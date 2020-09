Russia e Cina rinsaldano la loro alleanza di fronte alle minacce di USA e NATO

da Redazione

Mosca e Pechino tengono d’occhio i loro confini e vedono segni di interferenze esterne. Secondo l’autore, la Russia ha la maggiore preoccupazione per la Bielorussia. Anche la Cina vede segni di imminente destabilizzazione a est e accusa Washington di tentare di scatenare una cosiddetta nuova guerra fredda.

Secondo la rivista USA Newsweek ( scrive Tom O’Connor) , con le minacce ai suoi confini occidentali e orientali, la Russia cerca un riavvicinamento con la Cina

La Russia ha identificato minacce alle sue frontiere orientali e occidentali, dove cerca di contenere le azioni di potenze straniere come gli Stati Uniti, e cerca anche di rafforzare le sue relazioni con la Cina.

Quando giovedì le truppe aviotrasportate russe hanno tenuto esercitazioni congiunte di fuoco vivo con i bielorussi lungo il confine occidentale di questo travagliato paese dell’Europa orientale, il vice ministro degli esteri russo Andrei Rudenko, durante una conversazione telefonica con l’ambasciatore statunitense John Sullivan, lo ha informato dell ‘”inammissibilità di qualsiasi interferenza nei processi politici interni, come tentare di destabilizzare e imporre servizi di mediazione unilaterale dall’esterno ”, parlando delle elezioni in Bielorussia e del conflitto territoriale tra Armenia e Azerbaigian.

Il giorno prima, Rudenko ha parlato della Bielorussia con l’ambasciatore cinese Zhang Hanhui, e ha anche scambiato “opinioni sull’ulteriore approfondimento della cooperazione russo-cinese in vari campi”, secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri russo.

Mosca e Pechino tengono d’occhio i loro confini e vedono segni di interferenze esterne. Giovedì, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi lo ha notato durante il suo primo incontro personale con la leadership russa dopo la pandemia COVID-19.

“I singoli paesi compiono atti di intimidazione unilaterali, interferendo senza motivo negli affari interni di altri stati e criticando aspramente la Russia e la Cina, minando la stabilità e la sicurezza delle aree circostanti di questi due paesi”, ha detto Wang all’agenzia di stampa statale Xinhua.

“L’unità di Cina e Russia è forte come una roccia e la nostra amicizia è indistruttibile”, ha aggiunto il ministro.

La più grande preoccupazione della Russia è la Bielorussia, il cui presidente, Alexander Lukashenko, si è rivolto al Cremlino per chiedere aiuto, di fronte alle forti critiche occidentali per la sua prossima rielezione alla presidenza il mese scorso e alla repressione delle forze di opposizione che affermano che il voto è stato truccato.

Minsk e Mosca accusano la NATO e gli Stati Uniti di istigare disordini in Bielorussia.

Attualmente, le forze armate dei due alleati continuano a esercitarsi, conducendo il fuoco di artiglieria sul confine travagliato della Bielorussia con la Polonia. E il ministro della Difesa polacco ha recentemente rilasciato una dichiarazione a Newsweek, in cui ha osservato che “il motivo principale per l’esercitazione erano i loro bisogni di propaganda interna”.

Tuttavia, l’esercito russo ha negato questo punto di vista.

Esercitazioni forze russe e bielorusse

“Le esercitazioni sono condotte su questioni di antiterrorismo e non sono dirette contro altri paesi”, ha detto giovedì il ministero della Difesa russo in una dichiarazione.

Il ministero della Difesa della Bielorussia ha rilasciato una propria dichiarazione, in cui osservava che “tali manovre acquisiscono un significato speciale come uno degli aspetti del rafforzamento delle relazioni tra Mosca e Minsk” in conformità con il loro accordo sindacale.

1.500 militari e 100 mezzi di appoggio ed equipaggiamento dovevano prendere parte alle esercitazioni. Dal 2015 sono trilaterali, da quando la Serbia vi ha partecipato. La scorsa settimana Belgrado ha annunciato il ritiro dalla partecipazione, citando “terribili e immeritate pressioni dell’Unione Europea” sulla Bielorussia.

Anche il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha fatto commenti sulla Bielorussia, in particolare, condannando la Russia. Dopo aver incontrato la sua controparte britannica, il capo della diplomazia americana ha affermato di invitare “tutti i paesi, e in particolare la Russia, a rispettare la sovranità della Bielorussia”.

Crescono le preoccupazioni per le frontiere occidentali, ma la leadership russa parla anche della necessità di rafforzare le difese a est.

“La situazione politico-militare nella direzione strategica orientale resta tesa. Nel distretto militare orientale è prevista una serie di misure per neutralizzare le minacce emergenti. Le truppe si stanno gradualmente formando in aree particolarmente importanti “, ha detto giovedì il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, rivolgendosi al comando militare più alto.

Anche il Cremlino rileva la gravità della situazione.

“L’aumento dell’attività militare delle potenze extra-regionali non contribuisce alla stabilità in questa regione”, ha detto Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo, citato dall’agenzia di stato russa TASS. “Stiamo parlando di aumentare l’attività militare di molti stati del mondo”.

Questi funzionari non hanno specificato la natura delle minacce provenienti da stati stranieri, ma Shoigu ha esortato a rafforzare il raggruppamento di unità di aviazione e difesa aerea. Pochi giorni prima, un MiG-31 russo della flotta del Pacifico e caccia Su-35S del Distretto militare orientale hanno intercettato il bombardiere strategico americano B-1B sui mari di Bering e Okhotsk.

Tali eventi non sono rari, ma gli ultimi incidenti sono avvenuti dopo che Pompeo aveva avvertito il mese scorso di “aumentare l’attività russa” nel Pacifico e in altre regioni. In precedenza, il Comando del Nord degli Stati Uniti ha intercettato un aereo da pattugliamento navale russo Tu-142 e ha individuato il sottomarino nucleare russo Antey Project 949A Omsk con missili da crociera al largo delle coste dell’Alaska.

La Russia inoltre esprime regolarmente preoccupazione per i sistemi di difesa statunitensi che formano lo scudo di difesa missilistica globale, proteggendo il paese dall’Europa e dall’Asia. E da quando Washington si è ritirata dal Trattato INF, Mosca è anche preoccupata per i sistemi missilistici americani a medio raggio.

Russia e Bielorussia forze integrate

La Cina vede anche segni di destabilizzazione incombenti a est. “Alcune forze non regionali interferiscono negli affari interni dei paesi della regione, conducendo vari esercizi e persino provocando un nuovo ciclo di ‘rivoluzioni colorate'”, ha detto Wang a Xinhua, usando il termine per una serie di rivolte in diversi paesi del mondo, che, secondo Cina e La Russia, sono nate sotto l’influenza dell’Occidente.

In Asia crescono le controversie tra Cina e Stati Uniti sul territorio, il commercio e i diritti umani. Gli Stati Uniti stanno anche cercando di sospingere gli investimenti cinesi fuori dall’Europa. In particolare, giovedì Pompeo ha firmato un memorandum d’intesa con la Lituania per “ridurre al minimo i rischi associati al 5G”. Gli Stati Uniti accusano il Partito comunista cinese al potere di tentare di imporre i servizi.

La Cina nega queste accuse. Wang, accennando in modo trasparente a Washington, ha detto giovedì che sta lottando per dividere la comunità internazionale e soggiogare Pechino e Mosca.

“Per mantenere l’egemonia unipolare, queste forze (gli USA) denigrano brutalmente Cina, Russia e altre economie in transizione, sottoponendo a pressione e ostacolandole irragionevolmente e costringendo altri paesi a schierarsi dalla loro parte. Questo viene fatto nel tentativo di scatenare la cosiddetta nuova guerra fredda “, ha detto Wang.

Fonte: Inosmi.ru

Traduzione: Sergei Leonov