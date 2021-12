Russia, Cina pronti a stringere un’alleanza più grande





Di MK BHADRAKUMAR

È in corso una transizione da una stretta cooperazione tra i due paesi nel coordinamento e nella messa in comune attiva delle risorse

Il quotidiano del Partito comunista cinese Global Times ha rivelato, citando una “fonte” di alto livello, che Pechino non aveva intenzione di invitare gli Stati Uniti e altri politici occidentali alle Olimpiadi invernali del 2022 dal 4 al 20 febbraio.

Questo sgarbo è venuto in seguito all’ allusione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden che stava considerando un boicottaggio diplomatico dei Giochi.

Apparentemente la Casa Bianca ha intuito che Biden era improbabile che fosse nella lista degli ospiti di Pechino. La Tass aveva citato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dopo un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi a Dushanbe il 16 settembre in cui il presidente Vladimir Putin aveva accettato “con gioia” un invito ai Giochi del presidente cinese Xi Jinping.

Biden ha aspettato altri due mesi per arrivare alla conclusione che non era nella lista degli invitati di Xi. Le regole olimpiche stabiliscono che i politici per partecipare ai Giochi devono prima essere invitati dal paese ospitante mentre il Comitato Olimpico Internazionale lo approva.

Il rapporto del Global Times afferma che “in quanto paese ospitante, la Cina non ha intenzione di invitare i politici che incitano al ‘boicottaggio’ dei Giochi di Pechino”. Ha notato ironicamente che il discorso di Biden di un boicottaggio era “nient’altro che un autoinganno”.

In un riferimento indiretto alle condizioni di pandemia negli Stati Uniti, Global Times ha osservato: “Data la grave situazione della pandemia di Covid-19 a livello globale, non è corretto invitare ospiti stranieri su larga scala, cosa che può essere facilmente compresa da persone con buon senso.”

L’affronto arriva appena due settimane dopo l’incontro virtuale di Biden il 15 novembre con Xi Jinping. In una prospettiva più ampia, tuttavia, questo episodio straordinario si colloca, dato il modo provocatorio con cui l’amministrazione Biden ha schernito Pechino, trasgredendo gli interessi fondamentali della Cina ultimamente.

D’altro canto, l’eccezionale gesto di Xi nei confronti di Putin, trasmettendo personalmente l’invito ai Giochi in una telefonata ad agosto, testimonia l’alta qualità della “totale partnership strategica di coordinamento per una nuova era” dei due paesi.

Ministri Difesa di Russia e Cina si coordinano per la difesa comune

Espandere e approfondire i legami

Martedì, in un lungo commento sull’argomento , legato alla regolare consultazione bilaterale tra i capi di governo di Cina e Russia quel giorno, Global Times ha individuato i legami in rapida espansione e approfondimento tra le forze armate dei due paesi. Ha puntualmente osservato:

“Sulla cooperazione militare, i due paesi hanno recentemente firmato una tabella di marcia per legami più stretti, che, secondo esperti militari, indica che Russia e Cina hanno interessi e punti di vista comuni sulla stabilità strategica e sulla sicurezza regionale, in particolare nella regione del Pacifico.

“Tale rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa è visto anche come una reazione alla pressione dell’Occidente sulla Russia e ai segnali allarmanti che la Cina ha ricevuto dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, hanno affermato gli esperti.

“Wu Qian, portavoce del ministero della Difesa nazionale, ha dichiarato in una conferenza stampa giovedì [25 novembre] che l’esercito cinese si aspetta un rapporto ancora migliore con la sua controparte russa ed è disposto a svolgere un ruolo più importante con esso nella salvaguardia del mondo. pace e stabilità”.

I due rapporti di cui sopra in Global Times sono apparsi in un giorno in cui il Cremlino ha segnalato che le relazioni strategiche Russia-Cina sono pronte per un salto storico. Martedì, in osservazioni separate, Putin e il primo ministro russo Mikhail Mishustin hanno fatto cenno alla volontà di Mosca di un’alleanza di fatto con Pechino.

Putin ha valutato positivamente il “crescente potenziale di difesa della Cina in quanto [la Russia] gode del più alto livello di relazioni con il paese e sta aumentando le sue forze armate”. Nel suo caratteristico modo sfumato, Putin ha tracciato un confronto carico con l’alleanza esistente tra Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

Di nuovo, durante le loro consultazioni di martedì, Mishustin ha proposto al premier Li Keqiang che nel prevalente “ambiente esterno complesso” di sanzioni, “azioni ostili”, “concorrenza sleale” e “sanzioni unilaterali illegittime nonché pressioni politiche ed economiche”, la Russia e anche la Cina dovrebbe “fare squadra” per il loro sviluppo congiunto.

Mishustin ha indicato un intreccio di piani tra l’Unione economica eurasiatica guidata da Mosca e l’iniziativa Belt and Road della Cina.

“Questo è importante per rafforzare l’interconnessione nello spazio eurasiatico, aiuterà a garantire il progresso economico di Russia e Cina e creerà una solida base per la formazione di un partenariato della Grande Eurasia”, ha detto Mishustin a Li, ribadendo anche che Putin aveva precedentemente presentato questa idea.

Putin in visita a Pechino

A dire il vero, la visita programmata di Putin a Pechino a febbraio mantiene la promessa di una profonda elevazione della partnership sino-russa dal suo già alto livello.

È in corso una transizione dalla stretta cooperazione tra le due superpotenze al coordinamento e alla messa in comune attiva di risorse per sostenersi a vicenda, non solo per salvaguardare i loro interessi fondamentali di fronte alla crescente belligeranza nelle strategie dell’amministrazione Biden, ma anche a livello globale livello per costruire una rete di alleanze regionali.

Esercizi militari eserciti Russia e Cina

La revisione della postura globale 2021 del Pentagono , che è stata annunciata lunedì, segnala una posizione globale e l’intenzione di sviluppare una “capacità di risposta globale” che non solo abbracci la regione indo-pacifica e l’Europa, ma includa anche “requisiti di postura duraturi” nel Medio Oriente, Africa e America Latina.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti si erano “impegnati a farlo” quando gli è stato chiesto se gli Stati Uniti avrebbero difeso Taiwan da un attacco cinese.

Questo è molto diverso dall’agenda pacifista che Biden aveva precedentemente sposato e dalla sua forte affermazione all’inizio della sua presidenza che la diplomazia “è tornata al centro” della politica estera degli Stati Uniti.

Significativamente, le osservazioni di Putin di martedì hanno anche toccato la cooperazione di paesi terzi tra Russia e Cina come uno dei principali vettori della loro partnership.

“Abbiamo molti campi di cooperazione con la Cina. Uno di questi riguarda il nostro lavoro nei paesi terzi. È a buon punto, ma potrebbe essere ulteriormente ampliato. Come mai? Perché condividiamo più o meno gli stessi approcci e principi “, ha detto Putin.

Putin ha sottolineato che Mosca ha sostenuto gli sforzi di Pechino per creare un’infrastruttura globale di rotte commerciali. “Sosteniamo gli sforzi dei nostri amici cinesi basati sulla strategia One Belt One Road”, ha affermato.

È interessante notare che Putin ha individuato nell’Asia occidentale un potenziale teatro del coordinamento Russia–Cina. In effetti, ha parlato in questo modo mentre il coordinamento sino-russo si è spostato verso una posizione comune, sostenendo con forza la richiesta iraniana per la revoca delle sanzioni statunitensi e i negoziati di Vienna che iniziano con un inizio promettente .

La linea di fondo è che, secondo qualsiasi calcolo della pratica diplomatica, il co-autore di un potente articolo di opinione in un’influente rivista statunitense la scorsa settimana, tratta dalla lettera degli ambasciatori russo e cinese a Washington, Anatoly Antonov e Qin Gang, che criticano il Vertice della democrazia di Biden, proclama che l’alleanza sino-russa sta già navigando sul fiume Potomac.

Questo articolo è stato prodotto in collaborazione da Indian Punchline e Globetrotter , che lo ha fornito ad Asia Times.

Traduzione: Luciano Lago