Russia e Cina criticano l’ordine extragiudiziale degli Stati Uniti

di Stephen Lendman



La Cina e la Russia sanno che l’egemonia degli Stati Uniti rappresenta una minaccia senza pari per la pace mondiale, la stabilità e i principi dello stato di diritto.

La scorsa settimana, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che i rapporti con l’Occidente dominato dagli Stati Uniti richiedono “fermezza e saggezza, aggiungendo:

“Sono fiducioso, e nient’altro che fiducioso, data l’esperienza che abbiamo avuto negli anni ’80 e nei primi anni ’90, che qualsiasi concessione unilaterale da noi fatta sarà considerata solo come debolezza”.

Cedere alle inaccettabili richieste statunitensi/occidentali garantisce “sempre di più” la perdita della propria sovranità nazionale .

“Questo è il motivo per cui stiamo (perseguendo) una politica estera indipendente e orientata a livello nazionale… una politica estera pragmatica”.

“Non prenderemo in considerazione alcuna minaccia e ultimatum, tranne che resteremo fermi e determinati contro coloro che ci minacciano”.

Allo stesso tempo, “mentre rafforzeremo la nostra sovranità e faremo tutto il necessario per mantenere la sicurezza del paese e dei suoi cittadini, non scivoleremo nell’autoisolamento o nello scontro… e non permetteremo a nessuno di trascinare la Russia in una nuova, costosa corsa agli armamenti…”

La Russia promuove “un’agenda unificante basata sul diritto internazionale” – l’esatto opposto di come operano gli Stati Uniti e i loro partner imperiali.

La Russia “coopererà con” tutte le nazioni disposte a “dimostrare la volontà reciproca sulla base dell’uguaglianza e del rispetto reciproco”.

“Il fatto che questo approccio sia condiviso dalla stragrande maggioranza dei paesi in tutto il mondo ci dà forza e fiducia”.

Lavrov

Esclusi dalla maggioranza sono proprio gli stati occidentali dominati dagli USA.

Russia e Cina sono sulla stessa pagina nei rapporti con gli egemoni USA e Occidente, rifiutando il loro ordine extragiudiziale basato su regole create da loro stessi.

Lunedì, il vice ministro degli Esteri cinese Xie Feng ha incontrato il vice dell’interventista Blinken, la Wendy Sherman a Tianjin, in un momento di relazioni bilaterali molto deteriorate. (vedi foto sopra).

Secondo quanto riferito, Xie non ha usato mezzi termini, dicendo quanto segue:

“Washington ha cercato di contenere la Cina, pensando che risolverà i suoi problemi come se l’unico modo per gli Stati Uniti di tornare grandi fosse quello di contenere lo sviluppo della Cina”, aggiungendo:

Le politiche di “concorrenza, cooperazione e confronto” rivendicate dagli Stati Uniti mirano a esercitare pressioni sulla Cina.

“Confronto e contenimento sono fondamentali. La cooperazione è per gli espedienti e la competizione è una trappola del discorso”.

“Quando gli Stati Uniti hanno bisogno della Cina, è necessaria la cooperazione”.

“Nelle aree in cui la Cina ha dei vantaggi, tagliano le catene di approvvigionamento e impongono sanzioni”.

“Per risolvere tutto ciò che gli Stati Uniti vogliono risolvere e per ottenere tutto ciò che gli Stati Uniti intendono avere, hanno sempre cercato vantaggi unilaterali”.

“Come può esserci una regola del genere in cui si fanno tutte le cattive azioni ma si prendono tutti i benefici?”

L'”ordine internazionale basato su regole mentre quella loro è legge della giungla” fatta dagli Stati Uniti in flagrante violazione del diritto internazionale – cosa che né la Cina né la Russia possono tollerare. Né dovrebbe farlo alcuna nazione.

Secondo quanto riferito, Xie ha detto a Sherman quali azioni deve intraprendere il regime di Biden per evitare che le relazioni bilaterali si deteriorino del tutto.

Secondo il ministero degli Esteri cinese, questi ha affermato che la parte statunitense deve revocare le restrizioni sui visti, revocare le sanzioni illegali e altre politiche anti-cinesi inaccettabili, abbandonare la richiesta di estradizione del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou dal Canada e non chiamare più “agenti stranieri” i media cinesi.

La Sherman con gli esponenti cinesi

Xie ha anche chiesto al regime di Biden di cessare di molestare e maltrattare in altro modo cittadini e funzionari cinesi negli Stati Uniti.

Inoltre ha “espresso forte insoddisfazione” per il falso regime di Biden per la campagna con cui afferma che (l’influenza/covid made in USA) ha avuto origine in Cina, aggiungendo:

“Esortiamo gli Stati Uniti a non sottovalutare la forte determinazione, la ferma volontà e la forte capacità di 1,4 miliardi di cinesi di salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo”.

Prima dell’incontro di Xie con la Sherman, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto che gli avrebbe fornito (agli USA) un “tutorial” sui rapporti corretti con altre nazioni, basati sul rispetto della loro sovranità, dello stato di diritto, della cooperazione reciproca in condizioni di parità.

Secondo il South China Morning Post, Wang ha affermato che “gli Stati Uniti non devono sfidare o cercare di sovvertire il modello di governance cinese”.

“Non devono interferire nello sviluppo della Cina”.

Non devono violare la sovranità della Cina o danneggiare la sua integrità territoriale”.

È stato citato il portavoce di Pechino mentre questi dichiarava che gli Stati Uniti “devono mantenere le promesse sulla questione di Taiwan…”

La Cina si riserva il diritto di utilizzare “qualsiasi mezzo necessario” per contrastare le provocazioni per la sua indipendenza.

I colloqui di lunedì non hanno portato a nulla di positivo come previsto

Le possibilità di migliorare le relazioni degli Stati Uniti con tutte le nazioni libere dal loro controllo sono praticamente nulle, cosa che Cina e Russia sanno bene.

A sostegno della rabbia di Washington di dominare altre nazioni, il NYT – nel riferire sull’incontro di Xie con Sherman – ha recitato un elenco di false accuse anti-Cina degli Stati Uniti.

Settimane prima, il presidente cinese Xi Jinping ha denunciato quella che ha definito “lezioni insopportabilmente arroganti da parte di quei falsi maestri”.

Prima dell’incontro con la Sherman lunedì, il ministro degli Esteri Wang Yi ha dichiarato quanto segue:

“Se gli Stati Uniti non hanno imparato ad andare d’accordo con altri paesi in modo equo, allora abbiamo la responsabilità di lavorare con la comunità internazionale per dargli una buona lezione di recupero”.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago