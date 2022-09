Rivolte in Iran 100% prodotte da Israele, dettagli del giornalista

Il presentatore della rete della Qatar Al Jazeera scatena la furia di Israele dopo aver ritenuto che i disordini in Iran siano un piano malvagio di fabbricazione israeliana.

Attraverso una serie di messaggi su Twitter , il giornalista della catena del Qatar Al Jazeera , Jamal Rayyan (nella foto), ha affermato che le proteste in Iran “sono fabbricate al 100% dall’intelligence israeliana” e ha specificamente puntato il dito accusatorio contro l’Unità 8200, il gruppo più segreto di quell’agenzia, incaricata di creare voci, conflitti, disordini e instabilità nei paesi dell’Asia occidentale.

Il tweet del presentatore palestinese di Al Jazeera è andato nel profondo di Israele, il cui ministero degli Esteri ha accusato Rayyan su Twitter di aver considerato il regime di Tel Aviv “responsabile” dei disordini in Iran.

The Israeli Ministry of Foreign Affairs sympathizes with the killing of an Iranian and does not sympathize with the killing of Shereen Abu Aqleh, which confirms that the demonstrations in Iran are fabricated, and that Israel is instigating them@Israelmfa https://t.co/Uemf2194yE — جمال ريان (@jamalrayyan) September 25, 2022

Ma non era tutto. In risposta, il giornalista ha twittato: “Non sapevo di essere importante e influente, fino a quando non sono stato attaccato dal ministero degli Esteri israeliano”. Inoltre, Rayyan ha messo in dubbio il fatto che il regime israeliano simpatizza per la morte di un iraniano senza mai simpatizzare per l’omicidio di Shireen Abu Akleh , la giornalista palestinese di Al Jazeera che è stata uccisa dalle forze israeliane a maggio, assicurando che “questo conferma che il le manifestazioni in Iran sono prefabbricate e che Israele le sta istigando”.

Secondo Rayyan, cosa sta succedendo in Iran: non è una rivoluzione, ma un movimento sedizioso sostenuto da Israele.

Inoltre, ha criticato il fatto che la macchina mediatica sionista e le sue braccia tese in alcuni paesi arabi, abbia monopolizzato gli occhi di tutto il mondo con la notizia della morte della giovane iraniana, ma in un chiaro doppio gioco hanno dimenticato Abu Akleh, vittima di atrocità da Israele.

When will the Israeli Foreign Ministry admit the killing of colleague Shireen Abu Aqleh with premeditation and surveillance, if she is sincere in her sympathy for the killing of the Iranian citizen? @IsraelMFA https://t.co/Uemf2194yE — جمال ريان (@jamalrayyan) September 25, 2022

Nei giorni scorsi gli agitatori hanno approfittato della morte della giovane iraniana Mahsa Amini, 22 anni — avvenuta in ospedale pochi giorni dopo essere stata trattenuta dalla polizia — per mettere in crisi l’ordine pubblico, provocando rivolte e attacchi contro le forze di sicurezza.

Le autorità iraniane vedono le impronte degli Stati Uniti , di Israele e di molti altri stati europei nella sobillazione dei recenti atti di vandalismo e violenza di strada nel Paese e promettono di agire con fermezza contro coloro che minacciano la sicurezza e la pace .

Secondo gli analisti, Stati Uniti, Israele e alcuni paesi europei provocano violenze e vandalismi in Iran dopo aver fallito i loro piani contro l’Iran attraverso sanzioni e la cosiddetta pressione massima.

Fonte: HispanTv

Traduzione: Luciano Lago