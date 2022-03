Russia: Situazione umanitaria in alcune città ucraine ‘catastrofica’, colpa di Kiev

Un alto funzionario del ministero della Difesa russo afferma che la situazione umanitaria in alcune città ucraine continua a degradarsi rapidamente, incolpando le forze nazionaliste ucraine per il peggioramento di tale situazione.

“Purtroppo, la situazione umanitaria in Ucraina continua a deteriorarsi rapidamente e in alcune città ha raggiunto proporzioni catastrofiche”, ha affermato sabato il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev, parlando nel 17° giorno dell’esercito russo operazione in Ucraina.

Dichiarando che le forze russe stavano osservando un cessate il fuoco precedentemente annunciato in alcune parti dell’Ucraina, il funzionario russo ha accusato i “nazionalisti” ucraini di aver posato mine in aree residenziali e di aver distrutto infrastrutture chiave, comprese strade e ponti, lasciando i civili senza accesso a elettricità, acqua, cibo e medicine.

Mizintsev ha aggiunto che una situazione umanitaria particolarmente grave si stava sviluppando nella città portuale sudorientale di Mariupol, accusando i “nazionalisti” ucraini di aver intrappolato e bloccato centinaia di migliaia di persone nella città assediata.

Il funzionario del ministero della Difesa russo ha anche accusato l’esercito ucraino di aver tenuto in ostaggio quasi 7.000 persone provenienti da 16 paesi stranieri e gli equipaggi di più di 50 navi straniere, dicendo: “Centinaia di migliaia di persone, compresi gli stranieri, sono trattenute con la forza da nazionalisti [ucraini]. “

Putin denuncia la “flagrante violazione” del diritto internazionale umanitario da parte delle forze ucraine

Il presidente Putin ha criticato la “flagrante violazione” del diritto internazionale umanitario da parte della forza ucraina.

Il 24 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una “operazione militare speciale” volta alla “smilitarizzazione” delle regioni di Donetsk e Lugansk nell’Ucraina orientale. Nel 2014, le due regioni si sono dichiarate nuove repubbliche, rifiutandosi di riconoscere il governo ucraino sostenuto dall’Occidente.

Annunciando l’operazione, Putin ha affermato che la missione mirava a “difendere le persone che da otto anni subiscono persecuzioni e genocidi da parte del regime di Kiev”.

Il giorno 16 dell’operazione, l’esercito russo ha detto che stava circondando la capitale Kiev, la città di Kharkiv a est, Sumy a nord-est e Mariupol.

Secondo quanto riferito, le forze russe stanno circondando almeno quattro grandi città ucraine mentre l’operazione militare di Mosca continua.

L’esercito russo, nel frattempo, sta predisponendo passaggi sicuri per consentire ai residenti locali di lasciare le città.

La Russia afferma che interromperà immediatamente l’operazione militare se Kiev soddisferà l’elenco delle condizioni di Mosca. Mosca ha specificato alcune delle richieste come la protezione dei suoi interessi e cittadini in Ucraina e la prevenzione dell’adesione del paese all’alleanza militare occidentale della NATO.

Il ministro degli Esteri ucraino si dice pronto a negoziare, ma non si arrende

Sempre sabato, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che il Paese è pronto a negoziare per porre fine al conflitto, ma non si arrenderà né accetterà alcun ultimatum.

“Continueremo a combattere. Siamo pronti a negoziare ma non accetteremo alcun ultimatum e non ci arrenderemo”, ha detto Kuleba, aggiungendo che la Russia stava avanzando richieste che erano “inaccettabili”. (……)

Kiev ha sollecitato in diverse occasioni la NATO e gli Stati Uniti a istituire una no-fly zone sul paese. Washington e l’alleanza militare occidentale hanno categoricamente respinto la richiesta di temere di essere trascinati in una guerra con la Russia.

Armi USA all’Ucraina

Biden autorizza 200 milioni di dollari in nuove armi, addestramento militare per l’Ucraina

In uno sviluppo correlato, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato altri 200 milioni di dollari in armi e altra assistenza militare per l’Ucraina, ha affermato la Casa Bianca.

La decisione porta il totale degli aiuti militari statunitensi forniti all’Ucraina a 1,2 miliardi di dollari da gennaio 2021 e a 3,2 miliardi di dollari dal 2014, quando è iniziato il conflitto su Donetsk e Lugansk.

In un memorandum al Segretario di Stato Antony Blinken, Biden ha ordinato che fino a 200 milioni di dollari stanziati attraverso il Foreign Assistance Act fossero destinati all’esercito ucraino.

I fondi possono essere utilizzati per armi e altri articoli militari dalle scorte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nonché per l’istruzione e l’addestramento militare per aiutare l’Ucraina contro la Russia.

L’Ucraina ha chiesto più armi anticarro Javelin e missili Stinger per abbattere gli aerei militari russi.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago