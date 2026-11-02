Russia – Liberare l’Africa dalla schiavitù occidentale

«Non siamo come i predatori occidentali». Putin sfida l’Occidente.

Il presidente Vladimir Putin ha ospitato il terzo vertice Russia-Africa dal 28 al 29 ottobre 2026, che si è tenuto presso il Forum economico e umanitario Russia-Africa di Mosca.

L’evento ha portato a Mosca delegazioni provenienti da 48 paesi africani lo scorso mercoledì e giovedì. Tra i partecipanti figuravano, tra gli altri, Burundi, Etiopia, Eritrea, Zimbabwe, Mozambico, Guinea Equatoriale, Ghana, Mali, Malawi, Sud Sudan, Repubblica del Congo, Egitto, Uganda, Ruanda, Algeria, Burkina Faso, Nigeria e Africa meridionale.

Il numero totale di paesi africani riconosciuti dalle Nazioni Unite è 54; quello dell’Unione Africana (UA) è 55, poiché l’UA include anche la Repubblica Araba Democratica Saharawi , nota anche come Sahara Occidentale, che non è membro delle Nazioni Unite. L’affermazione del presidente Putin secondo cui la Russia gode di un ampio sostegno in Africa può essere facilmente comprovata dalla presenza di 48 dei 54 paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Questi rappresentano quasi 1,5 miliardi di persone (dato del 2026) su una popolazione africana totale di circa 1,6 miliardi.

In termini di potenza economica, i 48 paesi partecipanti rappresentano un PIL stimato di 3.600 miliardi di dollari, rispetto al PIL totale dell’Africa di circa 3.700 miliardi di dollari (stima per il 2026). Si può affermare che l’Africa nel suo complesso appoggia la Russia. Non c’è da stupirsi, visto che la Russia tratta l’Africa in modo diverso dalle vecchie (e nuove) potenze coloniali africane.

Il presidente Putin ha sottolineato il grande potenziale che l’Africa offre a se stessa e al mondo. Tra le 20 economie a più rapida crescita al mondo, 12 sono africane, ed erano presenti al vertice. Si può affermare che il presidente Putin ha instaurato una stretta relazione con l’Africa, o, per meglio dire, ” l’Africa rientra nella sfera d’influenza russa”.

In diverse occasioni, Putin ha fatto sapere di intravedere un grande potenziale per l’Africa nel futuro, giungendo alla conclusione: ” Il futuro è l’Africa ” .

I temi e i messaggi chiave emersi dal vertice sono stati un rapporto più stretto con la Russia, il che significa maggiori investimenti, scambi commerciali, aiuti alimentari e, in particolare, il sostegno della Russia a una maggiore sovranità africana e a un maggiore potere decisionale in seno alle organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, il FMI e altre.

Ordine globale multipolare : gli Stati africani cercano di ottenere influenza presso molteplici partner piuttosto che dipendere da un singolo blocco. Mosca ha ribadito il proprio sostegno a un equo ordine mondiale multipolare basato sulla Carta delle Nazioni Unite, con la Russia che appoggia una maggiore influenza africana a livello globale.

ONU e riforma finanziaria: l’Africa chiede a istituzioni come la Banca Mondiale, il FMI e altre, tra cui una rappresentanza permanente nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di acquisire maggiore influenza in tali istituzioni, in proporzione alla popolazione e alle risorse del continente. Putin ha promesso il suo sostegno.

Per quanto riguarda la riforma finanziaria, si tratta senza dubbio di un chiaro riferimento alla dipendenza finanziaria e monetaria dei 14 ex paesi dell’Africa occidentale e centrale dalla Francia, attraverso il franco CFA creato dai francesi – tuttora in uso, controllato dalla Banque de France [Banca centrale francese], tramite il franco CFA stesso [in Africa occidentale: Communauté Financière Africaine – Comunità finanziaria africana ; in Africa centrale: Coopération Financière en Afrique Centrale – Cooperazione finanziaria in Africa centrale ]. Il franco CFA è gestito quasi interamente dalla Banque de France .

Vergognosamente, ma poco riportato dai media, fino ad oggi la Francia non ha permesso [attraverso pressioni e coercizioni economiche e finanziarie] a questi 14 paesi di adottare le proprie valute e le proprie banche centrali indipendenti, e di poter definire le proprie politiche finanziarie sovrane.

Il potere economico coloniale francese su queste 14 “ex colonie” è così forte che si stima che la Francia potrebbe perdere dal 25% al ​​30% del suo PIL se questi paesi dovessero ottenere l’indipendenza finanziaria domani, in un futuro prossimo.

Pur senza entrare nello specifico, il presidente Putin avrebbe promesso il suo sostegno a una maggiore autonomia e indipendenza africana nelle istituzioni finanziarie, economiche e politiche, compreso il sistema delle Nazioni Unite.

Industrializzazione e creazione di valore aggiunto : l’Africa desidera l’industria, non solo l’esportazione di risorse.

Invece di utilizzare l’Africa per estrarre risorse “in stile coloniale” da uno dei terreni più ricchi del mondo, le nazioni africane chiedono investimenti nell’industrializzazione per valorizzare le proprie risorse, creare posti di lavoro e integrare l’Africa nella catena del valore e dell’approvvigionamento internazionale, anziché essere “gestite dall’estero”, un chiaro segnale di persistenza del colonialismo neoliberista.

La delegazione russa, guidata dal suo ministro degli Esteri Sergey Lavrov , ha dichiarato che la Russia sosterrà, promuoverà e investirà nell’industrializzazione africana per rendere la crescita del continente basata sul valore aggiunto locale e sulla creazione di posti di lavoro, nonché per liberare l’Africa dal puro sfruttamento delle sue risorse.

Commercio: Lo scorso anno gli scambi commerciali tra Russia e Africa hanno superato i 27 miliardi di dollari e il presidente Putin si è impegnato ad ampliarli con progetti nei settori dell’energia, dell’industria mineraria, dell’industria manifatturiera e della logistica. Si stima che, nel 2026, gli scambi commerciali tra Russia e Africa raggiungeranno i 28-29 miliardi di dollari. Questa cifra è esigua se confrontata con gli scambi commerciali tra Africa e UE, pari a 395 miliardi di dollari (stima 2026), e con la Cina, pari a 400-420 miliardi di dollari (stima 2026). Il presidente Putin si è impegnato a più che raddoppiare gli scambi commerciali tra Africa e Russia nei prossimi due anni. C’è ancora molta strada da fare per raggiungere il livello di Europa e Cina.

Una più stretta collaborazione in ambito tecnologico, di intelligenza artificiale, di sicurezza delle frontiere e militare, nonché di sicurezza alimentare, è stata anch’essa oggetto di futura cooperazione nel Piano d’azione Russia-Africa 2027-2029. In materia di sicurezza alimentare, la Russia ha fornito all’Africa oltre 18 milioni di tonnellate di cereali lo scorso anno e 13 milioni di tonnellate nei primi nove mesi del 2026. Il presidente Putin ha promesso maggiori forniture agricole a sostegno della sicurezza alimentare dell’Africa.

Infine, ciò che ha maggiormente irritato i politici occidentali è stata l’accusa di Putin nei confronti dell’Occidente di spingere i paesi africani di nuovo nella “schiavitù del debito” prestando denaro di cui c’era urgente bisogno a condizioni “estorsive” o “predatorie”, costringendoli al rimborso a scapito dello sviluppo a lungo termine. Ha inoltre sostenuto che la maggior parte dei paesi africani non dispone di un proprio sistema finanziario ed è dipendente dalle infrastrutture finanziarie occidentali, il che li espone a limitazioni della sovranità e a sanzioni coercitive.

In effetti, il presidente Putin ha perfettamente ragione quando accusa l’Occidente di finanziamenti “predatori”, riferendosi in generale ai cosiddetti paesi in via di sviluppo, ma in particolare ai paesi ricchi di risorse, come le nazioni africane. Putin ha proposto la Russia come partner per la sovranità finanziaria, i finanziamenti alternativi e la multipolarità, al fine di liberare l’Africa dalla “schiavitù del debito” neocoloniale.

Che implicazioni pratiche ha tutto ciò?

In conclusione, ci tengo a precisare che questo vertice africano rappresenta una proposta di partenariato, non un impegno contrattuale vincolante, applicando il semplice principio secondo cui in una partnership “ci vogliono due persone per ballare il tango”.

Tuttavia, tra le conclusioni più importanti non vi è stata la promessa russa di una riduzione del debito, bensì l’impegno della Russia a cercare finanziamenti alternativi per i progetti africani, nonché un esplicito impegno ad aumentare gli scambi commerciali tra Russia e Africa.

A tal fine, la Russia potrebbe inventare degli incentivi commerciali molto forti per rendere gli scambi con essa almeno altrettanto attraenti quanto quelli tra l’Africa e l’Europa. Il presidente Putin ha anche promesso aiuto per l’industrializzazione, la creazione di posti di lavoro e di valore aggiunto in Africa, il tutto finalizzato a liberare il continente dalla schiavitù del debito neocoloniale occidentale .In conclusione, ci tengo a precisare che questo vertice africano rappresenta una proposta di partenariato, non un impegno contrattuale vincolante, applicando il semplice principio secondo cui in una partnership “ci vogliono due persone per ballare il tango”.

Tuttavia, tra le conclusioni più importanti non vi è stata la promessa russa di una riduzione del debito, bensì l’impegno della Russia a cercare finanziamenti alternativi per i progetti africani, nonché un esplicito impegno ad aumentare gli scambi commerciali tra Russia e Africa.

A tal fine, la Russia potrebbe inventare degli incentivi commerciali molto forti per rendere gli scambi con essa almeno altrettanto attraenti quanto quelli tra l’Africa e l’Europa. Il presidente Putin ha anche promesso aiuto per l’industrializzazione, la creazione di posti di lavoro e di valore aggiunto in Africa, il tutto finalizzato a liberare il continente dalla schiavitù del debito neocoloniale occidentale .

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago