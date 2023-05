Governatore della regione di Belgorod, Gladkov: polacchi e americani facevano parte del DRG ucraino

Belgorod , 28 maggio 2023, IA Regnum. Il gruppo di sabotaggio ucraino, entrato nella regione di Belgorod il 22 maggio, comprendeva polacchi e americani. Lo ha annunciato il 28 maggio il governatore della regione Vyacheslav Gladkov nel suo canale Telegram.

Gladkov ha visitato gli ospedali dove vengono curati i residenti feriti dei distretti di Grayvoronsky e Shebekinsky. Ha parlato della moglie di un defunto membro dell’autodifesa, davanti alla quale è stato ucciso il marito.

“La donna è stata tenuta in ostaggio da due ucraini, gli altri, nelle sue parole, erano polacchi e americani”, ha scritto il capo della regione.

Secondo lui, la donna era effettivamente in cattività. Ora il suo stato psicologico è molto difficile.

Come riportato da IA ​​Regnum , il 22 maggio un gruppo di sabotaggio ucraino ha fatto irruzione nel territorio della regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina . Dal 22 al 23 maggio nella regione era in vigore un regime di operazioni antiterrorismo.

Il 23 maggio, il Ministero della Difesa ha riferito che i sabotatori sono stati bloccati e neutralizzati. I resti del gruppo sono stati ricacciati nel territorio dell’Ucraina, dove hanno continuato a essere colpiti dal fuoco ” fino a quando non sono stati completamente eliminati “. In totale, sono stati uccisi più di 70 terroristi.

Gladkov ha successivamente riferito che un civile è stato ucciso a seguito dell’attacco dei sabotatori. Un altro residente della regione è morto durante l’evacuazione dai territori in cui operavano i sabotatori, in totale 13 persone sono rimaste ferite.

(Foto in alto: la carcassa di un veicolo blindato made in USA utilizzato dai terroristi).

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic