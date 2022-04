“Rublegaz”: la nuova valuta di riserva globale basata sulle risorse

di Pepe Escobar .

Rublegaz è la valuta basata sulle merci del giorno e non è così complicata come sostiene la NATO. Se l’Europa vuole il gas, tutto ciò che deve fare è inviare i suoi euro a un conto russo in Russia.

Saddam, Gheddafi, Iran, Venezuela, tutti ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Ma la Russia è su un livello completamente diverso.

La bellezza della rivoluzionaria strategia geoeconomica di Mosca “gas per rublo” è l’assoluta semplicità.

Il decreto presidenziale del presidente russo Vladimir Putin sui nuovi termini di pagamento per i prodotti energetici è stato, prevedibilmente, frainteso dal collettivo occidentale. Il governo russo non richiede esattamente il pagamento diretto per il gas in rubli. Quello che Mosca vuole è che venga pagato alla Gazprombank in Russia, nella valuta di sua scelta, e non in un conto Gazprom in un istituto bancario nelle capitali occidentali.

Questa è l’essenza di less is more sofisticatezza. Gazprombank venderà valute estere – dollari o euro – depositate dai suoi clienti alla Borsa di Mosca e le accrediterà su vari conti in rubli all’interno di Gazprombank.

In pratica, ciò significa che le valute estere devono essere inviate direttamente in Russia e non accumulate in una banca straniera, dove possono essere facilmente tenute in ostaggio o congelate, se è per questo.

Tutte queste transazioni dovrebbero ora essere trasferite in una giurisdizione russa, eliminando il rischio che i pagamenti vengano interrotti o bloccati del tutto.

Non c’è da stupirsi che l’apparato servile dell’Unione Europea – attivamente impegnato nella distruzione delle proprie economie nazionali in nome degli interessi di Washington – non sia intellettualmente attrezzato per comprendere la complessa questione del cambio di euro in rubli.

GAZPROM AZIENDA ENERGETICA RUSSA GPP IMPIANTO LAVORAZIONE GAS AMUR

Gazprom Germania

Gazprom ha reso le cose più facili venerdì, inviando notifiche ufficiali alle sue controparti occidentali e giapponesi.

Lo stesso Putin è stato costretto a spiegare per iscritto al cancelliere tedesco Olaf Scholz come funziona il tutto.

Ancora una volta, è molto semplice: i clienti aprono un conto con Gazprombank in Russia. I pagamenti vengono effettuati in valute estere – dollari o euro – convertiti in rubli in base al tasso di cambio corrente e trasferiti su diversi conti Gazprom.

Pertanto, è garantito al 100% che Gazprom verrà pagato.

Ciò contrasta nettamente con ciò che gli Stati Uniti stanno costringendo gli europei a fare: pagare il gas russo nei conti Gazprom in Europa, che verrebbero quindi immediatamente congelati. Questi resoconti sarebbero stati rilasciati solo con la fine dell’operazione Z, l’operazione militare russa in Ucraina.

Tuttavia, gli americani vogliono che la guerra continui all’infinito, che “impantani” Mosca come se fosse l’Afghanistan degli anni ’80, e hanno severamente vietato al comico ucraino che si ritrova davanti a uno schermo verde qualsiasi cosa – non certo a kyiv – accettare qualsiasi cessate il fuoco o accordo di pace.

I conti di Gazprom in Europa continuerebbero quindi a essere congelati.

Mentre Scholz stava ancora cercando di capire l’ovvio, i suoi subalterni economici si sono scatenati, agitando l’idea di nazionalizzare le filiali di Gazprom – Gazprom Germania e Wingas – nel caso in cui la Russia decidesse di interrompere il flusso di gas.

È ridicolo. È come se i funzionari di Berlino credessero che le filiali di Gazprom producano gas naturale in uffici riscaldati in tutta la Germania.

Il nuovo meccanismo “rubli per gas” non viola i contratti esistenti. Eppure, come ha avvertito Putin, i contratti in essere possono essere effettivamente rescissi: “Se questi pagamenti [in rubli] non vengono effettuati, lo considereremo una violazione degli impegni degli acquirenti, con tutte le implicazioni che ne derivano”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov è stato categorico: il meccanismo non sarà ribaltato nelle attuali circostanze molto difficili. Ciò non significa, tuttavia, che il flusso di gas venga interrotto istantaneamente. Il pagamento in rubli sarà previsto dai “paesi ostili” – un elenco di stati ostili che include principalmente Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione Europea – nella seconda metà di aprile e all’inizio di maggio.

Per la stragrande maggioranza dei paesi del sud la situazione è cristallina: un’oligarchia atlantista rifiuta di acquistare il gas russo essenziale per il benessere della popolazione europea, mentre si impegna a fondo nell’armare di tassi di inflazione tossici contro questo stessa popolazione.

Oltre Rublegaz

Questo meccanismo “gas per rubli” – chiamato Rublegaz – è solo la prima pietra concreta nella costruzione di un sistema finanziario/monetario alternativo, in tandem con molti altri meccanismi: gli scambi rublo-rupia, il petrodollaro saudita, il meccanismo di bypass SWIFT tra l’Iran e la Russia e, soprattutto, il progetto dell’Unione economica eurasiatica/Cina di un sistema finanziario/monetario globale, la cui prima bozza sarà presentata nei prossimi giorni.

E tutto quanto sopra è direttamente correlato allo straordinario emergere del rublo come nuova valuta di riserva basata sulle risorse .

Dopo le prevedibili fasi iniziali del diniego, l’Ue – anzi, la Germania – deve affrontare la realtà. L’UE dipende da una fornitura costante di gas (40%) e petrolio (25%) dalla Russia. L’isteria delle sanzioni ha già provocato un contraccolpo certificato.

Il gas naturale rappresenta il 50% del fabbisogno delle industrie chimiche e farmaceutiche tedesche. Non c’è alcun sostituto possibile, sia in Algeria, Norvegia, Qatar o Turkmenistan. La Germania è il motore industriale dell’UE. Solo il gas russo è in grado di far funzionare la base industriale tedesca – ed europea – a prezzi molto convenienti nel caso di contratti a lungo termine.

Se si interrompe questo sistema, si verificano terribili turbolenze nell’UE e oltre.

L’inimitabile Andrei Martyanov ha riassunto la situazione come segue: “Solo due cose definiscono il mondo: l’economia fisica reale e il potere militare, che ne è il primo derivato. Tutto il resto sono derivati, ma di derivati ​​non si può vivere”.

Il casinò turbo-capitalista statunitense crede nella propria “narrativa” spin-off, che non ha nulla a che fare con l’economia reale. L’UE alla fine sarà costretta dalla realtà a passare dalla negazione all’accettazione. Nel frattempo, il Sud del mondo si adatterà rapidamente al nuovo paradigma: il Great Davos Reset è stato mandato in frantumi dal Russian Reset.

Pepe Escobar

Fote: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago