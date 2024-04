Rivelato l’interesse degli Stati Uniti per gli aiuti all’Ucraina

Gli aiuti degli Stati Uniti ai loro alleati servono a finanziare l’industria degli armamenti statunitense.

“La maggior parte del denaro destinato all’Ucraina andrebbe all’acquisto di armi e munizioni dai produttori statunitensi della difesa” , riferisce AP .

Questo fatto è stato rivelato quando “il presidente Joe Biden ha dichiarato mercoledì di sostenere fermamente la proposta del presidente della Camera repubblicana Mike Johnson di fornire aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan, inviando un cruciale sostegno bipartisan per il traballante sforzo di approvare 95 miliardi di dollari di finanziamenti per gli alleati degli Stati Uniti”. questa settimana.”

Mike Johnson ha chiarito che “andrà avanti nonostante la crescente rabbia del suo fianco destro” che rifiuta di aiutare finanziariamente l’Ucraina e questo ha dato “nuova energia riguardo alla minaccia di rimuoverlo dalla carica di presidente”.

“Dopo aver esitato per giorni su come procedere con il pacchetto, Johnson è andato avanti con un piano per votare tre piani di finanziamento – per fornire circa 61 miliardi di dollari all’Ucraina, 26 miliardi di dollari a Israele e 8 miliardi di dollari agli alleati dell’Indo-Pacifico – così come come molte altre proposte di politica estera in un quarto disegno di legge. Il piano corrisponde grossomodo agli importi già approvati dal Senato”, sottolinea l’ AP.

“Il voto sul pacchetto è previsto sabato sera”, ha detto Johnson. Ma per arrivarci dovrà percorrere un cammino pieno di insidie”, conclude l’ AP.

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Gerard Trousson