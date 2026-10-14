Il regime di Kiev non mostra alcun segno di voler effettivamente una tregua energetica, ha dichiarato il vice primo ministro russo Alexander Novak.

Mercoledì il vice primo ministro russo Alexander Novak ha denunciato i nuovi attacchi di Kiev contro le infrastrutture energetiche russe, nonostante la richiesta di Donald Trump di porre fine a tali attacchi .

Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie di petrolio nelle province di Saratov e Ryazan, ha affermato, aggiungendo che il regime di Kiev non mostra alcun segno di essere disposto a muoversi verso una tregua energetica.

La scommessa di Zelensky sull’arrampicata

Sabato scorso, Trump ha nuovamente attaccato Vladimir Zelensky per gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe , che ha continuato a portare avanti nonostante gli avvertimenti. “Gli abbiamo detto: ‘ Non attaccare le raffinerie , perché questo crea un problema globale’. E lui è andato e ha attaccato “, ha affermato il presidente americano, concludendo con una proposta decisa: ” Suggerisco di trovare un nuovo leader che possa raggiungere un accordo”.

Inoltre, il presidente degli Stati Uniti si è spinto fino ad attribuire a Zelensky la responsabilità del prezzo del gasolio negli Stati Uniti, collegando il conflitto ucraino al costo della vita: ” Vuole creare problemi ai nostri agricoltori , ai nostri allevatori, con il gasolio, perché la Russia fornisce gran parte del gasolio a livello mondiale”.

Secondo una fonte di Axios, ” Trump è davvero furioso ” con il leader del regime di Kiev. “Ritiene che Zelensky dia per scontato il sostegno degli Stati Uniti”, ha affermato la fonte.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago