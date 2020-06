RIVELATO: L’ex Membro Dell’ISIS Rivela I Legami Dei Terroristi Con L’MI6 Del Regno Unito

da Redazione

LONDRA – Un ex membro del gruppo terroristico ISIS ha rivelato lunedì che l’agenzia di spionaggio britannica, l’MI6, ha reclutato e usato terroristi stranieri in Siria. Mohammed Hussein Saud, un ex membro dell’ISIS disertore , ha riferito ai giornalisti che l’MI6 ha cercato di spiare i centri militari siriani e russi in Siria con l’aiuto dei terroristi, secondo quanto ha riferito: ” Gli inglesi mi hanno detto di andare a Tadmur (Palmyra), dicendo che mi avrebbero fornito denaro, cellulare e tutto ciò di cui avevo bisogno”, ha detto.

Saud ha anche rivelato i suoi incontri con gli ufficiali dell’intelligence britannica nella regione di al-Tanf, nelle aree confinanti tra Siria e Giordania, dove gli hanno chiesto di raccogliere informazioni sulle importanti basi militari russe in Siria e sui modi per attaccarli. Ha aggiunto che l’MI6 aveva assunto una guida turistica a Tadmur che conosceva diverse lingue per guidare la squadra di spionaggio, come riferito dal servizio in lingua araba di Russia Today.

In dichiarazioni raccolte da Sputnik , Saud afferma di essere fuggito a Raqqah e poi nella regione di al-Tanf, vicino al confine con Giordania e Iraq, e dove gli Stati Uniti hanno una base militare. Lì, la sua missione era di pattugliare il territorio della base nordamericana. Saud, che si è unito ai ranghi di Daesh nel 2015, confessa di aver piazzato esplosivi sulle strade e afferma che molti dei terroristi erano stranieri.

Non c’era addestramento. Entrai e immediatamente iniziai a rubare i beduini. Abbiamo preso da loro l’acqua e gli oggetti metallici, che in seguito abbiamo venduto. Il nostro capo era un siriano, un delinquente; che aveva venduto droga e armi. Mi hanno pagato $ 300 al mese. Gli americani hanno pagato il nostro capo e questi ha distribuito i soldi “, afferma Saud. È riuscito a fuggire dal Daesh nel 2016, dopo che il gruppo ha ucciso suo fratello – un ex militare siriano – per tradimento.

«Ho deciso di tornare nella mia città natale. Gli inglesi lo hanno saputo attraverso i loro intermediari e mi hanno detto che avrei lavorato per loro come spia ”, ha affermato Saud ai giornalisti russi.

Garantisce che gli inglesi gli hanno offerto denaro e gli hanno dato l’ordine di fotografare importanti installazioni dei servizi segreti siriani e dell’esercito russo e siriano. “Ho dovuto inviare loro le immagini su Internet”, aggiunge.

Istruttori USA in campi di addestramento per terroristi

Il ruolo dell’MI6 nella guerra contro la Siria era stato rivelato anche in precedenza. Il senatore dello stato della Virginia Richard Black aveva dichiarato nel 2018 che il servizio di intelligence britannico MI6 stava pianificando un attacco di armi chimiche al popolazione siriana per incolpare in seguito il presidente Bashar Assad e attaccare la Siria.

“Circa quattro settimane fa, sapevamo che l’intelligence britannica stava lavorando a un attacco chimico per incolpare il governo siriano e ritenere responsabile la Siria”, ha detto Black sul canale di notizie di al-Mayadeen.

Più tardi, Black ha aggiunto che intendeva dire che gli inglesi stavano pianificando di non attaccare loro stessi, ma di dirigere i terroristi per farlo o di mettere in scena un falso attacco di “false flag” , con attori che si atteggiavano come vittime.



L’uso di attacchi di “false flag” è stata la pietra angolare di molte invasioni militari e campagne di bombardamento occidentali allo scopo di portare il paese come bersaglio e successivamente giustificare una aggressione militare semplicemente per rapinare le sue risorse. Un copione già visto in Libia, in Iraq ed in altri paesi.

Fonti: Fort Russs – Abril abril

Traduzione:Luciano Lago