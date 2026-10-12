Riyad intrappolata tra i costi della guerra e dolorose concessioni: The Economist

La rinnovata guerra dell’Arabia Saudita contro lo Yemen sta mettendo a rischio le sue ambizioni economiche, poiché gli attacchi agli aeroporti e alle infrastrutture energetiche espongono le vulnerabilità del regno, mentre la sua campagna militare fatica a ottenere successi decisivi , ha riportato The Economist .

Secondo la valutazione della rivista, la pressione su Riyadh è in aumento: un prolungato conflitto potrebbe compromettere i progetti di investimento e turistici, fondamentali per i suoi piani di sviluppo, mentre i negoziati con le forze armate yemenite richiederebbero probabilmente significative concessioni.

Nonostante anni di operazioni militari guidate dall’Arabia Saudita, le Forze Armate yemenite (YAF) continuano a controllare vaste aree dello Yemen e mantengono la capacità di colpire infrastrutture strategiche all’interno del regno .

La rinnovata campagna elettorale si trova ad affrontare obiettivi incerti.

Secondo il rapporto, l’ultima offensiva dell’Arabia Saudita non è ancora riuscita a ribaltare tutte le conquiste territoriali ottenute dalle Forze Armate Yali a settembre.

Il movimento ha avanzato lungo gran parte della costa sud-occidentale dello Yemen il mese scorso, prendendo il controllo della città portuale di Mokha.

Le Forze Armate Yali hanno inoltre continuato gli sforzi per accerchiare Taiz, dove le forze avversarie rimangono trincerate.

La ripresa degli scontri fa seguito alla relativa calma instaurata dal cessate il fuoco del 2022, che aveva stabilizzato le linee del fronte senza tuttavia risolvere il conflitto derivante dalla guerra guidata dall’Arabia Saudita e iniziata nel 2015.

L’Arabia Saudita ha violato la tregua lanciando attacchi aerei contro l’aeroporto internazionale di Sana’a, nel tentativo di impedire l’atterraggio di un aereo iraniano che cercava di rompere l’assedio al Paese, in vigore da oltre un decennio.

Persone che hanno recentemente incontrato i leader sauditi hanno riferito a The Economist che il principe ereditario Mohammad bin Salman è determinato a riconquistare i territori persi a settembre. Tuttavia, gli obiettivi della campagna, al di là di questo, rimangono incerti.

“Non so se abbiano obiettivi chiari al di là di questo”, ha detto un funzionario occidentale.

Deposito Aramco colpito

I piani di investimento subiscono le conseguenze della guerra

L’escalation si verifica mentre Riyadh si prepara a ospitare la Future Investment Initiative il 26 ottobre, un evento volto a rafforzare la posizione del regno come destinazione per i capitali internazionali.

Gli organizzatori avevano annunciato che l’incontro si sarebbe svolto regolarmente, poche ore prima dell’attacco all’aeroporto di Riyadh del 10 ottobre.

Tuttavia, i ripetuti attacchi e le cancellazioni dei voli hanno sollevato dubbi sulla partecipazione e sull’accesso alla capitale, ha riportato la rivista. Il dirottamento dei visitatori verso altre città saudite potrebbe offrire una rassicurazione limitata, visto che anche l’aeroporto di Dammam è stato preso di mira.

Il rapporto sosteneva che attacchi prolungati alle infrastrutture di trasporto ed energetiche potrebbero compromettere gli sforzi sauditi volti a diversificare la propria economia.

Tale esposizione mette sotto pressione Riyadh affinché risolva un conflitto in cui i suoi vantaggi militari non sono riusciti a garantire un esito definitivo.

I ripetuti attacchi sollevano interrogativi sulla difesa aerea.

Secondo The Economist , l’attacco del 10 ottobre all’aeroporto di Riyadh ha causato almeno 13 morti e 309 feriti, alcuni in modo grave.

Secondo quanto riportato dalla rivista, alcuni testimoni avrebbero affermato che dei missili avrebbero colpito il Terminal 3, quello dedicato ai voli nazionali, provocando il crollo di parte del tetto. Al momento della stesura di questo articolo, l’aeroporto risultava ancora chiuso da oltre 24 ore, senza una data di riapertura confermata.

Un ulteriore attacco, avvenuto l’11 ottobre, ha colpito il Terminal 4, provocando un incendio.

Gli attacchi hanno sollevato dubbi sull’efficacia dei sistemi Patriot e THAAD di fabbricazione statunitense in dotazione all’Arabia Saudita. Sebbene le ragioni dei falliti tentativi di intercettazione rimangano poco chiare, la rivista ha espresso preoccupazione per la riduzione delle scorte di intercettori a seguito di mesi di guerra regionale.

Nota: Il pessimo funzionamento dei sistemi di difesa aerea forniti dagli USA pone in dubbio l’efficacia di questi sistemi e crea una pubblicità negativa alle armi fornite dagli Stati Uniti. L’Arabia Saudita era il principale acquirente in Medio Oriente delle armi fornite dagli USA. Dopo queste vicende, sono in dubbio molti contratti di acquisto di paesi arabi con le grandi aziende della difesa USA.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione e nota: Luciano Lago