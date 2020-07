“Rivoluzione colorata” in corso a Belgrado

da Redazione

In atto una “rivoluzione colorata” ed un tentativo di colpo di Stato in questi giorni a Belgrado.

La scienziata politica Jelena Ponomarjova scrive : “Tumulti a Belgrado 2020”.

Esperta della recente storia dei Balcani e della “rivoluzione colorata”, la Ponomarjova ha analizzato gli eventi di Belgrado quando, la sera del 7 giugno, l’opposizione ha portato circa cinquemila persone n piazza ad attaccare il parlamento serbo. Queste persone avrebbero protestato contro l’inasprimento delle misure epidemiologiche annunciato dal presidente della Serbia Aleksandar Vučić. Ma, secondo gli esperti, questo evento ha un background esclusivamente politico.

“I miei ultimi dubbi sulla sincerità di alcuni oppositori sono scomparsi. In fondo speravo che fossero preoccupati per il destino del loro paese, pensavo che non potessero sapere come raggiungere un accordo ed esprimere la loro preoccupazione per il futuro del paese in modo radicale. Dopo quello che è successo ieri e continua oggi, per me è ovvio che tutte le maschere sono cadute. Quello che l’opposizione e i suoi seguaci hanno fatto in una delle più antiche capitali europee ci riporta indietro di vent’anni – al momento in cui hanno rovesciato Slobodan Milosevic.



Queste azioni non possono essere spiegate “pensando al presente e al futuro della loro patria”. Vediamo solo la tecnologia della lotta per il potere, usando misure radicali usate dall’opposizione guidata da Dragan Djilas “, afferma Jelena Ponomareva. Ritiene che le autorità serbe dovrebbero sradicare qualsiasi tentativo di destabilizzare la situazione nel paese e rovesciare il governo.

“Esiste un solo modo per combattere queste persone: in conformità con la legge, ostacolare risolutamente i diversi tipi di crimini. Bruciare automobili e container, lanciare pietre contro agenti di polizia, tentare di impadronirsi dell’Assemblea – tutto ciò rientra nella legge penale e implica una punizione. Tutti gli organizzatori – e l’organizzazione della protesta che deve essere punita più severamente – devono essere ritenuti responsabili. Un politico che è stato al potere e sta cercando in tutti i modi di tornare al potere dovrebbe essere punito. “È terribile immaginare cosa accadrà al paese se coloro che organizzano i disordini di ieri e iniziano poi a governarlo”, ritiene il politologo.

Jelena Ponomareva è certa che in Serbia si preparasse un colpo di stato. “Certo, stiamo assistendo a un tentativo di colpo di stato, o una rivoluzione colorata, secondo uno scenario assolutamente tipico: bruciare container, lanciare pietre contro la polizia.” “Forse vedremo presto il rogo delle gomme per le strade di Belgrado e sui social network dell’hashtag # tosusamodeca in difesa dei giovani che partecipano alle proteste”, afferma l’esperto russo. “Voglio menzionare che è stato scelto un momento insolito per la rivoluzione colorata, che testimonia lo sviluppo di colpi di stato tecnologici. In precedenza, dopo le elezioni, sono state organizzate rivoluzioni colorate a causa dell’insoddisfazione dei risultati. L’opposizione in Serbia non ha partecipato affatto alle elezioni e non può lamentarsi della falsificazione delle elezioni.

Scontri a Belgrado



Avevano bisogno di un altro pretesto, che era la dichiarazione del presidente Vučić per rafforzare le misure epidemiologiche. È così che l’opposizione ha risposto alla richiesta del nuovo governo eletto. Voglio menzionare che la situazione con il virus della corona in Serbia non è speciale e l’opposizione stava solo cercando un motivo per portare le persone in strada. In questo vedo l’evoluzione delle tecnologie colorate “, ha affermato il professor MGIMO. Lei crede che non sia troppo tardi per fermare l’opposizione. “Le autorità possono stabilire l’ordine nel paese solo in modo globale.

Innanzitutto, è necessario reagire bruscamente alle violenze stradali. In secondo luogo, non sarà difficile arrestare tutti gli organizzatori di queste azioni. Terzo, tenere un’audizione pubblica contro i politici che hanno partecipato all’organizzazione delle rivolte. In quarto luogo, arrestare e punire gli incendiari immediati, coloro che hanno lapidato la polizia e derubato. Quindi le autorità devono scoprire i provocatori e scoprire come sono stati utilizzati i social network.

Ti ricordo che si tratta di azioni organizzate in strada, la lotta contro le forze dell’ordine. Tuttavia, ci sono molti modi pacifici per esprimere insoddisfazione. Deve essere scoperto esattamente da dove provenivano tutti questi manifestanti. Dubito che fossero Belgradesi, è improbabile che inizieranno a distruggere la loro città “, ha detto Jelena Ponomareva. Ha anche valutato la reazione della polizia serba. “Non hanno parlato con i manifestanti per molto tempo e hanno usato gas lacrimogeni. “È stato fatto in modo tempestivo e questo è un modo efficace per calmare la protesta”, ha detto l’esperta.

Ricorda inoltre che eventi simili sono generalmente organizzati e finanziati da altri paesi. “Un colpo di stato colorato è un complesso di fattori interni ed esterni. Pertanto, è necessario verificare che tipo di organizzazione ha iniziato e gestito i disordini per risalire ai mandanti”.

Si è saputo che a questi tumulti hanno partecopato anche membri della Blackwater (organizzazione di mercenari) e sono stati arrestati due cittadini israeliani a Belgrado. Uno (Roman Levin) è nato in Ucraina e l’altro (ARTHUR FURMAN) IN kIRGHIZISTAN.

Risulta che, fra gli agitatori che hanno partecipato agli scontri a Belgrado, vi erano cittadini della Serbia che avevano preso parte alla guerra in Ucraina contro i russi nella zona orientale (Donbass). Tutto fornisce l’idea di una sommossa attentamente pianificata per rovesciare il risultato delle elezioni in Serbia.

Traduzione di Biljana Stojanovic