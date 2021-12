Russia e Cina sconvolgono il ritmo tecnologico”: industriali europei sconcertati per il ritardo degli armamenti





Gli eserciti europei continuano ad approfondire il divario tecnologico che li separa dai primi tre al mondo – Russia, Cina e Stati Uniti – che alla fine minacciano il Vecchio Continente di perdere le sue competenze in termini di design e conoscenza – rendono industriale.

Frank Haun ha rilasciato la dichiarazione durante un’intervista a Les Echos . Dirige il gruppo di difesa KNDS, che riunisce alcuni produttori di armi tedeschi e francesi:

“ Il ritmo di sviluppo dei prodotti europei non corrisponde alle esigenze prospettiche delle forze armate, né al ritmo industriale e tecnologico mondiale, che recentemente è stato fortemente stravolto da Russia e Cina ”.

Secondo lui, i progressi attuali presumono che il nuovo sistema di combattimento terrestre europeo MGCS e il caccia SCAF di nuova generazione non appariranno fino al 2040 – 2045. Detto questo, Mosca ha già piattaforme pronte, vale a dire il caccia Su-57, il Su -70 drone d’attacco pesante, una nuova generazione di veicoli corazzati pesanti della famiglia Armata, il veicolo corazzato di classe media Kurganets (cingolato) e il Boomerang (a ruote) – ” tutti progettati per entrare in servizio nei prossimi anni ” , afferma Haun. La situazione sembra simile in Cina, che ha sviluppato il caccia J-35 di nuova generazione, nuovi veicoli corazzati come il Type-99A o il Type-15.



Secondo il funzionario, tutti i suddetti prodotti sostituiranno le precedenti generazioni di veicoli in Russia e Cina entro il 2040. In questo contesto, l’Europa punta sulla modernizzazione di piattaforme più vecchie come i caccia Rafale e Typhoon o i carri armati pesanti Leclerc e Leopard 2, che ” non hanno alcun vantaggio tecnologico rispetto ai Su-57, J-35 e altri Armata “.

” Questo renderebbe prevedibilmente inferiori gli eserciti europei dal punto di vista operativo “, ha detto Haun.

Inoltre, il divario tecnologico non farà che ampliarsi, perché mentre l’Europa finalmente creerà prodotti di nuova generazione, la Federazione Russa, la Cina e gli Stati Uniti avranno già sviluppato nuove iterazioni di sistemi precedentemente sviluppati. .

” I paesi europei si aggrappano disperatamente a progetti che hanno 30 anni, basando la loro visione sulla sostituzione delle attrezzature piuttosto che sull’evoluzione della tecnologia e delle dottrine militari “. Il leader del gruppo è perplesso per la situazione attuale.

Il sig. Haun esorta a prestare attenzione agli ultimi sviluppi nell’industria europea della difesa. Ad esempio, il sistema di mimetizzazione SALAMANDER di Nexter nello spettro ottico e infrarosso, che, afferma, ” è in grado di cancellare veicoli corazzati dai campi visivi ed elettro-ottici “. O per la pistola ASCALON 140 mm. Oppure il programma di protezione attiva SHARK per veicoli blindati.

” La realizzazione dei programmi di difesa dovrebbe oggi basarsi sul ritmo tecnologico delle tre superpotenze mondiali, rispetto al quale gli europei sono sempre più distanti “, conclude Haun.

Fonte:

https://topwar.ru/189761-rossija-i-kitaj-rasstroili-tehnologicheskij-ritm-evropejskie-proizvoditeli-ozadacheny-otstavaniem-vooruzhenij.html

Traduzione: Sergei Leonov