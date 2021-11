Russia e Cina firmano una tabella di marcia per una più stretta cooperazione militare per contrastare gli Stati Uniti

Russia e Cina hanno firmato una road map per legami militari più stretti nel tentativo di contrastare la crescente pressione degli Stati Uniti, mentre le tensioni continuano a crescere per le maggiori attività militari di Washington vicino ai confini dei due paesi.

Martedì il ministero della Difesa russo ha comunicato in una dichiarazione che il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il suo omologo cinese, Wei Fenghe, hanno tenuto un incontro in videoconferenza in cui hanno espresso un interesse condiviso per aumentare le esercitazioni militari strategiche e i pattugliamenti congiunti tra le due parti. .

Il ministero ha affermato che i capi della difesa hanno concordato di espandere la cooperazione attraverso pattugliamenti navali e aerei congiunti nell’Asia-Pacifico, compreso il Mar del Giappone e il Mar Cinese orientale, e hanno firmato un piano per la cooperazione militare nei prossimi cinque anni, senza fornire ulteriori dettagli. .

Durante la chiamata, Shoigu ha affermato che Cina e Russia sono stati alleati strategici per molti anni, aggiungendo: “Oggi, in condizioni di crescente turbolenza geopolitica e crescente potenziale di conflitto in varie parti del mondo, lo sviluppo della nostra interazione è particolarmente rilevante”.

Ha inoltre sottolineato l’aumento dell’attività dei bombardieri strategici statunitensi vicino ai confini russi, affermando che ci sono state 30 operazioni di questo tipo solo nell’ultimo mese, “che è 2,5 volte di più rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso”.

Shoigu ha affermato che durante l’esercitazione della forza strategica USA Global Thunder questo mese, dieci bombardieri strategici hanno praticato lo scenario dell’uso di armi nucleari contro la Russia praticamente contemporaneamente dalle direzioni occidentale e orientale, aggiungendo che si erano avvicinati a 20 chilometri (12 miglia) al confine russo.

Ha riferito che c’è stato un aumento del numero di pattuglie aeree statunitensi vicino ai confini orientali della Russia, in particolare sul Mare di Okhotsk, dove si sono esercitati a raggiungere i punti per il lancio di missili da crociera, che secondo lui rappresentano una minaccia sia per la Russia che per la Cina.

“In un tale ambiente, il coordinamento russo-cinese diventa un fattore stabilizzante negli affari globali”, ha affermato Shoigu.

Wei, da parte sua, ha elogiato la Russia per aver contrastato con successo quella che ha descritto come la pressione degli Stati Uniti e le minacce militari, aggiungendo che anche la Cina ha completamente resistito alla pressione degli Stati Uniti.

I due ministri della difesa hanno anche applaudito una serie di operazioni che hanno coinvolto jet e navi militari russi e cinesi negli ultimi mesi.

Pattugliamenti navali Russia Cina

Ad agosto, Shoigu ha visitato la Cina per partecipare a esercitazioni militari congiunte, che hanno segnato la prima volta che le truppe russe hanno preso parte a manovre sul territorio cinese. Erano l’ultimo di una serie di esercitazioni negli ultimi anni per evidenziare i crescenti legami militari tra Mosca e Pechino.

Venerdì, due bombardieri strategici russi Tu-95MS e due bombardieri strategici cinesi H-6K hanno effettuato un pattugliamento congiunto sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese Orientale, spingendo la Corea del Sud a lanciare aerei da combattimento.

La pattuglia di bombardieri è arrivata dopo che un gruppo di navi militari russe e cinesi ha navigato attraverso lo stretto di Tsugaru, che separa l’isola principale del Giappone dalla sua isola settentrionale di Hokkaido il mese scorso.

Le due parti tengono esercitazioni navali nelle acque del Pacifico dal 2012, quando gli Stati Uniti si sono mossi per intensificare la cooperazione militare con i loro alleati regionali.

L’ultimo sviluppo arriva quando il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno sviluppato forti legami personali per rafforzare una partnership strategica tra le due parti poiché entrambi i paesi hanno dovuto affrontare crescenti tensioni con l’Occidente.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago