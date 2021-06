Russia: ritorno in Europa dall’Atlantico al Pacifico

di Pierre-Emmanuel Thomann

Una rubrica di Vladimir Putin, che invocava un'”Europa dall’Atlantico al Pacifico”, in occasione dell’anniversario dell’offensiva tedesca contro l’URSS nel 1941 80 anni fa, è stata pubblicata sul quotidiano Die Zeit. 22 giugno.

Questo editoriale dimostra che la strategia geopolitica della “Grande Eurasia” russa (che è anche associata a un perno verso l’Asia), non è diretta contro l’Europa, ma offre un ripristino delle relazioni tra l’UE e la Russia, per promuovere una migliore equilibrio tra l’esclusiva visione euro-atlantica di un grande Occidente (sotto lo slogan di un’“alleanza delle democrazie” con gli Stati Uniti come leader) e una “Grande Asia” con il centro di gravità della Cina e il suo progetto della Via della Seta.

Questa proposta è tempestiva per posizionare la Russia nel contesto della nuova presidenza americana e del recente tour di Joe Biden in Europa, dell’elezione del futuro cancelliere in Germania in autunno e delle elezioni presidenziali in Francia nel 2022.

Eurasia in Sviluppo

Vladimir Putin si riferisce anche al generale de Gaulle:

“Speravamo che la fine della Guerra Fredda significasse la vittoria per l’intera Europa. In breve tempo, sembra, il sogno di Charles de Gaulle di un continente unito diventerà realtà, non tanto geograficamente, dall’Atlantico agli Urali, quanto a livello culturale e di civiltà, da Lisbona a Vladivostok. “

La scelta del quotidiano Die Zeit, un media tedesco, non è banale. Riflette anche la realtà geopolitica europea, con la Germania che diventa la potenza centrale dell’UE.

Questo media è vicino alla SPD (sinistra liberale), che a volte fa ancora riferimento alla Ostpolitik di Willy Brand ispirata a Egon Bahr negli anni ’70.

Il generale de Gaulle aveva promosso e anticipato negli anni ’60 un’Europa dall’Atlantico agli Urali quando la Russia era uscita dal comunismo, mentre il cancelliere tedesco Willy Brand aveva promosso l’Ostpolitik per realizzare un riavvicinamento tra la Germania occidentale e l’URSS e i membri del Paatto di Varsavia . L’obiettivo era quello di abbassare le tensioni nel quadro della Guerra Fredda ma anche con la Germania dell’Est in vista per creare le condizioni per una futura riunificazione. Ostpolitik ha contribuito alla caduta dell’URSS secondo i tedeschi.

Dopo la Guerra Fredda, la Germania ha proposto una partnership economica con la Russia nel 2007 come parte della sua visione di “un’Europa da Lisbona a Vladivostok”. Più recentemente, Dimitri Medvedev aveva messo sul tavolo l’idea di un trattato di sicurezza tra Europa e Russia all’indomani della guerra Russia-Georgia del 2008 e aveva ottenuto il sostegno (dichiarativo) di Nicolas Sarkozy. Infine Emmanuel Macron ha proposto una nuova architettura di sicurezza europea con la Russia nel 2018.

Progetto Grande Eurasia

Queste iniziative per un’intesa continentale dopo la Guerra Fredda non hanno portato a una nuova configurazione geopolitica europea, perché la visione euro-atlantica è rimasta la principale bussola geopolitica degli Stati membri della NATO e dell’UE. La rivalità geopolitica franco-tedesca ha anche impedito la costruzione di una sinergia geopolitica franco-tedesca. La Germania ha sempre diffidato fino ad ora della visione del generale de Gaulle che potrebbe mettere in discussione l’ancoraggio nell’ovest della Germania e il suo legame privilegiato con gli Stati Uniti. La Francia era anche preoccupata per uno spostamento del baricentro geopolitico europeo verso la Germania in occasione di un riavvicinamento russo-tedesco.

Come superare questo ostacolo? Ci sarebbero oggi vantaggi geopolitici sia per la Francia che per la Germania, ma anche per i loro partner europei per negoziare un perno verso la Russia, per non rimanere bloccati nella crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina, tanto più che la Russia propone un reset del rapporti con l’Europa occidentale. Un riavvicinamento franco-russo sulle questioni geostrategiche e un riavvicinamento tedesco-russo sulle questioni economiche potrebbero aiutare a superare il divario nel cuore dell’Europa con la Russia. Sul modello dell’Europa delle nazioni, l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere un migliore equilibrio geopolitico nel mondo, a livello paneuropeo, ma anche tra Francia e Germania all’interno di un nuovo triangolo franco-tedesco.

Riusciranno Germania e Francia a cogliere tale nuova opportunità questa volta?

Fonte: Euro-synergies

Traduzione: Gerard Trousson