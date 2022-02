Russia: gli anglosassoni vogliono la guerra a tutti i costi

Mosca denuncia che la Casa Bianca sta creando un’isteria disinformando su una presunta imminente invasione russa dell’Ucraina al fine di generare una guerra.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha scritto venerdì sui suoi social media che ” l’isteria alla Casa Bianca è più rivelatrice che mai “.

In questo modo, la portavoce ha fatto riferimento all’allerta lanciata in precedenza lo stesso giorno dagli Stati Uniti sulla “chiara possibilità” che la Russia attacchi l’Ucraina la prossima settimana, per la quale ha chiesto ai suoi cittadini di lasciare il Paese nelle prossime 48 ore e ha ordinato schierare altri 3000 soldati in Polonia.

Zakharova ha sottolineato che provocazioni, disinformazione e minacce sono “il metodo preferito” degli “anglosassoni” per risolvere i propri problemi.

Inoltre, ha evidenziato che il mondo intero sta osservando il militarismo e le ambizioni imperiali che si rivelano.

Con tutto questo, la portavoce del ministero degli Esteri russo ha insistito sui pericoli guerrafondai che incombono sulla regione. “Gli anglosassoni vogliono la guerra a tutti i costi […] La macchina politico-militare statunitense è pronta a sopraffare di nuovo vite umane”, ha rimarcato.

Nei giorni scorsi diversi media occidentali hanno accusato il gigante eurasiatico di considerare una possibile invasione russa dell’Ucraina che lascerebbe migliaia di morti e milioni di sfollati.

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha accusato Washington di aver condotto “una guerra dell’informazione” per aver detto che Mosca sta preparando un video di un presunto attacco delle forze ucraine per giustificare un’invasione dell’Ucraina.

Mentre la Russia esclude qualsiasi invasione dell’Ucraina, la situazione nell’Europa orientale adiacente al territorio russo rimane calda. Negli ultimi due giorni gli Stati Uniti hanno mobilitato nuovi contingenti di soldati in Polonia e l’esercito ucraino continua ad addestrarsi su larga scala.

Data questa situazione, l’Occidente invita la Russia a un nuovo ciclo di colloqui per “trovare una via diplomatica”. Una conversazione telefonica è prevista per il 12 febbraio tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Joe Biden.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago