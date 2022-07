Rivelati i piani di guerra top secret del Pentagono





Il rapporto rivela un’ampia portata delle operazioni classificate statunitensi per condurre guerre per procura in Asia occidentale e Asia-Pacifico, con il sostegno straniero.

Le forze operative speciali statunitensi sono impegnate in un programma di guerra per procura su una scala molto più ampia di quanto precedentemente noto, secondo quanto riportato venerdì dal portale statunitense The Intercept , secondo documenti esclusivi e interviste con più di una dozzina di funzionari attuali ed ex governi.

Dal 2018 al 2020, il governo degli Stati Uniti ha condotto attività antiterrorismo in 85 paesi, secondo la Brown University. Queste operazioni includono attacchi aerei e con droni, combattimenti a terra e i cosiddetti programmi “Sezione 127e”, in cui le forze operative speciali statunitensi pianificano e controllano missioni per gli eserciti alleati.

Mentre The Intercept e altri organi di stampa hanno precedentemente riferito di operazioni segrete del programma 127e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Pentagono) in diversi paesi africani, un nuovo documento indica che almeno 14 programmi erano attivi anche in Asia. Regione del Pacifico nel 2020. In totale, tra il 2017 e il 2020, i comandi statunitensi hanno condotto almeno 23 programmi 127e separati in tutto il mondo.

Da parte sua, Joseph Votel, un generale dell’esercito in pensione che guidava sia il comando delle operazioni speciali che il comando centrale degli Stati Uniti, ha confermato l’esistenza di queste operazioni precedentemente segrete in Egitto, Libano, Siria e Yemen, descrivendole come sforzi di “controterrorismo” statunitensi Un altro ex funzionario del Pentagono, parlando in condizione di anonimato, ha affermato che una versione precedente del programma 127e era stata dispiegata anche in Iraq.

Forze USA in Iraq

Inoltre, un altro programma della serie 127e, nome in codice Obsidian Tower, è stato schierato in Tunisia e non è mai stato riconosciuto dal Pentagono. In questa operazione, condotta nel 2017, le forze statunitensi hanno agito militarmente insieme a persone locali assunte al loro servizio.

Secondo The Intercept , un altro documento segreto fa luce sulle caratteristiche del programma, compreso l’uso dell’autorità per fornire l’accesso ad aree del mondo altrimenti inaccessibili anche alle truppe americane più d’élite.

“I documenti e le interviste forniscono anche il quadro più dettagliato finora di un’autorità oscura che consente ai commando statunitensi di condurre operazioni antiterrorismo ‘da, con e attraverso’ forze partner straniere e irregolari in tutto il mondo”, aggiunge.

Le informazioni di base su queste missioni sono sconosciute anche alla maggior parte dei membri dei pertinenti comitati del Congresso e al personale chiave del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Uno dei documenti ottenuti da The Intercept stima il costo delle operazioni 127e, condotte tra il 2017 e il 2020, in 310 milioni di dollari. Questo mentre un budget di 25 milioni di dollari è stato assegnato al programma quando è stato autorizzato per la prima volta, con un altro nome, nel 2005.

Nel frattempo, i critici sostengono che, a causa della mancanza di supervisione, i programmi 127e rischiano di coinvolgere gli Stati Uniti in violazioni dei diritti umani e di coinvolgere gli Stati Uniti in conflitti stranieri all’insaputa del Congresso e del popolo americano.

“L’Asia occidentale rappresenta il 43% dei trasferimenti di armi statunitensi”

Inoltre, i critici avvertono che, oltre al rischio di un’escalation militare imprevista, alcune operazioni potrebbero equivalere a un uso illegale della forza.

Fonti: The Intercept – Hispantv

Traduzione: Luciano Lago