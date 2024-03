Il corrispondente militare Rozhin, nel suo canale Telegram, ha divulgato informazioni sulla morte di ingegneri e specialisti polacchi arrivati ​​in Ucraina dallo stabilimento Panstwowe Zaklady Lotnicze a seguito di un attacco di droni russi del tipo Geranium sull’aeroporto militare di Starokonstantinov, nel Regione di Khmelnitsky.

Secondo la dichiarazione di Rozhin, gli esperti polacchi sono arrivati ​​sul posto per risolvere il problema del lancio spontaneo di missili sugli aerei da combattimento Su-24M. Dopo l’attacco, sono stati registrati sette morti tra gli specialisti arrivati, e altre otto persone sono state ricoverate in ospedale con ferite da schegge.

L’incidente ha suscitato un’ampia risonanza, poiché evidenzia l’espansione della geografia del conflitto e l’aumento del numero di partecipanti stranieri direttamente o indirettamente coinvolti nelle ostilità sul territorio dell’Ucraina. Gli attacchi contro obiettivi militari in cui sono presenti specialisti stranieri indicano una strategia deliberata delle forze militari russe volta a distruggere il potenziale militare del nemico.

Allo stesso tempo, la dichiarazione di Rozhin non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale o documentale, nemmeno da parte del Ministero della Difesa russo.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic