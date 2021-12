Russia: gli Stati Uniti devono abbandonare la Siria nord-orientale per la stabilità nella regione

Dieci scontri contro gli Usa a Qamishli e Hasaka subito dopo la fine di novembre-inizio dicembre segnati da cinque attacchi missilistici contro le basi di Al Omar, Connoco, Al Tanf e Jarab al Yisr in un contesto in cui anche gli americani iniziano a temere per la loro presenza in Iraq, dove in due giorni sono stati attaccati cinque suoi convogli. La Russia, dal canto suo, molto preoccupata per gli eventi in Ucraina, sembra ora considerare davvero dannosa la presenza statunitense in Siria.

Secondo il sito web del South Front, le forze militari e popolari siriane continuano a rafforzare l’assedio delle forze della coalizione guidate dagli Stati Uniti nella regione nord-orientale della Siria.

Il 23 dicembre, l’agenzia di stampa ufficiale siriana SANA ha riferito che truppe siriane e sostenitori del governo hanno impegnato un convoglio di quattro veicoli corazzati della coalizione guidata dagli Stati Uniti a un checkpoint nella città di Juwailid, nel sobborgo orientale di Hasaka. Il convoglio è stato infine costretto a ritirarsi.

Ore dopo, la televisione di stato siriana ha riferito che i sostenitori del governo hanno intercettato un convoglio della coalizione guidato dagli Stati Uniti che tentava di entrare nella città di As Salamu Alaikum, alla periferia nord di Hasaka. Il convoglio ha dovuto fare marcia indietro dopo non essere riuscito ad attraversare la città.

Il 20 dicembre, l’esercito siriano ha intercettato un convoglio della coalizione guidato dagli Stati Uniti che tentava di attraversare la città di Tell al Dahab, nel sobborgo settentrionale di Hasaka.

Nelle ultime settimane, l’esercito siriano e le forze popolari hanno rafforzato la presa sulle strade chiave alla periferia di Hasaka. Di conseguenza, le forze della coalizione guidate dagli Stati Uniti non sono riuscite a compiere le loro missioni.

I recenti movimenti di truppe dell’esercito siriano e delle forze popolari sembrano essere una reazione ai recenti tentativi della coalizione guidata dagli Stati Uniti di espandere le sue operazioni nel nord-est della Siria con il pretesto di combattere il gruppo terroristico Daesh.

Mosca: è importante persuadere gli americani a lasciare la Siria

L’inviato speciale del presidente russo in Siria, Alexander Lavrentiev, ha accusato il governo dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di minare gli sforzi di riconciliazione nella provincia siriana di Daraa.

“Speriamo ancora che qualsiasi riconciliazione sia a lungo termine. Purtroppo la riconciliazione a Daraa non è avvenuta allora per un semplice motivo che è il forte deterioramento della situazione economica e sociale dovuto agli sforzi del nostro “amico” Mr. James Jeffrey (inviato speciale dell’amministrazione Trump in Siria)” ha si è lamentato in un’intervista rilasciata giovedì al quotidiano russo Kommersant.

Esercito siriano

Lavrentiev ha spiegato che Jeffrey è responsabile dell’attuazione della “politica di massima pressione sulla Siria” volta a minare in una certa misura la stabilità nei vicini Libano e Iraq, aggiungendo: “Per vedere a cosa ciò ha portato, possiamo guardare alla situazione in Libano” .

Ha continuato: “Grazie al cielo Jeffrey e il resto della sua squadra, tutti i rappresentanti dell’amministrazione Trump, se ne sono andati, e ora i rappresentanti dell’attuale amministrazione statunitense stanno mostrando più razionalità e speriamo che conducano un’attenta revisione”.

Il diplomatico russo ha sottolineato che la nuova amministrazione statunitense ha riconosciuto che l’approccio di Trump alla Siria non è mai stato costruttivo e ha aggiunto che ora il team di Biden “ha come obiettivo principale quello di normalizzare la situazione umanitaria in Siria attraverso il sostegno umanitario”.

“E’ importante per noi convincere gli americani a ritirarsi dal nord della Siria, perché questo ci permetterebbe di risolvere il problema dei curdi e di Damasco. Se gli americani lasciano il nord della Siria, la situazione lì si stabilizza”, ha spiegato.

Fonte: Press TV

Traduzione: Luciano Lago