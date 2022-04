Russia e Ucraina si scontrano, chi è l'”istigatore”? | Diamo un’occhiata agli Stati Uniti

Editoriale della rivista cinese Sina Military

La guerra tra Russia e Ucraina è stata ritardata di oltre 40 giorni. Quando il mondo si è preoccupato per il conflitto tra Russia e Ucraina, non dovrebbe ignorare la mente dietro di questo: gli Stati Uniti. Nel conflitto Russia-Ucraina, gli Stati Uniti hanno alimentato le fiamme, aggiunto carburante al fuoco, gettato benzina sull’incendio , osservato il conflitto dall’altra parte,hanno approfittato di questo, hanno provocato la guerra per trarne profitto e giocato con “doppi standard” per sconvolgere la natura egemonica del mondo.

La crisi è ancora in corso da quando Russia e Ucraina sono entrate in guerra a febbraio. Il motivo per cui Russia e Ucraina sono arrivate a questo gradino del “Muro della Fratellanza” ha una longitudine e una latitudine storica complesse, che è il risultato dell’effetto combinato di vari fattori. Tuttavia, l'”iniziatore” di questa guerra sono senza dubbio gli Stati Uniti, conosciuti come “l’impero del male”.

Da un lato, gli Stati Uniti hanno rinnegato la loro promessa e hanno continuato a promuovere l’espansione verso est della NATO dopo la fine della Guerra Fredda, schiacciando costantemente lo spazio di sicurezza della Russia. Prima e dopo la fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti si sono chiaramente impegnati che “la NATO non avrebbe effettuato espansione mai nemmeno di un centimetro verso est”. La Russia aveva anche cercato garanzie legali dalla NATO per non espandersi verso est. Pertanto, quando la NATO iniziò il processo di espansione verso est negli anni ’90, gli addetti ai lavori americani misero in guardia. George Kennan, l’ex ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica, aveva avvertito nel 1998: “Penso che (l’allargamento della NATO) sia l’inizio di una nuova Guerra Fredda. I russi reagiranno gradualmente in modo piuttosto negativo, il che influenzerà la loro politica. Questo è un tragico errore”.

Al vertice della NATO dell’aprile 2008, l’amministrazione Bush ha spinto la NATO a dichiarare che l’Ucraina e la Georgia “diventeranno membri”, e anche allora il segretario alla Difesa americano Robert Gates ha ammesso: “Cercando di far entrare davvero la Georgia e l’Ucraina nella NATO siamo andati troppo oltre”.

Oggi, dopo cinque espansioni della NATO verso est, il confine orientale è avanzato di oltre 1.000 chilometri, avvicinandosi direttamente alle porte della Russia. Dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è entrato in carica, ha continuato a sostenere l’ingresso dell’Ucraina nella NATO, ponendosi in posizione per spingere la Russia in un angolo. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che per 30 anni la Russia ha cercato di raggiungere un accordo sull’espansione non orientale della NATO, ma è stata ingannata, messa sotto pressione e ricattata.

Tali accuse sono chiaramente vere. L'”Intifada” spagnola ha sottolineato chiaramente che “l’obiettivo insaziabile della NATO è la causa principale e la cellula cancerosa di tutti questi conflitti”.

Anche gli intellettuali americani hanno riconosciuto che gli Stati Uniti sono gli “iniziatori” del conflitto russo-ucraino. John Mearsheimer, noto politologo internazionale americano, ha recentemente scritto sulla rivista britannica “Economist” che “l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, hanno la principale responsabilità di questa crisi”, “Gli Stati Uniti ignorano la linea rossa di Mosca e si muovono in avanti, trasforma l’Ucraina in una fortezza occidentale al confine con la Russia”. L’editorialista del New York Times Thomas Friedman ha anche scritto: “Gli Stati Uniti dovrebbero assumersi gran parte della responsabilità (del conflitto russo-ucraino). La prima azione che ci ha davvero mandato in una cattiva direzione è stata che la NATO ha iniziato ad espandersi, accetta Paesi dell’Europa orientale, alcuni dei quali confinano con la Russia”.

D’altra parte, gli Stati Uniti non hanno nascosto le loro intenzioni malvagie e hanno creato per molto tempo disordini intorno alla Russia, che continuano a stimolare i “nervi della sicurezza” della Russia. Dall’inizio del nuovo secolo, gli Stati Uniti hanno esportato “rivoluzioni colorate” in tutte le parti del mondo e i paesi dell’ex Unione Sovietica intorno alla Russia sono senza dubbio le aree più colpite. Alla fine del 2003, gli Stati Uniti hanno esportato la “rivoluzione delle rose” in Georgia, costringendo il presidente georgiano Shevardnadze a dimettersi e sostenendo il leader dell’opposizione Saakashvili sulla base del conteggio dei voti “fraudolenti” alle elezioni parlamentari. Nell’ottobre 2004 hanno creato la “Rivoluzione arancione” in Ucraina, che ha inventato lo scandalo della “frode” nelle elezioni ucraine, ha incitato i giovani ucraini a scendere in piazza e ha sostenuto Yushchenko per salire al potere. Nel marzo 2005, incitando alla “rivoluzione dei tulipani” in Kirghizistan, il presidente Akayev è stato costretto a fuggire e ha annunciato le sue dimissioni. Nel 2014, gli Stati Uniti hanno lanciato la “rivoluzione di piazza” in Ucraina. L’allora presidente ucraino e filorusso Yanukovich è stato costretto a dimettersi e il governo filo-occidentale ha preso il potere in Ucraina. Nelle “proteste di strada” in Bielorussia, Kazakistan e altri paesi negli ultimi anni, molti indizi indicano le mani nere degli Stati Uniti in quei paesi. Gli Stati Uniti hanno persino aspettato l’occasione per lanciare una “rivoluzione colorata” contro la Russia.

Con tutto ciò, non sorprende che gli Stati Uniti abbiano finanziato forze di opposizione in altri paesi, incitato il popolo a impegnarsi in “rivoluzioni di strada”, intensificato le contraddizioni politiche, sovvertito l’attuale regime e sostenuto partiti politici con basi deboli e fortemente dipendenti dagli Stati Uniti e dall’Occidente per ottenere la loro salita al potere. Tutti sanno che le “rivoluzioni colorate” sono lo strumento geopolitico più importante dell’America per distruggere e indebolire i rivali, e la Russia ne è ben consapevole.

RIA Novosti ritiene che “l’Europa e gli Stati Uniti non hanno mai nascosto il chiaro obiettivo di creare una zona anti-russa e creare il caos attorno al paese euroasiatico. “. Come “testa di ponte” degli Stati Uniti per raggiungere i propri obiettivi geopolitici, l’Ucraina ha vissuto due “rivoluzioni colorate” in pochi anni. È proprio sotto la guida delle forze filo-americane che il parlamento ucraino nel 2019 ha inserito nella costituzione l’adesione dell’Ucraina alla NATO come politica di base del paese. L’Ucraina, che ha raggiunto l’entroterra russo, è diventata un “quasi campo di battaglia” per gli Stati Uniti e la NATO: la parte russa è naturalmente molto vigile al riguardo, come se fosse un coltello conficcato in gola.

Quello che è incredibile è che dall’anno scorso la Russia ha continuato ad esprimere la propria disponibilità a condurre dialoghi con gli Stati Uniti e altre parti rilevanti sulla questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO, e ha chiesto agli Stati Uniti e all’Europa di rilasciare garanzie di sicurezza alla Russia. Washigton, al contrario, facendo orecchie da mercante, ha alimentato le fiamme, ha aggiunto carburante sul fuoco, garantendo costantemente la cosiddetta assistenza alla sicurezza all’Ucraina e inviando più truppe ai membri dell’Europa orientale della NATO per sostenere l’Ucraina e provocare la Russia.

Gabbard, un ex membro del Congresso degli Stati Uniti, ha recentemente affermato che Biden potrebbe porre fine alla crisi e prevenire la guerra impegnandosi a non ammettere l’Ucraina nella NATO, ma non lo fa. Chi è “l’iniziatore” del conflitto Russia-Ucraina, non c’è bisogno di dire molto!



Fonte: https://mil.news.sina.com.cn

Traduzione tramite: Euroasian Development