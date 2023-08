Russia e Iran stanno plasmando una nuova realtà in Medio Oriente

Autore: Alexandr Svaranc (*)

Il Medio Oriente continua ad essere una delle aree strategiche più importanti del globo, attirando l’attenzione delle maggiori potenze del mondo per la sua importanza geografica e una serie di incongruenze interne. Sebbene, ovviamente, non tutte le nazioni della regione dispongano di un approvvigionamento adeguato di questo tipo di materie prime strategiche, i termini “Medio Oriente” e “ricco di petrolio e gas” sono talvolta considerati intercambiabili.

La maggior parte delle riserve petrolifere mondiali, o circa il 66,5%, si trova in nazioni mediorientali come Arabia Saudita, Iran, Iraq e Kuwait, ognuna delle quali ha riserve accertate di petrolio superiori a 100 miliardi di barili. In altre parole, le riserve accertate di petrolio greggio – giacimenti esaminati da dati geologici e ingegneristici – sono valutate con un alto grado di certezza come commercialmente recuperabili nei paesi individuati.

Di conseguenza, i paesi del Medio Oriente detengono circa il 41% delle riserve mondiali di gas naturale, con riserve accertate in Iran al 17%, Qatar al 13% e 11% in altri paesi della regione (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Egitto, Oman e altri).

Il mercato globale dell’energia dipende fortemente da questa regione, dove vengono conclusi oltre la metà dei contratti di acquisto e vendita di petrolio e gas a livello mondiale. A questo proposito, l’Iran continua a essere un importante partner mondiale e ha un notevole potenziale di esportazione per le sue risorse di petrolio e gas. Questo è vero nonostante la politica delle sanzioni.

Il Medio Oriente, in virtù della sua geografia, funge da regione di collegamento tra Asia centrale (sud-est) ed Europa con l’Africa, tra Nord e Sud e viceversa. Da qui passano le più importanti comunicazioni commerciali terrestri, marittime e aeree. In questo senso, i paesi del Golfo Persico, compreso l’Iran, sono di crescente interesse per l’economia e il commercio globali.

Un impero ne ha sostituito un altro in quest’area nel corso della storia e tra di loro ci sono stati spesso conflitti violenti. Questi conflitti sono continuati fino ai giorni nostri come contraddizioni geopolitiche, geoeconomiche e di civiltà (etno-religiose), come i conflitti persiano-arabo, persiano-turco, arabo-turco, arabo-israeliano e altri. Le contraddizioni interne che distolgono il Medio Oriente da un progressivo sviluppo pacifico sono periodicamente accompagnate da un complesso di contraddizioni esterne, vale a dire lo scontro di interessi dei paesi della regione con la politica mediorientale dei principali attori mondiali. Lo sviluppo dell’intero Medio Oriente dipende fortemente dalla posizione dell’Iran, insieme all’Arabia Saudita e alla Turchia.

È importante notare che le relazioni russo-iraniane hanno superato la prova del tempo, dove oggettivi interessi geopolitici nei secoli XVIII e XIX hanno portato i nostri paesi e popoli a scontrarsi nel Caucaso e nell’Asia centrale. Tuttavia, dalla seconda metà del diciannovesimo secolo fino al 22 marzo 1935, Russia e Iran furono partner affidabili. Certo, nella nostra storia ci sono stati periodi di più stretta collaborazione e viceversa.

Pertanto, una delle principali vie di transito per importanti spedizioni militari e umanitarie dai paesi alleati nell’ambito del programma Lend-Lease si trovava qui nel 1941-1945 dopo che le unità dell’Armata Rossa occuparono il nord dell’Iran. Durante la Guerra Fredda, purtroppo, il regime di Pahlavi Shah adottò una linea di partenariato strategico con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna e ridusse il progressivo sviluppo delle relazioni Iran-Unione Sovietica. Dal 1955 al 1979, l’Iran è stato membro del blocco regionale filo-NATO noto come Organizzazione del trattato centrale (CENTO) o Patto di Baghdad, e solo dopo la rivoluzione islamica del febbraio 1979 Teheran ha cambiato la sua politica estera lontano dall’Occidente a favore di sviluppo nazionale indipendente.

Le speranze dei politici sovietici che, con il cambio del regime dello Shah, l’Iran potesse intraprendere una rotta a favore di un partenariato strategico con l’URSS, purtroppo non erano giustificate. Il 5 novembre 1979, il governo teocratico dell’Iran, guidato dall’Ayatollah Khomeini, dichiarò gli Stati Uniti il ​​”grande Satana” e li accusò di propagare la corruzione e l’imperialismo. Si riferiva anche all’Unione Sovietica come al “Satana minore” a causa della sua dottrina comunista atea. Khomeini ha esortato gli iraniani a non sostenere nessuna delle due parti nella Guerra Fredda. Nella stessa distinzione, il leader supremo iraniano ha definito Israele “il Satana minore” a causa dei suoi legami con gli Stati Uniti e del conflitto israelo-palestinese in corso.

Tuttavia, l’Iran non si è attivamente impegnato in sforzi sovversivi contro la Russia e sono state mantenute relazioni di buon vicinato tra le nostre nazioni. Teheran, secondo le disposizioni del Trattato di Turkmenchay del 1829, non ha violato i suoi accordi storici con la Russia indipendentemente dai cambi di regime in Russia nel 1917 e nel 1991, rispettivamente, e non ha attraversato la linea di confine lungo il fiume Aras.

Durante la guerra Iran-Iraq (1980-1988), le relazioni tra Unione Sovietica e Iran furono messe alla prova in vari modi. L’Unione Sovietica è stata messa in svantaggio da questa guerra. L’iniziale posizione di Mosca di “stretta neutralità” è stata modificata in una di ampio sostegno militare all’Iraq nelle ultime fasi del conflitto. A quel tempo, l’Iraq era nostro alleato, ma l’Iran, sotto Reza Shah Pahlavi e dopo l’ascesa dell’Ayatollah Khomeini, rifiutò i legami con l’URSS. Mosca temeva la possibile defezione di Saddam Hussein negli Stati Uniti e la perdita di un importante partner nella regione. Fu l’aiuto militare sovietico a Baghdad nel 1986 che permise agli iracheni di lanciare una controffensiva e porre fine alla guerra nel 1988.

L’Unione Sovietica, nonostante la cooperazione iraniano-americana, ha fornito una considerevole assistenza economica all’Iran negli anni ’60 e ’70. Fu l’URSS a costruire un grande impianto metallurgico a Isfahan, una fabbrica di trattori a Tabriz, un’impresa di costruzione di macchine ad Arak, l’Iran Gas Trunkline (IGAT) e la diga di Aras al confine con l’Azerbaigian sovietico.

A cavallo tra il ventesimo e il ventunesimo secolo, sono arrivati ​​​​nuovi tempi di collaborazione nelle relazioni russo-iraniane. Come è noto, la prima centrale nucleare della storia dell’Iran veniva costruita a Bushehr nel 1975 dalla Kraftwerk Union AG, una divisione della Siemens AG. Ma nel 1980, il governo della Germania Ovest cedette alle sanzioni americane contro l’Iran e pose fine allo sviluppo della centrale nucleare di Bushehr. Nell’agosto 1992, la Russia e l’Iran hanno firmato un accordo sulla cooperazione nel campo dell’energia atomica pacifica e la continuazione della costruzione della centrale nucleare di Bushehr. Nel 2010 è stata messa in funzione la centrale nucleare e nel settembre 2011 è stata collegata al sistema energetico iraniano. Grazie alla Russia è avvenuta la costruzione della prima centrale nucleare iraniana.

Tenendo conto dell’affidabilità della parte russa, nel novembre 2014 Teheran ha firmato un nuovo accordo con Mosca per la costruzione di due nuovi propulsori chiavi in ​​​​mano. La seconda unità dell’unità Bushehr 2 da 10 miliardi di dollari dovrebbe essere completata nel 2024, seguita dall’unità Bushehr 3 nel 2026.

L’Iran non ha sostenuto ufficialmente o segretamente il movimento separatista e la lotta militare in Cecenia negli anni ’90, a differenza della Turchia e dell’Arabia Saudita. Teheran sapeva che gli interessi della Nato e quelli di Gran Bretagna, Stati Uniti e Turchia erano alla base dell’inizio di questa lotta antirussa, che aveva come punto focale la Cecenia e sfruttava la questione religiosa. L’idea è di bypassare la Russia e ottenere l’accesso alla ricchezza energetica del bacino del Caspio in Azerbaigian. Allo stesso tempo, la tendenza sunnita dell’Islam rappresentata principalmente dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, compreso il wahhabismo radicale del KSA, ha cercato di occupare una nicchia nel Caucaso e in altre regioni post-sovietiche con una popolazione prevalentemente musulmana, tenendo conto del vuoto ideologico creato dopo il crollo dell’URSS.



Forze iraniane in Siria

La situazione in Siria è stata una nuova area di partenariato costruttivo russo-iraniano, con Mosca e Teheran che hanno sostenuto il regime di Bashar al-Assad e assunto posizioni comuni sull’eliminazione della minaccia dell’ISIS (organizzazione terroristica internazionale messa al bando in Russia), impedendo l’invasione territoriale divisione della Siria e contrastare le attività aggressive degli Stati Uniti. Gli sforzi della Russia e dell’Iran per un accordo siriano globale hanno permesso la formazione della piattaforma di colloqui di pace di Astana con il coinvolgimento della Turchia e dei rappresentanti dell’opposizione siriana.

Nel contesto della risoluzione della controversia armeno-azera e del rafforzamento della pace nel Caucaso meridionale, l’Iran ha appoggiato il piano turco-azerbaigiano per istituire un’ampia piattaforma di cooperazione regionale basata sul formato 3+3 (Turchia, Russia, Iran + Armenia, Azerbaigian, Georgia).

Allo stesso tempo, Teheran è inequivocabilmente favorevole a preservare l’integrità territoriale e la sovranità delle tre repubbliche transcaucasiche, ma rifiuta qualsiasi pressione su Yerevan sulla questione dello sblocco del corridoio Zangezur nella regione di Meghri a scapito di minare gli interessi armeni e iraniani . Teheran è fermamente contraria alla formazione di un “ponte pan-turco” attraverso l’Armenia per collegare la Turchia con il resto del mondo turco e all’avanzata della NATO in Transcaucasia e Asia centrale, che è ugualmente dannosa per gli interessi regionali della Russia.

Russia- Iran, corridoio Nord Sud

Allo stesso tempo, la Russia e l’Iran stanno progettando di lanciare una nuova rotta strategica di transito nord-sud attraverso l’Azerbaigian. In effetti, questa direzione delle comunicazioni di transito riceverà un nuovo impulso dopo il completamento della costruzione di un ponte che collega Rasht dell’Iran con Astara dell’Azerbaigian. E, nonostante il fatto che tutti gli accordi siano stati firmati e che Mosca e Baku siano pronte a finanziare il completamento del progetto, la parte iraniana, nonostante sia apparentemente d’accordo, ritarda il completamento della costruzione per una serie di motivi. Forse, un simile approccio di Teheran è causato da un altro aggravamento delle relazioni iraniano-azere alla luce del rafforzamento dei legami interstatali (compresi quelli tecnico-militari) tra Baku e Tel Aviv.

Dopo l’escalation della crisi Russia-Ucraina e l’inizio dell’“Operazione militare speciale”, Teheran ha sostenuto le accuse della Russia contro la NATO e gli Stati Uniti. Inoltre, le dure sanzioni anti-russe dell’Occidente collettivo hanno catalizzato un più stretto partenariato regionale russo-iraniano. Mosca è interessata a studiare e utilizzare la ricca esperienza dell’Iran di rimanere sotto le dure sanzioni occidentali. L’Iran è lo sbocco affidabile della Russia nella zona del Golfo Persico, i paesi dell’Asia e del Medio Oriente. Le comunicazioni di transito, l’energia, l’agricoltura, lo scambio di alte tecnologie, la cooperazione militare e tecnico-militare sono aree importanti del partenariato russo-iraniano nei tempi moderni.

Nel luglio 2023, l’Iran ha cambiato il suo status di osservatore diventando membro della Shanghai Cooperation Organization (SCO), un’organizzazione internazionale che sta guadagnando prestigio in cui Russia, Cina e India sono partner principali. Nell’ambito della cooperazione multilaterale, l’Iran è anche molto interessato a organizzazioni internazionali come i BRICS; in particolare, nel giugno 2022, Teheran ha presentato domanda di adesione ai BRICS.

Nel luglio 2022, la National Iranian Oil Company (NIOC) e la russa Gazprom hanno firmato un memorandum di cooperazione energetica del valore di circa 40 miliardi di dollari. Questo accordo prevede lo sviluppo dei giacimenti di gas di Kish e North Pars, un aumento della pressione nel giacimento di gas di South Pars, lo sviluppo di sei giacimenti petroliferi, lo scambio di gas e prodotti petrolchimici, il completamento di progetti GNL, la costruzione di gasdotti per l’esportazione del gas e altra cooperazione scientifica e tecnica.

In un contesto simile, il ministro del petrolio iraniano Javad Owji ha proposto che la Russia, insieme a Turkmenistan e Qatar, costruisca un hub del gas nella zona industriale di Asaluyeh nella provincia di Bushehr nel sud del Paese, sulla costa del Golfo Persico. Dato che l’Iran è il secondo detentore di riserve di gas dopo la Russia, e quindi un concorrente nel mercato delle esportazioni di gas, l’offerta di Teheran suggerisce la prospettiva di unirsi ai grandi avversari per uno scopo più grande. Un hub del gas iraniano che controlla il 60% delle riserve mondiali di gas rappresenterebbe una chiara sfida per l’Occidente e il mercato globale.

Un’area importante della cooperazione russo-iraniana nella realtà moderna è la sfera militare-industriale e lo scambio di alte tecnologie per la produzione di armi ad alta precisione. Russia, Iran e Cina hanno avviato esercitazioni militari e navali congiunte sul territorio iraniano e nella regione del Golfo Persico, che non possono fare a meno di influenzare la situazione generale della sicurezza regionale in questa regione strategicamente importante, compresa la sfida alla Quinta flotta statunitense con sede in Bahrain. L’Occidente ha iniziato a sostenere il pretesto dell’informazione artificiale di un’altra accusa di Russia e Iran nella cooperazione tecnico-militare, in particolare sulle presunte consegne di droni Shahed iraniani nella zona delle “Operazioni militari speciali”.

La dinamica di crescita del fatturato commerciale russo-iraniano nel 2022 è stata di circa 5 miliardi di dollari, superando del 15% i numeri del 2021, in gran parte a causa dell’attuale crisi dei legami tra Russia e UE-USA. Allo stesso tempo, i tassi di sviluppo delle relazioni commerciali della Russia con l’Iran suggeriscono una crescita costante anche nell’anno in corso.

In questo contesto, è degno di nota il fatto che il fatturato del carico dei porti marittimi di Astrakhan è aumentato del 68%, il che è dovuto in gran parte all’espansione del commercio russo-iraniano. Inoltre, secondo i risultati di un recente incontro tra i capi delle regioni, Igor Babushkin, governatore della regione di Astrakhan, e Seyyed Mahmoud Hosseinipour, governatore generale della provincia di Mazandaran, è stato deciso di aprire una linea di navigazione diretta per collegare il porto di Astrakhan di Olya alla foce del fiume Volga con il porto iraniano di Amirabad nel sud del Mar Caspio. Allo stesso tempo, la regione di Astrakhan e la provincia di Mazandaran sono collegamenti importanti nel corridoio nord-sud, che trasporta merci dall’India, dalla Cina e dai paesi arabi del Golfo Persico attraverso l’Iran. Di conseguenza, la Russia intende espandere la sua flotta mercantile,

Esercitazioni navali Iran Russia

Infine, Russia e Iran stanno elaborando un nuovo sostanziale patto di cooperazione interstatale, la cui firma aprirebbe la strada ai nostri paesi per aumentare la collaborazione multi-vettore nel prossimo futuro.

Pertanto, l’intensificazione delle relazioni russo-iraniane avvantaggia sia Mosca che Teheran, plasmando al tempo stesso l’equilibrio di potere in Medio Oriente e nelle regioni circostanti, tra cui il Caucaso meridionale e l’Asia centrale. Combinato con la diplomazia costruttiva dell’Iran con la Cina, l’India e gli stati del Golfo, il partenariato Iran-Russia completa i nuovi contorni del Medio Oriente, dove i paesi della NATO e Israele dovranno rispettare gli interessi dei loro oppositori.

*Aleksandr SVARANTS, PhD in scienze politiche, professore, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ” (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago