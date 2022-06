Rompere la Russia per “salvare l’ordine liberale” mentre gli spettatori diventano “vittime collaterali della strada”





di Alastair Crooke .

È comprensibile che gli stati del Medio Oriente rimangano in disparte, come “spettatori”, ma questo non significa che eviteranno il loro destino di “vittime della strada” in questa euro-collisione.

Berlusconi ha scritto questa settimana sul Giornale che l’Occidente è isolato, a causa della sua monomania ucraina: “La risposta dell’Occidente [all’Ucraina] è stata unanime, ma cosa intendiamo per Occidente? Gli Stati Uniti, l’Europa e alcuni paesi della regione del Pacifico che hanno legami tradizionali con gli Stati Uniti, inclusi Australia e Giappone. E gli altri paesi del mondo? Quasi niente “.

È proprio questo. L’Ucraina è una lotta per l’identità intraeuropea che risale alla caduta di Roma.

È comprensibile che gli stati del Medio Oriente rimangano in disparte, come “spettatori”, ma ciò non significa che eviteranno il loro destino di “vittime della strada” in questa collisione europea.

In sostanza, nella sua rabbia di danneggiare la Russia, l’establishment occidentale ha sconvolto i delicati equilibri che sono alla base della struttura finanziaria globalista. Impulsivamente e sconsideratamente, hanno ‘liberalizzato” le merci – dal cibo all’energia agli elementi rari – per aumentare il loro valore, come ‘cose’ viste ancora una volta come aventi un proprio valore intrinseco.

Invece di essere la base collaterale soppressa di una piramide di “attività” di valuta fiat che l’inflazione divora ogni anno, le materie prime, non dollari fiat o euro, diventano la valuta a cui è attratto il “mondo degli spettatori”, in alternativa al commercio .

Naturalmente, non è solo l’Ucraina a causare questa situazione. Altri due fattori chiave giocano un ruolo: in primo luogo, la nozione di “economia Krugman” che i governi devono “stampare per spendere”. L’aumento della spesa pubblica ha già innescato l’inflazione (prima dell’Ucraina) e sta attualmente scuotendo la fiducia nelle valute fiat che si stanno deprezzando e non sono più prive di valore.

Il secondo è l’abbraccio dell’élite occidentale di una “transizione globale” (cioè corsa a capofitto) dai combustibili fossili. Come mai ? Perché ascoltando affermazioni inesorabilmente assolute, come ad esempio: “la scienza lo afferma “, ci si rende conto che si tratta di una setta e non di una scienza. Inquadrato in termini assoluti, non accetta nessun’altra scienza o prospettiva più ampia che possa sfumare la meta-narrativa.

L’Europa stava già abbattendo le sue barriere alla “transizione”. È chiaro che l’Ucraina sta “servendo” più da acceleratore, “svezzando” (notare la lingua carica) l’Europa dalla dipendenza energetica russa.

Ma, come se ciò non bastasse ad infiammare i prezzi delle materie prime, l’Europa ha poi superato se stessa sostenendo il divieto degli acquisti di energia russa, cosa che ha ulteriormente acceso la fiamma, letteralmente rovesciando il piatto. I prezzi sono aumentati vertiginosamente poiché gli europei pagheranno di più per le forniture di energia alternativa, anche se un divieto più completo si è rivelato impossibile da attuare.

D’accordo, una cosa è per Europa e Stati Uniti dire che l’inflazione che ne deriverà, la contrazione industriale che ne risulterà, l’emergenza alimentare che si aggraverà e i dolori della fame che si estenderanno a tutta la società sono il problema e ne e ‘valsa la pena”, dicono.

“Riaffermare l’ordine liberale salvando l’Ucraina” – anche se rischia il collasso economico dell’Europa – è pienamente convalidato dall’umiliazione di Putin ad ogni costo. Ma perché anche gli stati del Medio Oriente che non sono produttori di materie prime dovrebbero pagare il prezzo estremo della vanità dell’Europa?

Come ha insinuato Berlusconi, questi stati non vedono necessariamente Putin o la Russia come loro nemici. Molti vedono invece la Russia come un potenziale alleato, ma certamente Medio Oriente, Africa e America Latina sono tutt’altro che impegnati nell’“ordine” basato sulle regole imposto dagli Stati Uniti. Non hanno alcun ruolo da svolgere in questa lotta intraeuropea.

Eppure ciò che attende le loro società è lì come “scritto sul muro” – in Sri Lanka e Pakistan. Il Pakistan deve rimborsare oltre 21 miliardi di dollari di debito estero nel prossimo anno fiscale. Sta inoltre affrontando un’elevata inflazione alimentare e interruzioni della catena di approvvigionamento, con il governo che cerca di importare almeno 3 milioni di tonnellate di grano e 4 milioni di tonnellate di olio da cucina per alleviare la carenza.

Nel frattempo, circa 40.000 stabilimenti a Karachi rischiano di chiudere a causa dell’aumento dei costi dell’elettricità, rendendo quasi impossibile il funzionamento. Le élite, ossessionate dal loro programma di “transizione”, sembrano aver perso di vista l’ovvietà che l’energia – umana e fossile, cibo e risorse materiali – costituisce effettivamente l’economia. Una componente vede la crisi piuttosto come un’opportunità, anche se dolorosa, per accelerare la transizione.

Oggi, un’establishment occidentale disperato sembra intenzionato a perseguire una “lunga guerra di logoramento” militarizzata per procura per indebolire la Russia. Sfortunatamente, questa strategia porterà probabilmente alla morte di molte persone per fame. Il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale ha avvertito che 49 milioni di persone in 43 paesi dovranno presto morire di fame.

Guerra alimentare

L’emergenza alimentare, come l’inflazione, non è causata dall’Ucraina, anche se la situazione di un importante produttore di grano coinvolto in un conflitto militare ovviamente peggiora le cose. La crisi alimentare è più direttamente collegata a fattori di “transizione” (“inverdimento” della produzione alimentare), nonché a cambiamenti strutturali nelle economie neoliberiste (dove la produzione alimentare è stata delocalizzato).

Il male di tutto questo dolore in arrivo sta nella sua cruda incoscienza: l’Europa non ha pensato alla sua strategia di sanzioni contro la Russia prima di scatenarla, tanto era convinta che la Russia sarebbe quasi crollata immediatamente. I ministeri degli esteri che hanno redatto i piani non hanno nemmeno considerato per un momento la possibilità che la Russia non subisca un collasso economico, per non parlare di stabilizzare la sua economia (come ha fatto).

E i pianificatori non hanno pensato all’effetto della loro guerra militare per procura sull’opinione pubblica russa. Presumevano, senza pensare, che le forze militari russe fossero così goffe da essere destinate a perdere. Non hanno mai considerato la possibilità di un inasprimento dell’opinione russa con il progredire dell’operazione militare. Piuttosto, davano per scontato che l’opinione pubblica russa si sarebbe rivolta contro Putin quando la marea si sarebbe ribaltata contro le forze russe e che sarebbe stato estromesso dal potere. L’idea che la Russia potesse vincere in Ucraina è stata vista come un segno di slealtà in Occidente, persino di tradimento.

In definitiva, i leader dell’UE devono affrontare i propri elettori per questi gravi errori di giudizio, amplificati dalla propaganda trionfalista che si rivelerà aver ingannato gli elettori e per i quali si arrabbieranno. Ma la conclusione – sfortunatamente – è che questi vari mali del sistema economico occidentale sono strutturali. Una nuova serie di leader non avrà alcuna “soluzione rapida” per farla finita rapidamente.

fonte: Al Mayadeen

Traduzione di rete internazionale