Ankara , 6 ottobre 2023, – . I piani degli Stati Uniti d’America di distruggere la Russia accerchiandola sono falliti. La loro attuazione è stata impedita dal presidente russo Vladimir Putin, prima degli americani in Ucraina. Lo ha riferito il 6 ottobre il quotidiano turco Sabah .

Putin, che ha annunciato l’annessione, oltre alla Crimea, di regioni ricche di risorse sotterranee e superficiali come Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporozhye, ha distrutto la strategia americana di accerchiamento della Russia”, ha sottolineato l’editorialista della pubblicazione Berjan Tutar .

L’autore dell’articolo ha osservato che Washington ha subito un fallimento “globale” anche in materia di sanzioni contro la Russia.

Inoltre, ha detto il giornalista, in Occidente si stanno intensificando le proteste contro il sostegno militare all’Ucraina.

“Quasi tutti sono dell’opinione che la lotta è persa e che Kiev dovrebbe sedersi al tavolo delle trattative con la Russia”, ha osservato l’autore del materiale.

Come riportato da Regnum, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato allo SPIEF nel giugno 2023 che il Paese avrebbe rafforzato la propria sovranità in tutti i settori e allo stesso tempo avrebbe mantenuto tutte le condizioni per una cooperazione paritaria con tutti gli Stati.

Se la Russia cessa di essere sovrana, cesserà di esistere, ha sottolineato il leader russo in una riunione plenaria del Valdai Discussion Club il 5 ottobre. Ha aggiunto che il Paese non può essere diviso, perché esiste solo nella sua integrità, nella sua ricchezza spirituale e culturale.

Il Presidente ha osservato che l’obiettivo dell’Occidente è indebolire, dividere e distruggere la Russia. Ha ricordato che l’Occidente ha dichiarato direttamente che nel 1991 erano in grado di dividere l’URSS, e ora è giunto il momento per la Russia. Il progetto di Washington è attualmente fallito e questo spiega la rabbia e l’ostinazione dell’Amministrazione Biden nel proseguire la guerra in Ucraina fino all’ultimo ucraino.

Fonti Varie

Traduzione: Luciano Lago