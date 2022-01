Rivista americana: le misure coercitive di Washington sono come un assedio medievale

La rivista americana Counter Punch ha confermato che gli interventi militari lanciati dagli Stati Uniti in diversi paesi del mondo con vari pretesti, in particolare la lotta al terrorismo, sono diventati negli ultimi decenni principalmente dipendenti da due strategie principali: uccidere e far morire di fame i civili imponendo un soffocante assedio economico ai loro paesi.

La rivista ha sottolineato che Washington e i suoi alleati sono ben consapevoli che i loro interventi militari e le guerre che gli USA stanno conducendo per raggiungere i loro interessi sono diventati inaccettabili e non godono del sostegno popolare nei loro paesi, il che li ha spinti ad adottare due strategie, una delle quali è militare, che fa molto affidamento sul lancio di attacchi aerei con droni, che provoca centinaia di vittime civili che gli USA nascondono per aver ucciso persone inermi e, quando alcune notizie di questi rapporti vengono rivelate, questi omicidi vengono giustificati con il termine “garanzie di danni”.

La rivista ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno lanciato tali incursioni nel contesto della loro presunta guerra al terrorismo in molti paesi, tra cui Afghanistan , Siria , Iraq, Yemen e altri paesi africani , coprendo di conseguenza l’uccisione di civili innocenti.

La rivista ha identificato diversi esempi di vittime civili a seguito di attacchi di droni statunitensi, tra cui l’uccisione di almeno 120 civili in un attacco al villaggio di Tokhar nella campagna di Aleppo nel 2016, oltre all’ultimo raid aereo lanciato dalle forze armate degli Stati Uniti in Afghanistan prima del loro ritiro dal paese alla fine dello scorso anno, lo stesso che ha provocato la morte di 10 civili, sette dei quali bambini.

La presunta coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, sin dalla sua costituzione senza l’approvazione del Consiglio di Sicurezza nel 2014, con il pretesto di combattere l’organizzazione terroristica “ISIS”, ha pubblicato false statistiche sul numero di vittime civili che cadono per conseguenza dei suoi raid aerei, e ha costantemente sottovalutato questi numeri in un momento in cui molti rapporti e indagini hanno dimostrato che le vittime degli attacchi USA sono molto più numerose rispetto ai numeri che vengono pubblicati.

La rivista americana ha sottolineato che gli Stati Uniti si rifiutano di riconoscere che gli attacchi aerei che lancia utilizzando velivoli a pilotaggio remoto (droni) sono imprecisi e spesso colpiscono obiettivi sbagliati, dove ci sono vittime civili innocenti, mentre le persone che gestiscono questi aerei come se fossero giochi elettronici non hanno percezione nel distinguere gli obiettivi. In Afghanistan sono già stati confermati diversi incidenti. Questi errori catastrofici, tra cui il bersagliamento di cortei funebri, o sacchi di cotone da parte di aerei statunitensi credendo che fossero sacchi di munizioni, l’uccisione di civili alla guida di motociclette e il bombardamento di un piccolo bersaglio che si è rivelato essere un carrello con dentro un bambino piccolo.

Quanto alla seconda strategia adottata dagli Stati Uniti nei loro interventi negli affari degli altri paesi, questa è quella dell’assedio economico e delle misure coercitive volte a far morire di fame i civili, che non differiscono dai bombardamenti e dagli attacchi militari.

La rivista ha descritto tali misure coercitive imposte da Washington a molti paesi, tra cui Siria, Iran e Afghanistan, di cui soffrono i popoli di questi paesi, come simili a un “assedio medievale”.

James Jeffrey, l’ex inviato degli Stati Uniti in Siria, si era già vantato delle misure economiche coercitive unilaterali imposte dal suo paese alla Siria e non era imbarazzato nell’ammettere che il loro scopo era quello di influenzare il sostentamento del popolo siriano e fare pressione su di esso .

Quanto all’Afghanistan, la rivista ha spiegato che le sanzioni economiche occidentali a Kabul hanno impedito al Paese di ottenere aiuti finanziari internazionali, aggravando il deterioramento delle condizioni umanitarie e aumentando le sofferenze degli afgani, milioni dei quali sono entrati in uno stato di estrema povertà solo cinque mesi dopo che il movimento dei talebani ha preso il controllo del paese.

Secondo alcune statistiche, il numero delle vittime della guerra americana in Afghanistan è stimato in 175.000 civili morti, senza conoscere il numero reale degli afgani morti a causa delle distruzioni, degli sfollamenti e degli atti di violenza che si sono diffusi a causa dell’invasione americana del loro Paese, mentre i dati ufficiali indicano che 4mila afgani sono stati uccisi a causa dei raid aerei lanciati dagli Stati Uniti e dai loro alleati solo negli ultimi cinque anni.

Nota: Si deve ricordare che la strategia USA nell’utilizzo dei droni fu inaugurata dal presidente Obama e tale strategia, sempre più incrementata successivamente, è divenuta un sistema di eliminazioni mirate ed omicidi preventivi indiscriminati che viola qualsiasi norma internazionale e deve essere considerato un crimine ingiustificabile.

Fonte: Counter Punch

Sintesi e nota: Luciano Lago