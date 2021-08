Russia, Cina consolidano i rapporti con Teheran- L’Iran è in gioco





di MK Bhadrakumar.

Il Teheran Times ha riferito mercoledì che Mosca ha informato Teheran che l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) ha raggiunto un consenso sull’ammissione dell’Iran come membro a pieno titolo del gruppo.

Il segretario del Consiglio di sicurezza della Russia, Nikolai Patrouchev, ha comunicato questa nuova notizia a Teheran durante una telefonata con il suo omologo iraniano, l’ammiraglio Ali Shamkhani. Shamkhani ha poi pubblicato su Twitter che lui e Patrushev hanno discusso anche di Afghanistan, Siria e Golfo Persico.

La SCO finalmente dissocia l’adesione dell’Iran dai negoziati sul nucleare e dalle sanzioni statunitensi. Significativamente, la telefonata di Patrushev segna anche la prima comunicazione strategica di alto livello tra Mosca e Teheran dopo l’insediamento di Ebrahim Raisi come nuovo presidente iraniano. Patrouchev è una figura di altissimo livello nel Politburo del Cremlino.

Patrushev con Putin

Il consenso della SCO – che è essenzialmente un’iniziativa sino-russa – sta accelerando l’ammissione dell’Iran, nonostante le incertezze sulla volontà politica dell’amministrazione Biden di portare avanti l’accordo nucleare di fronte alla forte opposizione “bipartisan” del Congresso e altri gruppi di interessi .

L’atteggiamento da falco del senatore democratico Bob Menendez, che presiede la commissione per gli affari esteri del Senato, è probabilmente il più negativo di tutti. Si scopre che Menendez è vicino al presidente Biden.

In un’analisi incisiva sulla prestigiosa rivista “Responsible Statecraft”, l’editorialista ed ex editore statunitense Daniel Larison ha scritto questa settimana che l’adesione all’accordo nucleare iraniano (JCPOA) avrebbe dovuto essere un compito semplice per Biden, ma ha già impiegato troppo tempo – con Trump- era ‘massima pressione’ sanzioni ancora in vigore – questo è uno dei tanti segnali preoccupanti che l’amministrazione sembra mancare della volontà politica di portare a termine i negoziati da Vienna.

Larison dettaglia come la squadra di Biden inserito clausole grotteschi nei colloqui JCPOA, quando sanno che potrebbe far rompere il negoziato. Si dice che il team di Biden abbia persino ” considerato di chiedere all’Iran di abbandonare l’arricchimento interno e di partecipare a una banca regionale di combustibile nucleare “. Larison aggiunge: ” Biden e Blinken pensano di poter costringere l’Iran ad accettare concessioni molto più grandi di prima, e questo indica quanto il presidente molto falco della commissione per le relazioni estere stia esercitando influenza sulla Casa Bianca “.

I media israeliani ipotizzano che gli Stati Uniti e Israele abbiano un Piano B per affrontare militarmente l’Iran se i colloqui di Vienna falliscono. Il Times of Israel ha lasciato intendere che durante la prossima visita del primo ministro Naftali Bennett a Washington alla fine del mese, “ Israele cercherà di ripristinare l’opzione militare come ultima risorsa per impedire agli iraniani di ottenere capacità nucleari di qualità”. Ma Israele crede che dovrebbe essere anche un’opzione americana, e spera di riuscire a convincere Biden e il suo team a presentare l’opzione militare come un percorso realistico ”.

Tuttavia, c’è anche un “quadro generale”: la geopolitica iraniana. La telefonata di Patrushev ha toccato aree chiave in cui Russia e Iran stanno lavorando insieme: Siria, Afghanistan e Golfo Persico. Se dobbiamo credere alla composizione della squadra di sicurezza nazionale proposta da Raïssi, la traiettoria della politica estera iraniana potrebbe andare nella direzione di un rafforzamento del partenariato strategico con la Russia.

Il candidato alla carica di ministro degli Esteri, Hossein Amir-Abdollahian, ha più volte dichiarato apertamente che l’Iran deve privilegiare i rapporti con i Paesi dell'”Est”, come dimostrano le seguenti osservazioni. Febbraio:

“ Come ha ripetuto il Leader della Rivoluzione Islamica, nella nostra politica estera dobbiamo preferire l’Oriente all’Occidente ei Paesi vicini a Paesi lontani per salvaguardare gli interessi nazionali del nostro Paese. Instaurare rapporti con Paesi che hanno con noi interessi comuni è preferibile a rapporti con coloro i cui interessi potrebbero anche entrare in conflitto con i nostri ”.

“ Il 21° secolo è il secolo dell’Asia. La Repubblica Islamica è sempre stata attenta all’Asia. Ci sono molte capacità importanti e ancora non sfruttate nei Paesi asiatici come Russia, Cina, India, Malesia, Indonesia e Paesi del subcontinente e potremmo sfruttarle per i nostri interessi comuni con i Paesi asiatici ”.

” Qualunque decisione venga presa alla Casa Bianca, non cambierà in alcun modo le prospettive della Repubblica islamica in termini di conservazione, rafforzamento e sviluppo delle relazioni strategiche con Mosca e Pechino e le sue prospettive a lungo termine verso l’Asia “.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere giustapposte al deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Russia. Le nascenti speranze che ci possa essere a Mosca per un nuovo inizio nelle relazioni russo-americane stanno svanendo. Biden non ha il capitale politico per superare la radicata animosità anti-russa negli Stati Uniti. È probabile che anche la Cina stia avvertendo la deriva nella politica statunitense, sebbene non vi sia dubbio che l’interesse dell’amministrazione Biden per il commercio e gli investimenti con la Cina alimenterà la crescita economica degli Stati Uniti .

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato giovedì in una riunione del Consiglio di sicurezza russo dedicata alla difesa internazionale e alla cooperazione per la sicurezza che ” è impossibile risolvere efficacemente una serie di problemi in questo settore da soli. Dobbiamo unire i nostri sforzi a quelli dei nostri partner per garantire anche la nostra sicurezza ”. Si può immaginare che Putin avrebbe avuto Cina e Iran in cima alle sue preoccupazioni.

In effetti, Russia e Cina stanno calibrando i loro calcoli per creare una partnership strategica ancora più stretta.

Le massicce esercitazioni militari Cina-Russia, terminate venerdì, sono state le prime manovre operative e strategiche tra i due paesi. Cedono il passo a una forza combinata contro gli Stati Uniti. Per la prima volta, i due eserciti hanno utilizzato un sistema di comando e controllo comune, che riecheggia l’approccio della NATO. Le truppe cinesi e russe sono state integrate e hanno condiviso l’equipaggiamento durante le operazioni congiunte. Il ministro della Difesa cinese Wei Fenghe ha definito le esercitazioni un “grande evento”.

Esercitazioni Cina Russia

È certo che Pechino sarà in sintonia con la strategia regionale russa che vede l’Iran come un partner chiave. Il coordinamento tra questa triade ha un impatto sulla stabilizzazione della situazione in Afghanistan, può prevenire qualsiasi deterioramento in Siria e, soprattutto, respingerà i tentativi degli Stati Uniti di stabilirsi militarmente in Asia centrale.

Per la Cina, l’ammissione dell’Iran come membro della SCO darà senza dubbio una spinta ai suoi progetti regionali di Belt and Road Initiative. Per quanto riguarda la Russia, l‘adesione dell’Iran all’Unione economica eurasiatica (UEE) è solo questione di tempo.

Per l’Iran, lo status di membro a pieno titolo della EAEU può cambiare radicalmente il panorama politico in Eurasia, specialmente nel Caucaso meridionale e nell’Asia occidentale. In quanto membro della EAEU, l’Iran coopererebbe con la Russia al più alto livello di partenariato strategico, il che gli darebbe seri vantaggi nell’attuazione della sua politica estera. È chiaro che Teheran utilizzerà i forti legami con la Russia per esercitare un’influenza sui paesi occidentali.

Se, da un lato, la EAEU aiuterebbe l’Iran a sviluppare le sue opportunità commerciali ed economiche e a liberarsi dalle sanzioni americane, dall’altro, l’Iran ritiene che la sua componente politico-militare possa costituire una cintura di sicurezza. .

illustrazione: 10.000 soldati del comando del teatro occidentale del PLA e del distretto militare orientale della Russia hanno completato l’esercitazione Zapad/Interaction-2021 nella regione di Ningxia, a est dello Xinjiang, il 13 agosto 2021.

fonte: https://www.indianpunchline.com

tradotto da Gerard Trousson