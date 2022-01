Russia: le bugie degli Stati Uniti sull’Ucraina fungono da “cortina fumogena”

Mosca denuncia che le “speculazioni” statunitensi secondo cui la Russia sta preparando un’invasione dell’Ucraina fanno da sfondo alle sue “provocazioni militari” nella regione.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajárova, ha denunciato giovedì le “speculazioni” amplificate dai media occidentali e ucraini e da alti funzionari su un presunto “imminente attacco russo all’Ucraina”.

“Siamo convinti che l’obiettivo di questa campagna sia quello di creare una cortina fumogena per le proprie provocazioni su larga scala, comprese quelle militari, che potrebbero avere le conseguenze più tragiche per la sicurezza regionale e globale “, ha chiarito durante una conferenza stampa.

Regno Unito e Canada inviano tonnellate di armi in Ucraina

Secondo il diplomatico russo, negli ultimi giorni il Regno Unito ha inviato truppe e “circa 460 tonnellate” di armi in Ucraina. Tali attività, ha avvertito, confermano i timori di Mosca di pianificare provocazioni da parte dell’Occidente.

Il Canada, da parte sua, ha inviato più di 200 soldati delle forze speciali “con il pretesto di proteggere la sua ambasciata ed evacuare i diplomatici in caso di emergenza”, ha precisato la portavoce. Ha anche aggiunto che, negli ultimi mesi, Washington ha inviato all’Ucraina 30 sistemi missilistici anticarro Javelin e 180 missili con il pretesto di “aiuto” a Kiev.

La Russia denuncia i commenti “destabilizzanti” di Biden sull’Ucraina

Da parte sua, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha denunciato proprio oggi le recenti minacce del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, alla Russia. “Riteniamo che non contribuiscano affatto a ridurre la tensione che ora si è creata in Europa e, inoltre, possano contribuire a destabilizzare la situazione”, ha affermato.

Mercoledì, durante una conferenza stampa in occasione del suo primo anno alla Casa Bianca, Biden ha affermato che Washington e i suoi alleati europei sono disposti a imporre costi pesanti alla Russia e alla sua economia e ha minacciato Vladimir Putin, il suo omologo russo, di visto sanzioni” se il paese eurasiatico si sposta a ovest, in particolare in Ucraina.

Gli avvertimenti e le minacce del presidente degli Stati Uniti sono avvenuti lo stesso giorno in cui un nuovo rapporto ha rivelato l’inserimento di milioni di persone da parte degli Stati Uniti nell’esercito ucraino; qualcosa che la Russia considera un passo preliminare verso lo scoppio di una guerra colossale e non una misura di distensione.

Basi USA attorno alla Russia

“Nonostante gli avvertimenti di Mosca, gli Gli Usa non rispettano le linee rosse della Russia

L’Occidente accusa Mosca di aver pianificato un’invasione militare dell’Ucraina all’inizio del 2022, sostenendo il rafforzamento dell’esercito russo nell’area. Tuttavia, la Russia assicura che la sua presenza militare in queste regioni risponde alla necessità di difesa e deterrenza contro la minaccia di un possibile attacco da parte dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di Kiev.

Nota: Diversi osservatori si chiedono se sia stata la Russia ad avvicinare imprudentemente le sue frontiere alla NATO o se non sia stata la NATO a portare le sue basi ed i suoi missili vicino, sempre di più, alle frontiere russe. Il dilemma si risolve soltanto dando uno sguardo alla carta geografica.

Foni: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago