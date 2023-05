Russia: gli Stati Uniti pianificano attacchi terroristici in aree affollate in Siria

L’intelligence russa denuncia che gli Stati Uniti stanno preparando attacchi terroristici in Siria in luoghi affollati e contro le istituzioni statali.

“Come strumento regolare per realizzare i loro piani sovversivi, i servizi di intelligence statunitensi intendono utilizzare ancora una volta (…) la cosiddetta ‘opposizione moderata’”, ha denunciato martedì l’ufficio stampa del Russian Foreign Intelligence Service (SVR , per il suo acronimo in russo), citando il direttore della SVR, Sergei Narishkin.

Secondo le informazioni, la base militare statunitense di Al-Tanf, vicino ai confini della Siria con la Giordania e l’Iraq, sarà da dove gli Stati Uniti intendono svolgere la loro “attività criminale”.

Su quella base, infatti, gli Stati Uniti addestrano i terroristi Daesh, i cui ranghi si ingrossano regolarmente, sottolinea l’agenzia, aggiungendo che tra gli obiettivi prioritari dell’attacco pianificato in questione figurano luoghi di assembramento di persone, negozi e istituzioni statali.

L’avvertimento di Mosca di attacchi terroristici pianificati da parte delle forze di intelligence statunitensi dirette dalla base militare di Al-Tanf arriva in una situazione in cui, nonostante le richieste del governo siriano, la presenza occupante dell’esercito statunitense in parti del territorio di questo paese continua con il pretesto di combattere Daesh e difendere i pozzi petroliferi.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno lanciato un intervento militare in Siria nel 2014, e per ora rubano e contrabbandano greggio nelle regioni produttrici di petrolio della Siria orientale e altrove.

Il governo siriano mette in discussione la presenza illegale degli Stati Uniti nelle aree ricche di petrolio come una violazione assoluta della sua sovranità e promette di utilizzare il suo pieno diritto per rispondere all’occupazione statunitense come meglio crede e recuperare presto tutti i suoi beni nei territori occupati.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago