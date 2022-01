Russia e Occidente: penetrare nella nebbia dell’isteria

di Pepe Escobar

Uno spettro perseguita l’Occidente collettivo: la zombificazione totale, per gentile concessione di operazioni psichiche 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che imprimono l’inevitabilità dell'”aggressione russa”.

Perforiamo la nebbia dell’isteria chiedendo al ministro della Difesa ucraino Reznikov cosa sta succedendo:

“Posso assolutamente affermare che fino ad oggi le forze armate russe non hanno creato un gruppo di attacco tale in grado di effettuare una forte invasione dell’Ucraina”.

Ebbene, Reznikov ovviamente non è consapevole del fatto che la Casa Bianca, con accesso a informazioni probabilmente privilegiate, è convinta che la Russia invaderà “da un momento all’altro”.

Il Pentagono raddoppia: “E’ molto chiaro che i russi non hanno alcuna intenzione in questo momento di deescalation”. Da qui la necessità, espressa dal portavoce John Kirby, di predisporre una forza multinazionale di risposta della Nato (NRF) di 40.000 soldati: “Se viene attivata… per sconfiggere l’aggressione, se necessario”.

Quindi “aggressività” è un dato di fatto. La Casa Bianca sta “affinando” i piani militari – 18 all’ultimo conteggio – per ogni forma di “aggressione”. Quanto alla risposta – per iscritto – alle proposte russe sulle garanzie di sicurezza, beh, è ​​troppo complessa.

Non esiste una “data esatta” quando verrà inviata a Mosca. E i proverbiali “funzionari” hanno implorato le loro controparti russe di non renderlo pubblico. Dopotutto, una lettera non è sexy. Eppure “aggressività” vende. Soprattutto quando può accadere “da un momento all’altro”.

Gli hacker degli “analisti” urlano che Putin “è ormai quasi certo” di sferrare uno “attacco limitato” nei “prossimi dieci giorni”, con tanto di attacco a Kiev: ciò configura lo scenario di una “guerra quasi inevitabile”.

Vladimir Dzhabarov, Primo Vicepresidente della Commissione del Consiglio per gli Affari Internazionali della Russia, preferisce avvicinarsi alla realtà: gli Usa preparano una provocazione per spingere Kiev ad “azioni sconsiderate” contro la Russia nel Donbass. Ciò si collega ai fanti della Repubblica popolare di Luhansk che riferiscono che “gruppi sovversivi preparati da istruttori britannici” sono arrivati ​​​​nella zona di Lisichansk.

Luminari come Ursula von der Leyen della Commissione Europea, Jens Stoltenberg della NATO e “leader” di Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Polonia hanno annunciato, dopo una videochiamata, che “un pacchetto di sanzioni senza precedenti” è quasi pronto se la Russia “ invade”.

L’hanno definita “unità internazionale di fronte alla crescente ostilità della Russia”. Traduzione: NATOstan che prega la Russia di invadere il prima possibile

Dell’UE 27, 21 sono membri della NATO. Gli Stati Uniti governano l’intero lotto. Quindi, quando l’UE annuncia che “qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l’Ucraina avrebbe conseguenze molto gravi per la Russia”, sono gli Stati Uniti che dicono alla NATO di dire all’UE “quello che diciamo, va bene”. E in questa strategia di ambiente di tensione, “quello che diciamo” significa applicare il divario e il crudo governo imperiale per mantenere l’Europa totalmente soggiogata.

Gli errori fatali dell’Occidente

Non bisogna mai dimenticare che Maidan 2014 è stata un’operazione supervisionata da Obama/Biden. Eppure ci sono ancora molti affari in sospeso, quando si tratta di impantanare la Russia. Quindi il Partito della guerra visceralmente russofobo a Washington ora deve fare tutto il possibile per ordinare al NATOstan di fare il tifo a Kiev per iniziare una guerra calda – e quindi intrappolare la Russia. Zelensky The Comedian ha persino registrato il desiderio di “passare all’offensiva”.

Quindi è ora di rilasciare le false flag.

L’indispensabile Alastair Crooke ha delineato come “‘accerchiamento’ e ‘contenimento’ siano effettivamente diventati la politica estera predefinita di Biden”. Non “Biden”, in realtà, ma la combinazione amorfa dietro l’auricolare / burattino controllato da un teleprompter che ho designato per oltre un anno come Crash Test Dummy.

Crooke aggiunge, “il tentativo di cementare questa meta-dottrina attualmente viene attuato attraverso la Russia (come passo iniziale). L’essenziale compenso dell’Europa è il “pezzo di festa” per il contenimento fisico e l’accerchiamento della Russia”.

Forze aviotrasportate russe

“Accerchiamento” e “contenimento” sono stati punti di riferimento eccezionali, sotto varie forme, per decenni. L’idea nutrita dal Partito della Guerra che sia possibile portare entrambi su un fronte a tre – contro Russia, Cina e Iran – è così infantile da rendere inattiva qualsiasi analisi. Richiede un drink e una bella risata.

Per quanto riguarda le sanzioni extra per l’immaginaria “aggressione russa”, alcune anime benevole hanno dovuto ricordare a Little Tony Blinken e altri partecipanti al combo “Biden” che gli europei sarebbero stati colpiti in modo molto più letale dei russi; per non parlare di queste sanzioni darebbero il turbo alla crisi economica dell’Occidente collettivo.

Un breve riepilogo è essenziale per inquadrare come siamo finiti impantanati nell’attuale palude isterica.

L’Occidente collettivo ha sprecato l’occasione che aveva per costruire una partnership costruttiva con la Russia simile a quella che ha fatto con la Germania dopo il 1945.

L’Occidente collettivo ha fatto esplodere anche quando ha ridotto la Russia al ruolo di entità minore e docile, imponendo che c’è una sola sfera di influenza sul pianeta: NATOstan, ovviamente.

E l’Impero ha fallito quando ha preso di mira la Russia anche dopo che avrebbe “vinto” contro l’URSS.

Durante gli anni ’90 e 2000, invece di essere invitata a partecipare alla costruzione della “casa comune europea” – con tutti i suoi evidenti difetti – la Russia post-sovietica è stata costretta a stare fuori a guardare come questa “casa” è stata rinnovata e decorata.

Contrariamente a tutte le promesse fatte a Gorbaciov da vari leader occidentali, la tradizionale sfera di influenza russa – e persino l’ex territorio dell’URSS – divenne oggetto di controversia nel saccheggio del “patrimonio sovietico”: semplicemente uno spazio da colonizzare dalle strutture militari della NATO .

Contrariamente alla speranza di Gorbaciov – che era ingenuamente convinto che l’Occidente avrebbe condiviso con lui i benefici dei “dividendi della pace” – all’economia russa fu imposto un modello neoliberista anglo-americano irriducibile. Alle conseguenze disastrose di questa transizione si aggiunse il sentimento di frustrazione nazionale da parte di una società che fu umiliata e trattata come una nazione vinta durante la Guerra Fredda, o la Terza Guerra Mondiale.

Questo è stato l’errore fatale dell’Eccezionalistan: credere che con la scomparsa dell’URSS, la Russia come realtà storica, economica e strategica sarebbe scomparsa anche dalle relazioni internazionali.

Il nuovo patto d’acciaio

Ed è per questo che War Inc., il War Party, il Deep State, comunque tu voglia chiamarli, stanno andando fuori di testa ora, alla grande.

Hanno licenziato Putin quando ha formulato un nuovo paradigma a Monaco nel 2007 o quando è tornato al Cremlino nel 2012.

Putin ha chiarito che i legittimi interessi strategici della Russia dovrebbero essere nuovamente rispettati. E che la Russia stava per recuperare i suoi “diritti di veto” de facto nella gestione degli affari mondiali. Ebbene, la dottrina di Putin era già in atto dall’affare georgiano nel 2008.

L’Ucraina è un mosaico di bocconcini appartenuti fino a poco tempo fa a diversi imperi – austro-ungarico e russo – oltre a diverse nazioni, come Russia, Polonia e Romania. Raggruppa il cattolicesimo e l’ortodossia e ha milioni di russi etnici e di lingua russa con profondi legami storici, culturali ed economici con la Russia.

Quindi l’Ucraina era di fatto una nuova Jugoslavia.

L’errore fatale commesso da Bruxelles nel 2014 è stato quello di costringere Kiev e tutta la popolazione ucraina a fare una scelta impossibile tra Europa e Russia.

Il risultato inevitabile dovrebbe essere Maidan, completamente manipolato dalle informazioni americane, anche se i russi hanno visto chiaramente come l’UE sia passata dalla posizione di intermediario onesto al ruolo umile dei chihuahua degi americani.

I falchi americani russofobi non rinunceranno mai allo spettacolo del loro avversario storico impantanato in una guerra fratricida a lenta combustione nello spazio post-sovietico. Per quanto non rinunceranno mai al Divide and Rule imposto su un’Europa scombussolata. E per quanto non concederanno mai “sfere di influenza” a nessun attore geopolitico.

Senza la loro impronta tossica, il 2014 avrebbe potuto giocare in modo completamente diverso.

Per dissuadere Putin a riportare la Crimea al posto che le spetta, la Russia, ci sarebbero volute due cose: che l’Ucraina fosse gestita decentemente dopo il 1992, e non costringerla a scegliere il campo occidentale, ma farne un ponte, Finlandia o Austria -stile.

Dopo Maidan, gli accordi di Minsk erano il più vicino possibile a una soluzione praticabile: mettiamo fine al conflitto nel Donbass; disarmiamo i protagonisti; e ristabiliamo il controllo dei confini dell’Ucraina fornendo al contempo una reale autonomia all’Ucraina orientale.

Perché tutto ciò accadesse, l’Ucraina avrebbe avuto bisogno di uno status neutrale e di una doppia garanzia di sicurezza da parte di Russia e NATO. E per rendere compatibile l’accordo di associazione tra l’Ucraina e l’UE con gli stretti legami tra l’Ucraina orientale e l’economia russa.

Truppe USA nel Baltico

Tutto ciò avrebbe forse configurato una visione europea di relazioni future dignitose con la Russia.

Eppure il Deep State russofobo non lo avrebbe mai permesso. E lo stesso valeva per la Casa Bianca. Barack Obama, quel cinico opportunista, era troppo inghiottito dal losco contesto polacco a Chicago e non libero dall’ossessione eccezionalista di un profondo antagonismo per poter costruire un rapporto costruttivo con la Russia.

Poi c’è il fattore decisivo, rivelato da una fonte di informazioni di alto livello statunitense.

Nel 2013, al defunto Zbigniew “Grand Chessboard” Brzezinski è stato presentato un rapporto riservato sui missili avanzati russi. È andato fuori di testa. E ha risposto concettualizzando Maidan 2014: trascinare la Russia in una guerriglia come aveva fatto con l’Afghanistan negli anni ’80.

Ed eccoci qui ora: è tutta una questione di affari in sospeso.

Un’ultima parola sulle fionde e le frecce della fortuna oltraggiosa. Nel 13 ° secolo, l’Impero Mongolo stabilì la sua sovranità sulla Rus’ di Kiev, cioè sui principati cristiani ortodossi che corrispondono oggi all’Ucraina settentrionale, alla Bielorussia e parte della Russia contemporanea.

Il giogo tartaro sulla Russia – dal 1240 al 1552, quando Ivan il Terribile conquistò Kazan – è profondamente impresso nella coscienza storica russa e nel dibattito sull’identità nazionale.

I mongoli conquistarono separatamente vaste aree della Cina, della Russia e dell’Iran. Secoli dopo la Pax Mongolica, che ironia sul fatto che il nuovo patto d’acciaio tra questi tre principali attori eurasiatici sia ora un ostacolo geopolitico insormontabile, che distrugge tutti i piani elaborati da un gruppo di parvenu storici transatlantici.



Pepe ESCOBAR

Analista geopolitico, scrittore e giornalista indipendente

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago