dei negozi di razioni dello stato “.

Secondo Scroll, un campione casuale di 18 villaggi in cui l’autenticazione biometrica era obbligatoria ha rilevato che uno sbalorditivo 37% dei titolari di carta non era in grado di acquistare le proprie razioni di cibo.

Oltre a rendere Aadhaar la chiave per ottenere servizi governativi, il governo Modi ha integrato i dati raccolti da Aadhar per stabilire un ” database a 360 gradi ” che ” traccia automaticamente i movimenti di un cittadino tra le città, i cambi di lavoro o l’acquisto di una nuova proprietà ” , secondo l’ Huffington Post .

Quando il Covid-19 ha raggiunto l’India all’inizio del 2020, Nilekani si è offerto di impiegare Aadhar come base per un programma di vaccinazione e monitoraggio anti-Covid. ” Dobbiamo assicurarci che tutti ottengano un certificato digitale con la data della vaccinazione, il nome del vaccino e attraverso quale venditore e dove ” , ha detto nel 2020.

Non sorprende che il sistema di sorveglianza di massa di Nilekani si sia dimostrato molto più efficace nel raccogliere dati che nel proteggerli. Nel 2018, il quotidiano Indian Tribune è stato in grado di acquistare le informazioni personali di quasi tutti gli utenti di Aadhaar tramite venditori anonimi su WhatsApp. Il processo è durato appena 10 minuti e costa circa US $ 6, il giornale ha riferito .

Violazioni seriali della privacy da parte del sistema hanno persino spinto alcuni indiani sieropositivi ad abbandonare i programmi di trattamento antiretrovirale che richiedono la tessera Aadhaar. Sebbene Aadhaar dovrebbe essere volontario, le persone che vivono con l’HIV si sono lamentate con i media indiani di essere state sotto pressione per iscriversi al programma di identificazione e di essere minacciate di perdere i loro servizi medici.

I sostenitori della privacy negli Stati Uniti considerano i programmi di identità nazionale digitale come Aadhaar come strumenti di sorveglianza giganteschi che gettano le basi per un sistema di credito sociale.

Parlando al Comitato per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nel luglio 2021, Elizabeth Renieris, del Technology Ethics Lab di Notre Dame, ha ammonito : ” In India, il numero di Aadhaar è in grado di tenere il passo della tua attività in ogni aspetto della tua vita, da lavoro all’assistenza sanitaria, alla scuola, qualsiasi cosa tu faccia. Non puoi mantenere la tua indipendenza in aree specifiche della tua vita. Non puoi separare la tua reputazione personale da quella professionale. Non puoi avere quel tipo di identità personale contestualizzata. Penso che sia davvero problematico ”.

” Dobbiamo evitare di costruire sistemi e infrastrutture di identità digitale in modo da espandere ulteriormente e rafforzare lo stato di sorveglianza, come fa il sistema di identità nazionale in India ” , continua Renieris.

Ma è stato l’aspetto generale del credito sociale di Aadhaar a rendere Gates così affezionato al sistema.

Parlando con i principali politici indiani nel 2016, il secondo uomo più ricco del mondo ha dichiarato: ” Nel corso del tempo tutte queste transazioni creano un’impronta e quindi quando richiedi credito l’opportunità di accedere al denaro. “La storia mostra che hai pagato le bollette in tempo , soldi risparmiati per l’istruzione dei tuoi figli, tutte queste cose nel tuo percorso digitale, viste in modo appropriato permettono al mercato del credito di prendere correttamente atto del rischio ”.

ID4D espande l’ID digitale per tenere traccia delle attività umane più importante che mai

Nel 2016, la Fondazione Gates ha finanziato un progetto della Banca Mondiale chiamato Identity for Development Initiative (ID4D) con l’ obiettivo dichiarato di applicare ” l’approccio Aadhaar ad altri paesi “.

Ad oggi, la Banca Mondiale ha investito 1,2 miliardi di dollari nell’iniziativa ID4D, il cui obiettivo ufficiale è creare “ sistemi di identificazione utilizzando soluzioni del 21° secolo ”.

Tra i quattro partner di finanziamento dietro l’iniziativa ci sono due operazioni familiari supportate da grandi aziende tecnologiche: The Gates Foundation e Omidyar Network, nonché Australian Aid e UK Aid. Secondo la Banca Mondiale, i ” contributi catalitici ” della Fondazione Gates, in particolare, hanno trasformato il progetto da un’idea in un’iniziativa funzionale della Banca Mondiale.

Nilekani, di Aadhaar, attualmente fa parte del comitato consultivo dell’iniziativa ID4D.

Secondo la Banca Mondiale , l’iniziativa ID4D “ promuove l’uso di sistemi di identificazione digitale per la libera circolazione e la fornitura di servizi, creando collegamenti tra sistemi che consentono agli utenti di autenticarsi per servizi chiave come il pagamento dei trasferimenti sociali, le transazioni finanziarie e valico di frontiera ”.

Il materiale promozionale presenta questa iniziativa come una causa umanitaria volta ad aiutare le donne povere e garantire che le persone ” unbanked ” (quelle senza conti in banca), come rifugiati e migranti , siano incluse nel progetto di economia moderna.

Nandan Nilekani, creatore del sistema di identificazione digitale Aadhar, con Bill Gates

Tuttavia, uno sguardo più da vicino ai finanziatori dell’iniziativa e alla loro agenda rivela un obiettivo di lunga data dei capitani del capitalismo globale: la creazione di un sistema di identità digitale che dia potere a potenti istituzioni pubbliche e sia privato più che mai di seguire l’attività umana.

” L’identità digitale… può essere sfruttata dalle piattaforme governative e aziendali per facilitare una varietà di transazioni digitali, inclusi i pagamenti digitali ” , afferma la Banca Mondiale.

In un white paper pubblicato nell’agosto 2021, la Banca mondiale ha invitato le nazioni africane a realizzare un ” mercato unico digitale ” e ad allentare le normative sull’infrastruttura digitale per ridurre i rischi per gli investitori. Il documento ha rivelato le reali intenzioni dietro il desiderio della Banca Mondiale di colmare il divario digitale: aprire il continente agli investimenti stranieri. “La regolamentazione del governo , afferma il documento, deve spianare la strada alla trasformazione digitale nella regione “.

Accelerando la trasformazione digitale dell’Africa, le aziende possono raccogliere i frutti ” , ha proclamato il World Economic Forum (WEF) in un articolo del 2020 intitolato “L’ Africa ha il potenziale per stimolare la crescita globale “.

” Ci saranno […] opportunità lucrative in Algeria, Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Marocco, Sudan e Tunisia […] una buona scommessa per le aziende che cercano di entrare in nuovi mercati “, ha consigliato il WEF.

Come ha scritto di recente il World Economic Forum, “Il COVID-19 ha evidenziato i vantaggi della costruzione di un’economia digitale “. Tuttavia, i vantaggi di cui parla il gruppo probabilmente ricadranno sui suoi stakeholder.

Tra i partner della ” Piattaforma per una buona identità digitale ” del World Economic Forum ci sono la società di identificazione biometrica Accenture, Amazon, Barclays Bank, Deutsche Bank, HSBC Bank, Mastercard, la società di tecnologia biometrica Simprints e il gigante del credito Visa.

Gli stakeholder dell’iniziativa rappresentano i principali beneficiari di un sistema di identificazione biometrica imposto ai paesi del Sud, con le multinazionali finanziarie occidentali che fungono da gateway per consentire ai suoi abitanti di partecipare all’economia globale.

Il WEF ha anche chiarito che l'”obiettivo finale” del suo programma è espandere il modello che ha stabilito in India fino a quando ogni persona nel mondo ha una carta d’identità digitale unica.

In un articolo intitolato ” L’identità digitale è il catalizzatore per il nostro futuro digitale ” , Mohit Joshi , un “giovane leader” del WEF, ha affermato che “i governi dovrebbero utilizzare [Aadhaar] per semplificare la fornitura di servizi e i pagamenti e aumentare in modo massiccio l’inclusione finanziaria “.

In un documento separato, tuttavia , il WEF ha ammesso che il nuovo sistema digitale non fornirà necessariamente agli utenti la liberazione che è stata loro promessa: “ L’identità digitale della Quarta Rivoluzione Industriale determinerà i prodotti, i servizi e le informazioni a cui hanno diritto .potremo avere accesso – o, al contrario, ciò che ci sarà precluso “, ha affermato il WEF.

ID2020 si affida alle vaccinazioni per spingere “oltre il distopico” le identificazioni e i pagamenti digitali

Nel 2016, la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) di Bill Gates, Microsoft, Accenture e la Rockefeller Foundation ha creato un nuovo consorzio per fornire certificati di identità digitale ai bambini quando ricevono i loro vaccini di routine. . L’hanno chiamato ID2020, nominandolo per inciso per l’anno in cui sarebbe stata dichiarata una pandemia globale.

ID2020 afferma di essere ” dedicato a guidare uno standard globale di identità biometrica digitale ” e afferma che le carte d’identità digitali porteranno all'” indipendenza finanziaria “.

I partner dell’iniziativa ID2020 includono il gigante delle carte di credito Mastercard e Simprints, una società di tecnologia biometrica sostenuta dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID), una tradizionale organizzazione di facciata dei servizi di intelligence degli Stati Uniti.

Il progetto Community Pass di Mastercard mira a catturare i dati biometrici di 30 milioni di persone in zone remote dell’Africa nei prossimi tre anni e ad emettere loro una smart card biometrica Mastercard Community Pass, che a sua volta fornirà agli africani un’identità biometrica digitale e un conto bancario.

ID2020 è attualmente operativo in Bangladesh , dove amministra la registrazione biometrica e l’identità digitale ai neonati quando ricevono i vaccini di routine. Il CEO di GAVI, Seth Berkely, ha dichiarato di voler espandere il programma all’intero mondo sottosviluppato, collaborando con mega-corporazioni come Facebook e Mastercard per collegare lo stato di vaccinazione a un’identificazione biometrica del sistema.

“L’ 89% dei bambini e degli adolescenti senza identificazione vive in paesi sostenuti da Gavi ” , ha affermato Berkley. ” Siamo entusiasti del potenziale impatto di questo programma, non solo in Bangladesh, ma come qualcosa che possiamo replicare in tutti i paesi ammissibili al Gavi “.

Con la dichiarazione dell’OMS di una pandemia globale nel marzo 2020, è arrivata un’opportunità senza precedenti per le forze che guidano le identificazioni digitali. Andrew Bud, CEO di iProov, una società di tecnologia biometrica e subappaltatore del Department of Homeland Security, è stato entusiasta: ” L’evoluzione dei certificati di vaccinazione guiderà effettivamente l’intera area dell’ID digitale nel mondo. “a venire. Non si tratta quindi solo di Covid, ma di qualcosa di ancora più grande ”.

L’anno successivo, ID2020 e la società di identificazione biometrica Simprints, in collaborazione con USAID, hanno ottenuto finanziamenti dalla Fondazione Gates per pubblicare un articolo intitolato ” La distribuzione del vaccino COVID-19: un’opportunità per impostare sistemi per il futuro “. Gli autori hanno sostenuto che i vaccini COVID-19 nei paesi del sud potrebbero essere utilizzati come ” potenziale leva ” per fornire identificazioni biometriche digitali.

Elizabeth Renieris, del Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab, si è dimessa dal suo ruolo di consulente tecnico per ID2020, citando ” rischi per le libertà civili ” dopo che l’iniziativa ha collaborato con i giganti della tecnologia per progettare passaporti immuni al COVID supportati dalla tecnologia blockchain sperimentale.

Renieris ha poi denunciato il nascente sistema di identificazione come un incubo per le libertà civili: “ La prospettiva di limitare severamente i diritti e le libertà fondamentali degli individui attraverso piani mal concepiti per ‘passaporti di immunità’ o certificati simili, in particolare quelli che farebbero affidamento su prematuri standard e tecnologie altamente sperimentali e potenzialmente lesive dei diritti come la blockchain, è più che distopico ”.

L’industria del credito statunitense e le società di identificazione dell’immunità digitale collaborano su “Enormi opportunità per il settore aziendale”

In Illinois, i residenti sono attualmente tenuti a dimostrare di aver ricevuto il vaccino contro il covid attraverso un portale online chiamato Vax Verify, che funzionerà in combinazione con il passaporto del vaccino di Chicago che sarà presto lanciato. .

Per registrare la loro prova di vaccinazione, i residenti dell’Illinois devono contattare Experian, il principale servizio di segnalazione creditizia al mondo.

Il portale Vax Verify sta già affrontando critiche per aver fornito informazioni imprecise sullo stato di immunizzazione. È anche oggetto di gravi problemi di sicurezza, date le violazioni dei dati di Experian che hanno portato alla diffusione in Sudafrica dei dati personali di milioni di cittadini dal Brasile.

Inoltre, il portale online richiede che qualsiasi residente il cui credito sia bloccato lo deve sbloccare con Experian prima di registrare una vaccinazione.

“L’ utilizzo di Experian è sicuramente uno dei peggiori [passaporti vaccinali] che abbia mai visto finora “, ha detto a Yahoo News Alexis Hancock, direttore dell’ingegneria per la Electronic Frontier Foundation .

Dopo che l’Illinois è diventato il primo stato degli Stati Uniti a stabilire una relazione formale tra le certificazioni dei vaccini e Experian, Bill Foster, deputato dell’Illinois e tesoro dell’industria finanziaria , ha presentato un disegno di legge per imporre un’identità digitale biometrica per l’intera popolazione americana.

Il Digital Identity Enhancement Act del 2021 , introdotto da Foster a luglio, invita il settore pubblico, e in particolare il Department of Homeland Security, a collaborare con il settore privato per sviluppare una nuova infrastruttura di identificazione digitale biometrica per gli Stati Uniti.

Nel novembre 2020, ID2020, sponsorizzato da Gates, ha fornito a Foster un forum online per promuovere il suo disegno di legge. Durante l’evento, il deputato ha invocato un ” sistema di certificati di immunità digitale biometrico affidabile ” spiegando anche che il suo disegno di legge otterrebbe i dati biometrici di ogni cittadino in modo che le aziende private possano averli. “Sfruttare” per generare enormi profitti.

Il rappresentante Bill Foster ha presentato il webinar ID2020, supportato da Gates, a novembre 2020

” Una volta che il governo avrà acquisito questi dati biometrici abbastanza importanti, il settore delle imprese avrà enormi opportunità di sfruttarli ” , ha affermato. ” E per cercare di dare il via a tutto, ho introdotto il Digital Identity Enhancement Act “.

Banche e società di carte di credito sono tra i tanti “settori di attività” di cui Foster’s Bill beneficerà attraverso le identificazioni biometriche digitali. Il disegno di legge chiarisce che il sistema di identificazione delle imprese darà ” agli individui underbanked e unbanked un migliore accesso ai servizi finanziari digitali “, nascondendo l’apertura dei mercati per i giganti finanziari nella stessa lingua stravagante utilizzata da ID4D e ID2020.

Ma mentre gli oligarchi tecnologici e i loro partner nella finanza e nella sicurezza nazionale approfittano dell’epidemia di coronavirus per creare un redditizio apparato di sorveglianza digitale, il dissenso sta esplodendo nei paesi in cui i passaporti dei vaccini hanno iniziato a escludere milioni di persone.

Scoppiano le proteste contro i passaporti dei vaccini e “persone che hanno poco a che fare con il parlamento”

A New York – il punto del rollout vaccino passaporto negli Stati Uniti, pari a zero – dove oltre l’ 80% di tutti gli arresti distanziamento sociale Covid sono stati fatti contro i residenti neri nel 2020, le tensioni latenti esplodono quando tre commensali neri hanno preso per le strade. Iniziato una litigare con il personale del Carmine, un ristorante dell’Upper West Side che ha impedito loro di mangiare senza la prova della vaccinazione.

"We will not sit by and allow you to use this pandemic, for you to use vaccination cards, for you to use masks as another reason to be racist" said BLM Activist Kimberly Bernard, co-founder of Black Women's March, during Cancel Carmines protest in NYC. pic.twitter.com/RS5gtoHugN — Scootercaster (@ScooterCasterNY) September 24, 2021

L’incidente ha suscitato la condanna di un ramo locale di Black Lives Matter, che ha accusato i funzionari della città di sfruttare i mandati per maschere e passaporti vaccinali per escludere e incarcerare i residenti neri. ” Quello che stiamo vedendo qui è che la polizia e i ristoranti di New York City usano le prove della vaccinazione come motivo per discriminare i neri ” , ha detto l’attivista BLM Kimberly Bernard.

La Francia è stata teatro di alcune delle più grandi proteste al mondo contro il sistema dei passaporti di vaccinazione imposto sotto l’egida dell’ex banchiere e presidente Emmanuel Macron. Il 14 agosto, più di 210.000 persone sono scese in piazza in più di 200 proteste in tutta la Francia contro il nascente regime di sicurezza biomedica.

Le Monde ha descritto i manifestanti come ” solo, coppie, famiglie o amici di tutte le età, bianchi, neri, dipendenti, pensionati, alcuni vaccinati, altri che si rifiutano di farsi vaccinare “.

La giornalista francese Pauline Bock ha osservato che nel suo Paese “ l’unico organismo professionale esente dall’obbligo di vaccinazione – la polizia – sarà colui che dovrà vigilare sull’obbedienza di tutti gli altri. Questa politica è matura per un uso autoritario abusivo ”.

In Italia, intanto, il presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha chiesto a tutti i dipendenti delle aziende pubbliche e private di produrre un green pass attestante la vaccinazione per poter entrare nel proprio posto di lavoro. .

Il sistema del passaporto per la vaccinazione del green pass ha già escluso le persone non vaccinate da ristoranti, palestre, treni, autobus e voli nazionali in tutto il paese. I dati ufficiali del governo mostrano che il passaporto non è riuscito ad aumentare i tassi di vaccinazione.

Con l’estensione del green pass ai luoghi di lavoro, gli italiani sono insorti in alcune delle più grandi proteste che il mondo abbia visto contro il fiorente regime di biosicurezza.

Il 9 ottobre, centinaia di migliaia di manifestanti sono scesi nelle strade italiane, da Roma a Trento, per esprimere il loro rifiuto alla politica di Draghi. A Roma, dove la polizia ha represso i manifestanti pacifici con manganelli e scudi antisommossa, un gruppo di circa 20 teppisti di estrema destra ha attaccato l’ufficio di un sindacato locale sotto gli occhi della polizia. Il ministro dell’Interno Carlo Sibilia ha sfruttato l’accaduto per affermare che ” dietro l’anti-ascia si nascondono gruppi neofascisti “.

Ha messo in dubbio l’accaduto il segretario di una fazione del Partito comunista italiano, Marco Rizzo, che ha condannato il sistema dei passaporti come ” uno strumento di discriminazione e divisione che si contrappone l’uno all’altro “.

In una dichiarazione del 10 ottobre, Rizzo ha avvertito che l’incidente della ” violenza fascista ” del giorno precedente era direttamente nelle mani del governo neoliberista e si è chiesto se fosse in gioco una nuova ” strategia della tensione “. stato degli attivisti di estrema destra durante gli ” anni di piombo ” degli anni ’70 per fomentare la violenza e neutralizzare le organizzazioni marxiste.

Enorme manifestazione a Roma contro l'obbligo del passaporto sanitario: "La gente come noi non molla mai!" pic.twitter.com/517qxac7ki — RadioGenova (@RadioGenova) October 9, 2021

Le proteste si sono estese alla città portuale di Trieste, dove i portuali sindacalizzati si sono rifiutati di scaricare le merci fino alla revoca del lasciapassare verde. Il 18 ottobre, la polizia italiana ha tentato di sedare lo sciopero dei lavoratori usando cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e una pesante repressione.

A due giorni dall’esplosione delle proteste contro il “Green Pass” in tutta Italia, il famoso filosofo Giorgio Agamben si presenta davanti alla commissione Affari costituzionali del Senato italiano per fare una spettacolare dichiarazione di opposizione al green pass.

Agamben è meglio conosciuto per il suo concetto di Homo Sacer, o vita nuda, in cui un individuo viene spogliato dei suoi diritti e ridotto alla sua essenza biologica in un regime extra-legale giustificato dalla guerra o da altre emergenze. Quando le autorità italiane hanno dichiarato il primo lockdown nel marzo 2020, il filosofo ha applicato la teoria alle dure restrizioni nel proprio Paese.

“ Il tratto caratteristico… di questa grande trasformazione che cercano di imporre è che il meccanismo che lo rende formalmente possibile non è un nuovo insieme di leggi, ma uno stato di eccezione, cioè non un’affermazione, ma la sospensione di garanzie costituzionali ”, spiega il filosofo nella prefazione alla sua raccolta di scritti del 2020 sul Covid-19, “A che punto siamo: l’epidemia come politica ”.

Nelle sue osservazioni al Senato italiano, Agamben ha indicato un’agenda cupa dietro la giustificazione ufficiale per i passaporti dei vaccini: ” Scienziati e medici hanno affermato che il pass verde non ha alcun significato medico di per sé, ma serve a costringere le persone a vaccinarsi. Penso che dovremmo piuttosto dire il contrario: il vaccino è un modo per costringere le persone ad avere il green pass. Vale a dire, un dispositivo che permetta di monitorare e tracciare le persone, una misura senza precedenti ”.

Il filosofo ha concluso il suo intervento attaccando le forze sovranazionali – Bill Gates, il World Economic Forum e la Rockefeller Foundation, tra le altre – determinate a imporre un sistema di identificazione digitale e di credito sociale high-tech alla maggior parte possibile della popolazione umana.

“ Credo che in questa prospettiva, avverte Agamben, sia più che mai urgente per i parlamentari considerare la trasformazione politica in atto, che a lungo termine è destinata a privare il Parlamento dei suoi poteri, riducendolo alla semplice approvazione – in nome della biosicurezza – decreti di enti e privati ​​che hanno ben poco a che fare con il Parlamento ”.

fonte: https://thegrayzone.com

Traduzione: Luciano Lago