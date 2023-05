Russia: “C’era l’Ucraina dietro l’attacco terroristico con droni contro Mosca”

La difesa ha precisato che sono stati utilizzati in totale 8 droni.

Il ministero della Difesa russo ha definito “attacco terroristico” l’ attacco ucraino con droni contro diversi edifici residenziali dentro e intorno alla capitale russa, avvenuto martedì mattina.

“Questa mattina, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico con droni contro strutture nella città di Mosca. Otto veicoli senza pilota hanno partecipato all’attacco. Tutti i droni nemici sono stati neutralizzati”, ha riferito la Difesa .

Ha notato che tre droni sono stati neutralizzati dai sistemi di guerra elettronica e di conseguenza “hanno perso il controllo e si sono allontanati dai loro obiettivi previsti”, mentre altri cinque droni sono stati abbattuti dal sistema missilistico di difesa aerea Pantsir-S nella provincia di Mosca.

❗ Imágenes de la avenida Leninski en Moscú, donde supuestamente cayó un dron pic.twitter.com/XkJ5VrWLz1 — Sepa Más (@Sepa_mass) May 30, 2023

In precedenza, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, aveva denunciato che l’attentato aveva causato lievi danni a diversi edifici. Un drone si è schiantato contro un edificio residenziale nella zona di Novaya Moskva, situata nel sud-ovest della capitale, e due droni hanno colpito edifici in via Profsoyuznaia e viale Leninsky.

Allo stesso tempo, non si sono registrati feriti gravi: due persone hanno richiesto assistenza medica, anche se per nessuna è stato necessario il ricovero.

Inoltre, anche i residenti di diverse città vicino a Mosca hanno riferito di rumori di esplosione. Secondo il governatore della provincia di Mosca, Andrei Vorobiov, si trattava del funzionamento dei sistemi di difesa antiaerea. Ha sottolineato che diversi droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca.

Nota: L’episodio conferma quello che già si era previsto, un cambio di strategia da parte dell’Ucrania. Non riuscendo a sfondare sul campo di battaglia in Ucraina, il regime di Kiev ha dato il via ad una campagna di attacchi terroristici sul territorio russo per creare paura e sconcerto. Tutto risulterà perfettamente inutie da un punto di vista militare ed anzi si ritorcerà contro Kiev. Il peggio per l’Ucraina deve ancora accadere.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione e nota: Luciano Lago