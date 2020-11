Robert Fisk, corrispondente veterano dal Medio Oriente, muore all’età di 74 anni

Tributi pagati a un giornalista senza paura descritto come “il più grande giornalista della sua generazione”

–Robert Fisk , corrispondente dal Medio Oriente di The Independent e giornalista più celebre della sua epoca, è morto dopo una malattia. Aveva 74 anni. Fisk era rinomato per il suo coraggio nel mettere in discussione le narrazioni ufficiali dei governi e nel pubblicare ciò che scopriva in prosa spesso brillante. È entrato a far parte dell'” The Independent “nel 1989 proveniendo dal The Times e rapidamente è diventato il suo scrittore più famoso e ricercato. Ha continuato a scrivere per The Independent fino alla sua morte a Dublino.

Christian Broughton, direttore di The Independent fino alla scorsa settimana e ora amministratore delegato, ha dichiarato: “Impavido, intransigente, determinato e totalmente impegnato a scoprire la verità e la realtà a tutti i costi, Robert Fisk è stato il più grande giornalista della sua generazione. Il fuoco che ha acceso al The Independent continuerà a bruciare “.

Molto di ciò che Fisk ha scritto era controverso, qualcosa che sembrava assaporare. Nel 2003, mentre gli Stati Uniti e il Regno Unito si preparavano all’invasione dell’Iraq, Fisk è andato alle Nazioni Unite a New York, dove ha assistito all’allora Segretario di Stato Colin Powell che difendeva poco la guerra.

“C’è stata un’apertura quasi macabra nello spettacolo quando il generale Powell è arrivato al Consiglio di sicurezza, baciando i delegati sulla guancia e avvolgendoli con le sue grandi braccia”, ha scritto. “Jack Straw si è piuttosto impegnato per il suo grande abbraccio americano.”

Fisk, che è nato nel Kent e ha studiato alla Lancaster University, ha iniziato la sua carriera in Fleet Street al Sunday Express. Ha continuato a lavorare per The Times, dove aveva sede in Irlanda del Nord, Portogallo e Medio Oriente.

Per decenni ha risieduto nella città libanese di Beirut e ha occupato un appartamento situato sulla sua famosa corniche. Ha vissuto e lavorato lì mentre la nazione veniva dilaniata da una guerra civile e un certo numero di giornalisti cadde vittima di rapitori.

Fisk, che ha ricevuto numerosi premi, tra cui Amnesty International e British Press Awards, ha scritto diversi libri, in particolare “Pity the Nation: Lebanon at War e The Great War for Civilization: The Conquest of the Middle East”. Ha completato il dottorato al Trinity College e aveva una casa a Dalkey nella contea di Dublino.

Fisk ha intervistato Osama bin Laden due volte. Dopo gli attacchi dell’11 settembre e la successiva invasione dell’Iraq da parte di Stati Uniti e Regno Unito, si è recato al confine tra Pakistan e Afghanistan, dove è stato attaccato da un gruppo di rifugiati afgani, furiosi per l’uccisione dei loro connazionali da parte delle forze occidentali.

Notoriamente ha trasformato l’incidente in un rapporto in prima pagina, completo di un’immagine del suo viso malconcio.

Ha scritto: “Mi sono reso conto – c’erano tutti gli uomini e i ragazzi afgani che mi avevano attaccato che non avrebbero mai dovuto farlo ma la cui brutalità era interamente il prodotto di altri, di noi – di noi che avevamo armato la loro lotta contro i russi e ignorato il loro dolore e hanno riso della loro guerra civile e poi armati e pagati di nuovo per la ‘Guerra per la civiltà’ a poche miglia di distanza e poi hanno bombardato le loro case e fatto a pezzi le loro famiglie chiamandoli ‘danno collaterale’. “

Robert Fisk ferito in Afghanistan

Fisk, che ha preso La cittadinanza irlandese, è stato elogiato dal presidente irlandese, Michael D Higgins.

“Ho appreso con grande tristezza della morte di Robert Fisk”, ha scritto in una dichiarazione.

“Con la sua scomparsa, il mondo del giornalismo e della cronaca informata sul Medio Oriente ha perso uno dei suoi migliori commentatori.

” Generazioni, non solo di irlandesi ma di tutto il mondo, si affidavano a lui per una visione critica e informata di ciò che era avvenuti nelle zone di conflitto del mondo e, cosa ancora più importante, le influenze che sono state forse l’origine del conflitto “.

Traduzione e nota: Luciano Lago