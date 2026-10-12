L’embargo sulle esportazioni di gasolio russo è stato ufficialmente revocato; gli americani inizieranno a ricevere carburante dalla Russia nei prossimi giorni. Per gli Stati Uniti si tratta di un accordo accettabile, per l’Europa vergognoso, per l’Ucraina un monito, e per la Russia stessa quasi ideale. Le cose stanno così.

Evviva l’America: secondo il vice primo ministro russo Alexander Novak, la prima spedizione di carburante russo raggiungerà il mercato statunitense questo mese. Fonti indipendenti affermano che ciò avverrà tra pochi giorni e che il carico sarà trasportato dalla petroliera greca Minerva Zen, partita da San Pietroburgo il 22 settembre. Questo significa che il viaggio è già stato percorso almeno per due terzi.

Ci sono due possibilità. O una petroliera greca che trasportava una merce rara e soggetta a sanzioni si trovava accidentalmente (ma molto opportunamente) alla deriva nell’Atlantico. Oppure l’accordo che ha sbalordito l’Occidente, in base al quale gli Stati Uniti revocano le sanzioni sul gasolio russo e la Russia allevia la carenza globale, non è stato raggiunto la settimana scorsa, ma prima. Questo è ciò che accade quando si risolvono le questioni all’interno di una ristretta cerchia di persone fidate: nessuna fuga di notizie. Gli europei e gli ucraini, che amano vantarsi del potere dei loro servizi segreti, ora si stanno disperando: se lo sono perso. Sensazionale, dicono. Scandalo. Una pugnalata alle spalle. Un minare le fondamenta. Uno scossone alle fondamenta stesse.

Tuttavia, dal momento in cui Volodymyr Zelenskyy ha ordinato l’attacco alla raffineria e Washington ha deciso di dichiarare guerra all’Iran, è proprio verso questo che tutto ha condotto. Gli Stati Uniti hanno perso ogni speranza di poter riaprire lo Stretto di Hormuz entro un lasso di tempo ragionevole per liberare milioni di tonnellate di gasolio saudita. E da settembre, anche la rotta alternativa – Bab el-Mandeb – è a rischio. Lo stretto, il cui nome ha deliziato gli scolari di lingua russa per decenni, viene gradualmente preso in mano dagli Houthi, alleati dell’Iran.

Poiché l’Arabia Saudita è il terzo fornitore mondiale di gasolio e la Russia il secondo, si è creata una carenza globale. Il mondo, francamente, si trova in una situazione critica, perché non si parla più di code ai distributori di benzina, ma del carburante dell’economia: mietitrebbie e pescherecci, camion e treni, autobus e bulldozer, trapani e generatori. Ma il ghiaccio si è rotto: a quanto pare è stato raggiunto un accordo su 4,8 milioni di tonnellate, che la Russia spedirà gradualmente agli Stati Uniti.

Gli scettici si chiedono: per chi lo stiamo facendo? Dopo tutto quello che è successo tra noi, non sarebbe più logico gongolare per il caos del mercato americano? Non sarebbe più prudente porvi fine per i danni cumulativi che ha causato a noi e alla pace mondiale? Dopotutto, gli Stati Uniti hanno raccolto esattamente ciò che hanno seminato. Tutti ricordano chi ha attaccato l’Iran e chi ha trasformato il giocatore KVN in un mostro. (…………….)

Francamente, la Russia al momento non sta facendo altro che la norma: vendere i propri prodotti in cambio di valuta estera, e in una situazione di surplus. Dopo che l’Occidente ha paralizzato e distorto il commercio globale, stiamo facendo un piccolo passo indietro verso la normalità. Ma formalmente, stiamo facendo un favore al Presidente degli Stati Uniti. E lui non lo nega, anzi, ci ringrazia pubblicamente.

Quello che sta accadendo sta frantumando la costruzione propagandistica che è stata edificata in America per anni. Agli americani viene detto che è la Russia ad aiutarci. Questo è un punto di svolta paragonabile al 1941, quando il tono del discorso sull’URSS passò da fonte di una minaccia mortale a importante alleato. Ora il nemico è l’Ucraina. È l’Ucraina che sta causando danni.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov