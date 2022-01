Ryabkov ha annunciato possibili provocazioni da parte dell’Ucraina

Izvestia 13 gennaio 2022 / L’Ucraina cerca un pretesto per rifiutarsi di rispettare gli Accordi di Minsk, può accadere qualsiasi provocazione. Lo ha annunciato giovedì 13 gennaio il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergej Ryabkov in un’intervista a RTVI:

“… Abbiamo tali vicini, come l’Ucraina di oggi, che si inebria nell’illusione della rivalsa, e cerca pretesti per abbandonare definitivamente l’attuazione del pacchetto di misure di Minsk, e che specula sul sostegno spericolato e senza ritegno degli occidentali”.

Ryabkov ha osservato che da parte dell’Ucraina potrebbe esserci una provocazione:

“Non concederemo vengano assegnate responsabilità per le conseguenze potenzialmente molto gravi di ciò. Noi semplicemente preavvisiamo che è necessario un passo indietro della NATO”.

Il viceministro degli Esteri ha sottolineato che a Kiev possono venire in mente le cose più impensabili, quindi è necessario porre fine a ciò e “riportare l’Ucraina all’attuazione degli Accordi di Minsk sul Donbass”.

“Gli scenari possono essere completamente diversi. Abbiamo visto cos’è successo l’anno scorso in tutta questa storia con l’“ingaggio” di cittadini russi da parte degli ucraini e con il loro transito bielorusso da qualche parte all’estero”, ha osservato.

Inoltre, Ryabkov ha affermato che la Federazione Russa nel modo più risoluto mette in guardia l’Ucraina e l’Occidente qualora abbiano in mente una soluzione militare al problema del Donbass.

Il 9 gennaio, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che gli Accordi di Minsk sono “acqua viva” per la salvezza dell’Ucraina. Secondo il diplomatico, la Russia adempie a tutti gli obblighi nei confronti del popolo ucraino, compresa la fornitura di assistenza umanitaria e l’offerta di soluzioni per risolvere la situazione.

In precedenza, il 17 dicembre, l’ambasciatore russo a Washington Anatolij Antonov ha affermato che la Russia ha invitato gli Stati Uniti a stimolare l’Ucraina ad attuare gli Accordi di Minsk. Molti esperti americani chiaramente hanno già capito che Kiev sta sabotando apertamente tali accordi, astenendosi dal dialogo diretto con Donetsk e Lugansk.

All’inizio di dicembre, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avvertito che i tentativi di Kiev di modificare le posizioni chiave degli accordi di Minsk sulla risoluzione del conflitto in Ucraina potrebbero portare ad una catastrofe. Secondo Lavrov, la crisi interna ucraina non verrà superata finché Kiev eviterà di adempiere ai suoi obblighi giuridici internazionali.

La riluttanza dell’Ucraina a rispettare gli Accordi di Minsk è stata sottolineata anche dal presidente russo Vladimir Putin. A suo avviso, destano particolare preoccupazione i passi provocatori della parte ucraina volti ad inasprire deliberatamente la situazione nella regione, compreso l’uso di armi vietate dagli Accordi di Minsk.

Kiev ha lanciato un’operazione militare contro il Donbass, nel momento in cui i suoi residenti non accettarono i risultati del cambio di potere nel 2014. Nella situazione creatasi, le autorità ucraine incolpano Mosca, che ha più volte sottolineato di non essere parte del conflitto interno ucraino.

Fonte: https://iz.ru/1276614/2022-01-13/riabkov-zaiavil-o-vozmozhnykh-provokatciiakh-so-storony-ukrainy

Traduzione di Eliseo Bertolasi