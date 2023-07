RS: I media e il loro ruolo nelle “guerre per sempre” degli Stati Uniti

Richard Crawford di Responsible Statecraft analizza il nuovo libro di Norman Solomon, “War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of its Military Machine”, e analizza come la macchina dei media trascuri o sia coinvolta nel disinnescare gli effetti della guerra.

Nel suo nuovo libro, Norman Solomon, un giornalista americano che ha coperto le guerre degli Stati Uniti, descrive come i media mainstream abbiano svolto un ruolo vitale nel nascondere la sofferenza di massa dei civili e quali informazioni sono controllate e disponibili per essere rese pubbliche dalla macchina da guerra statunitense .

Responsible Statecraft, in un articolo di Robert Crawford, analizza il libro “War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of its Military Machine”, che fornisce un punto di vista critico per comprendere la guerra post-11 settembre.

Crawford spiega in dettaglio che, secondo l’autore, mantenere il sostegno pubblico è essenziale per un potere globale che utilizza costantemente strumenti coercitivi ed è occasionalmente esposto al controllo democratico. L’attività di legittimazione è continua e richiede non solo un alto grado di occultamento, ma anche tentativi di modellare ciò che è accettato senza indagine e ritenuto indegno di attenzione e preoccupazione.

I punti di vista dissenzienti che sfidano le narrazioni prevalenti vengono ignorati o derisi. I resoconti ufficiali vengono respinti, minimizzati e neutralizzati quando le informazioni li contraddicono. I divulgatori e persino le testate giornalistiche che pubblicano “top secrets” sono demonizzati perché mettono in pericolo la sicurezza nazionale e rischiano la reclusione. La morte di Daniel Ellsberg serve a ricordare il coraggioso insider che rischia tutto per esporre la verità sulla guerra.

Solomon spiega come gli orribili effetti per i civili nei recenti conflitti statunitensi siano stati nascosti alla vista del pubblico, con vittime, feriti e danni alle infrastrutture che sono stati più di quanto il pubblico statunitense abbia mai realizzato.

Crawford riassume i modi principali in cui Solomon descrive come i media trascurano o sono coinvolti nel disinnescare questi effetti:

In primo luogo, Solomon osserva che se non viene dispiegato o ucciso un gran numero di truppe statunitensi in un conflitto, i media spesso non sono così interessati a riferire sulle operazioni militari. Ciò include azioni segrete intraprese dal comando delle operazioni speciali o dalle agenzie di intelligence, la crescente dipendenza dalla guerra con i droni e altri tipi di attacchi aerei e l’utilizzo in espansione degli appaltatori.

In secondo luogo, anche in conflitti ben coperti, i giornalisti raramente riferiscono sulle implicazioni per i civili nei paesi in conflitto. Solomon esamina numerose cause per la cooperazione dei media, compreso il controllo editoriale, l’obbligo percepito dai giornalisti di assistere lo sforzo bellico e le truppe, la dipendenza dei giornalisti dalle informazioni militari e il pericolo di alienare le loro fonti.

In terzo luogo, Solomon fornisce prove del ruolo dei media nel propagare una visione manichea dei conflitti americani. Il vocabolario del bene e del male, umano e crudele, è onnipresente, riferendosi sia alla necessità della guerra sia al modo in cui l’avversario impiega tecniche barbare in contrasto con l’approccio civilizzato dell’America alla guerra. L’avversario uccide intenzionalmente persone e compie altri crimini di guerra; gli Stati Uniti uccidono i civili esclusivamente per errore, come “danno collaterale” – il risultato dichiarato non pianificato, involontario e sfortunato della sconfitta del nemico.

Tuttavia, Solomon osserva che i numeri reali delle vittime civili secondo gli strateghi militari sono piuttosto grandi e inevitabili a causa delle armi impiegate dagli Stati Uniti.

Crawford accenna a un capitolo del libro di Solomon, “Humane Wars”, che diffonde l’idea che gli Stati Uniti detengano un’altura morale. Indica le vite perse in Afghanistan, nonché il congelamento dei fondi e le sanzioni in corso, che alla fine hanno causato una massiccia fame e malnutrizione tra la popolazione. L’autore sostiene inoltre che i media dell’establishment tacciono sulle ripercussioni e quindi abolisce qualsiasi argomento secondo cui gli Stati Uniti sarebbero preoccupati per i diritti umani afghani.

Infine, costrette o di loro spontanea volontà, le personalità dei media diventano sostenitori della guerra, celebrando la guerra e le truppe che “sacrificano” la vita e gli arti , spesso ossessionate dalla forza militare americana o propagandando ciò che gli spettatori potrebbero voler sentire.

Solomon fa anche luce su come le guerre statunitensi siano legittimate e, secondo Crawford, “le loro dannose conseguenze ignorate”.

Collega la diffusa riduzione dei danni civili agli impatti a lungo termine del razzismo su scala mondiale. Sottolinea la disparità tra l’eccessiva attenzione dei media prestata alla sofferenza delle vittime ucraine della guerra rispetto al resto delle vittime non europee dell’aggressione statunitense.

Tocca anche i doppi standard riguardanti “integrità territoriale” e “ordine internazionale”, quando gli Stati Uniti finanziano “Israele” con miliardi di dollari nonostante il suo “trattamento sistematicamente disumano del popolo palestinese”.

Anche i “costi della guerra” sono descritti come dimenticati dai media, come i traumi tra i soldati statunitensi e la violenza domestica nelle famiglie post-11 settembre .

Secondo Crawford, il militarismo negli Stati Uniti si basa su una cultura del conformismo in tempo di guerra. Conclude che per distaccarsi dal militarismo, bisogna illuminare “le profonde radici culturali e storiche della disposizione degli americani verso la guerra. Dobbiamo comprendere meglio come, nonostante tutte le loro orribili conseguenze, le guerre vengano viste come necessarie e buone, e commemorate e ricordate “.

