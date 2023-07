Russia e Iran si coordinano per espellere le truppe statunitensi dalla Siria, afferma il Pentagono

In un rapporto di Al-Monitor di venerdì, un alto funzionario militare statunitense ha affermato che le forze russe e iraniane in Siria si sono coordinate con l’obiettivo specifico di costringere le truppe di Washington a lasciare il paese.

Il funzionario ha affermato di ” aver visto segnali che i comandanti militari russi in Siria si sono coordinati silenziosamente con il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC) su piani a lungo termine per fare pressione sugli Stati Uniti affinché ritirino le proprie forze dalla Siria”, ha scritto Al- Monitor . .

“ C’è una confluenza di interessi tra questi tre gruppi, gli iraniani, i russi e i siriani. Vedo prove di una pianificazione a livello operativo tra la leadership della Forza Quds che opera in Siria [e] le forze russe che operano in Siria ” , ha detto all’agenzia il funzionario anonimo.

Secondo questo funzionario, il coordinamento russo-iraniano in Siria ruota attorno a ” pianificazione collaborativa, comprensione collaborativa e scambio di informazioni… [ai] livelli medio e alto ” degli eserciti di Mosca e Teheran.

” Francamente, [è] lo stesso genere di cose che faremmo con i nostri partner di fronte a qualcosa che stiamo cercando di realizzare. Li vediamo fare questo dalla loro parte, mentre cercano di pensare a come sincronizzare le diverse cose che i diversi eserciti stanno facendo per fare pressione su di noi “, ha aggiunto la fonte.

Negli ultimi mesi, Washington ha continuato a rafforzare la sua occupazione della Siria, in particolare nel nord-est ricco di petrolio del paese . Nella provincia occupata di Hasakah, la scorsa settimana fonti locali hanno riferito all’agenzia di stampa siriana SANA che grandi carichi di materiale logistico americano e cemento erano recentemente giunti nell’area.

Base USA in Siria

Tali rinforzi sono in corso da mesi, soprattutto a seguito di un picco di attacchi legati all’Iran alle basi statunitensi in Siria quest’anno. Secondo Al-Monitor, ” i funzionari del Pentagono negano che le azioni delle loro forze in Siria abbiano qualcosa a che fare con le provocazioni russe e iraniane ” , aggiungendo che gli Stati Uniti ritengono che le loro recenti risposte ” abbiano fermato il ciclo dell’escalation per ora “.

Negli ultimi due anni, gli attacchi di gruppi legati all’Iran alle basi statunitensi in Siria sono diventati all’ordine del giorno. All’inizio del 2023, in particolare, i siti militari statunitensi in Siria hanno visto un aumento significativo del numero di attacchi con droni e missili.

A marzo, uno di questi attacchi ha provocato la morte di un appaltatore militare statunitense in una base di Hasakah. In risposta, le forze statunitensi hanno bombardato Deir Ezzor, uccidendo diverse persone, tra cui ufficiali siriani e, secondo quanto riferito, iraniani. Poco dopo gli attacchi americani, altre due basi di occupazione furono attaccate . Al-Monitor suggerisce che gli attacchi a Washington si sono attenuati dopo gli attacchi a Deir Ezzor

Il generale dell’esercito americano Douglas Sims ha recentemente dichiarato ai giornalisti: ” Non prevediamo alcun problema e non vediamo alcun livello di escalation di cui siamo preoccupati in Siria “. Tuttavia, il rapporto di Al-Monitor afferma che le forze statunitensi in Siria rimangono “vulnerabili”.

Il mese scorso, un documento del Pentagono trapelato ha rivelato che la Russia e l’Iran avevano concordato di istituire una sala operativa congiunta in Siria per coordinare una campagna di pressione contro le forze occupanti dell’esercito americano.

Il 25 marzo il quotidiano libanese Al-Akhbar ha riferito che ” c’è un coordinamento russo-iraniano non dichiarato per intensificare la lotta contro la presenza americana in Siria, per fare pressione sugli Stati Uniti e costringerli a decidere di ritirarsi dalle loro basi nel nord e nell’est del paese ”.

Nota:

Nota: Le forze USA (assieme a quelle britanniche) occupano la zona nord della Siria dove saccheggiano le risorse petrolifere del paese, in collaborazione con i curdi delle formazioni filo USA (SDL). Nessuno ha dato a Washington l’autorizzazione ad occupare quelle zone e tanto meno a rubare il petrolio siriano, tuttavia sono anni che hanno stabilito la loro presenza in zona, nonostante le proteste della popolazione. In più è ormai acclarato che nelle basi USA vengono addestrati terroristi radicali islamici con l’obiettivo di attaccare installazioni e centri dell’esercito siriano, per danneggiare il governo di Damasco. Un gioco sporco da gangster, denunciato dal governo siriano all’ONU ma che non ha mai avuto risposta. Evidente che ci sono occupazioni tacitamente autorizzate, come queste in Siria e in Palestina, ed altre che vengono criticate dai governi asserviti alla dominazione USA. Fra questi si distinguono i governi europei, come quello italiano della Meloni che ha sposato la causa ucraina ma ha accettato tutte le altre occupazioni degli egemoni statunitensi come fatto compiuto. Dall’Iraq alla Libia, alla Siria tutto va bene quando si tratta dello stivale americano. Si tratta del famoso “ordine basato sule regole”, quelle decise dai gangster di Washington.

fonte: The Cradle

Traduzione: Gerard TGrousson

Nota: Luciano Lago