Riusciranno la pazienza strategica di Russia e Cina a spegnere il fuoco in Medio Oriente?

di Pepe Escobar

C’era una volta, sulle rive del fiume Don, nelle steppe meridionali di quella che ancora oggi chiamiamo “Ucraina”, il grande re di Persia, il potente Dario, a capo del più potente esercito mai riunito sulla terra, che ricevette un messaggio confuso da un nemico che stava inseguendo: il leader nomade Idanthyrsus, re degli Sciti.

Un inviato scita arrivò all’accampamento persiano con un uccello, un topo, una rana e cinque frecce.

Poi se ne andò in fretta.

L’astuto Dario interpretò il messaggio come il desiderio degli Sciti di sottomettersi ai Persiani.

Non così in fretta. Toccò al principale consigliere di politica estera di Dario, Gobria, che era anche suo cognato, decifrare il codice:

“ Se voi, persiani, non vi trasformate in uccelli e non volate nell’aria, se non vi trasformate in topi e non sprofondate nella terra, in rane e non saltate nei laghi, non tornerete mai a casa, ma rimarrete qui, in questo paese, per essere tagliati e abbattuti dalle frecce degli Sciti ”.

Apparentemente, questa storia dalle profondità delle Vie della Seta dimostra l’incubo strategico di dichiarare guerra agli sfuggenti arcieri a cavallo nomadi nelle steppe eurasiatiche.

Ma potrebbe anche essere una storia sulla guerra contro la guerriglia urbana invisibile in sandali e i giochi di ruolo nascosti tra le macerie di Gaza; squadre di mini blitz emergono dai tunnel per colpire e bruciare i carri armati Merkava prima di scomparire sottoterra.

La storia ci dice anche che Dario non riuscì ad affrontare i nomadi sciti. Ecco perché, nell’autunno del 512 a.C., ricorse a uno stratagemma pre-americano in Afghanistan, 2500 anni prima: dichiarò vittoria e se ne andò.

Questa portaerei è atterrata

Tutti coloro che conoscono il Medio Oriente – dai generali americani ai droghieri arabi – sanno che Israele è una portaerei terrestre la cui missione è mantenere il Medio Oriente sotto controllo per conto dell’egemone.

Naturalmente, in un ambiente geopolitico basato sul principio del cane mangia cane, è facile fraintendere tutti gli imbrogli del cane. Quello che è certo è che per gli ambienti egemonici dello Stato profondo americano, e certamente per la Casa Bianca e il Pentagono, ciò che conta nell’attuale situazione incandescente è il governo super estremo di Netanyahu. ” come tale.

Questo fa proiettare Netanyahu come l’immagine esatta dell’attore in felpa sotto assedio a Kiev. Questo è un vero dono geopolitico – in termini di deviare la colpa dall’egemone per un genocidio trasmesso in diretta su ogni smartphone del pianeta.

E tutto questo sotto una patina di legalità – poiché la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato “consigliavano” a Tel Aviv di agire con moderazione; sì, potete bombardare ospedali, scuole, operatori sanitari, giornalisti, migliaia di donne, migliaia di bambini, ma per favore siate gentili.

Nel frattempo, l’Egemone ha schierato un’armata nel Mediterraneo orientale, con due costosissimi bagni di ferro, desolati gruppi di portaerei e un sottomarino nucleare vicino al Golfo Persico. Non si tratta esattamente di monitorare la guerriglia nei tunnel sotterranei e di “proteggere” Israele.

Gli obiettivi finali – neoconservatori e sio-conservatori – sono ovviamente Hezbollah, la Siria, l’Hashd al-Shaabi in Iraq e l’Iran: l’intero Asse della Resistenza.

Squadra navale USA

Iran, Russia e Cina, il nuovo “asse del male” definito dai neoconservatori, che sono i tre attori principali nell’integrazione dell’Eurasia, hanno interpretato il genocidio di Gaza come un fatto israelo-americano. E hanno individuato chiaramente il vettore chiave: l’energia.

L’inestimabile Michael Hudson ha osservato che “ ciò a cui stiamo assistendo qui è molto simile alle Crociate. È una vera lotta su chi controllerà l’energia, perché, ancora una volta, la chiave è che se riesci a controllare il flusso globale di energia, puoi fare al mondo intero ciò che gli Stati Uniti hanno fatto alla Germania l’anno scorso, facendo esplodere il Gasdotti Nord Stream .

I 10 BRICS in movimento

Questo ci porta all’affascinante caso della delegazione di OIC e ministri degli Esteri arabi, attualmente in tournée in capitali selezionate per promuovere il loro piano per un cessate il fuoco completo a Gaza e negoziati in vista della creazione di uno stato palestinese indipendente. La delegazione, chiamata Gruppo di Contatto di Gaza, comprende Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Turchia, Indonesia, Nigeria e Palestina.

La loro prima tappa è stata Pechino, dove hanno incontrato Wang Yi, e la seconda tappa è stata Mosca, dove hanno incontrato Sergei Lavrov. Questo ci dice tutto ciò che dobbiamo sapere sui BRICS 11 in azione, prima ancora che entrino in azione.

In realtà, sono i BRICS 10, perché dopo l’elezione del sionista filo-egemone Javier “Texas Chainsaw Massacre” Milei a presidente, l’Argentina è ora fuori dai giochi, e forse messa da parte qui il 1° gennaio 2024, quando i BRICS 11 inizierà sotto la presidenza russa.

La conferenza speciale dell’OIC-Lega Araba sulla Palestina in Arabia Saudita ha prodotto una dichiarazione finale poco convincente che ha deluso quasi l’intero Sud del mondo e la maggioranza globale. Ma qualcosa ha cominciato a muoversi.

I ministri degli Esteri hanno iniziato a coordinarsi da vicino. Primo l’Egitto con la Cina, dopo il precedente coordinamento con Iran e Turchia. Può sembrare controintuitivo, ma è dovuto alla gravità della situazione. Ciò spiega perché il ministro degli Esteri iraniano non fa parte della delegazione attualmente in viaggio, guidata, in pratica, da Arabia Saudita ed Egitto.

L’incontro con Lavrov è coinciso con un incontro straordinario online dei BRICS sulla Palestina, convocato dall’attuale presidenza sudafricana. Punto cruciale: dietro gli altoparlanti si potevano riconoscere le bandiere dei nuovi membri Iran, Egitto ed Etiopia.

Il presidente iraniano Raisi ha fatto di tutto, invitando gli stati membri del BRICS a utilizzare tutti gli strumenti politici ed economici disponibili per fare pressione su Israele. Xi Jinping ha invocato ancora una volta la soluzione dei due Stati e ha posizionato la Cina come mediatore privilegiato.

Per la prima volta Xi ha parlato con parole sue: “ Non può esserci sicurezza in Medio Oriente senza una giusta soluzione alla questione palestinese. Ho ripetutamente sottolineato che l’unico modo praticabile per spezzare il ciclo del conflitto israelo-palestinese risiede in una soluzione a due Stati, nel ripristino dei legittimi diritti nazionali della Palestina e nella creazione di uno Stato indipendente di Palestina” .

E tutto questo dovrebbe iniziare con una conferenza internazionale.

Tutto ciò implica una posizione concertata e unitaria dei 10 BRICS, nei prossimi giorni, che eserciterà la massima pressione su Tel Aviv/Washington per un cessate il fuoco, pienamente sostenuto da quasi tutta la maggioranza mondiale. Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che l’egemone permetterà a questa iniziativa di avere successo.

I negoziati segreti che coinvolgono la Turchia, ad esempio, sono falliti. L’idea era che Ankara interrompesse le forniture di petrolio a Israele dall’oleodotto BTC da Baku a Ceyhan: il petrolio viene poi caricato su petroliere dirette ad Ashkelon in Israele. Ciò rappresenta almeno il 40% del petrolio che alimenta la macchina militare israeliana.

Ankara, ancora membro della NATO, ha esitato, spaventata dalla reazione americana inevitabilmente dura.

Erdogan con il principe saudita MBS

Sul lungo termine, Riad potrebbe essere ancora più audace: maggiori esportazioni di petrolio finché non si troverà una soluzione definitiva per la Palestina, in linea con l’iniziativa di pace araba del 2002. Ma MbS non lo farà, perché la ricchezza saudita è tutta investita a New York e Londra . Il percorso verso il Petroyuan è ancora lungo, tortuoso e disseminato di insidie.

Nel frattempo, i professionisti della realpolitik come John Mearsheimer sottolineano giustamente che una soluzione negoziata per Israele-Palestina è impossibile. Una rapida occhiata alla mappa attuale mostra che la soluzione dei due Stati – sostenuta da tutti, dalla Cina e dalla Russia al mondo arabo – è morta; uno Stato palestinese, come ha osservato Mearsheimer, ” sarà come una riserva indiana ” negli Stati Uniti, ” tagliata in due e isolata, non proprio uno Stato “.

Nessuna copertura quando si tratta di genocidio

Allora cosa dovrebbe fare la Russia? Questo è un ottimo consiglio .

“Putin nel labirinto” significa che Mosca è attivamente coinvolta, sullo stile dei BRICS 10, per realizzare un Medio Oriente pacificato mantenendo la stabilità interna della Russia nel quadro della guerra ibrida degli egemoni in continua evoluzione: tutto è interconnesso.

Avvicinarsi al partenariato strategico Russia-Cina di fronte al Medio Oriente incendiato dai soliti sospetti è una questione di tempismo strategico e pazienza – entrambe cose che il Cremlino e Zhongnanhai dimostrano in abbondanza.

Nessuno sa veramente cosa sta succedendo sullo sfondo: i giochi d’ombra profondi che si celano dietro la nebbia delle guerre intrecciate. Soprattutto quando si parla del Medio Oriente, ancora avvolto da miraggi seriali che emergono dalle sabbie del deserto.

Possiamo almeno provare a discernere i miraggi attorno alle monarchie del Golfo Persico, al GCC (Consiglio del Golfo)– e, cosa più importante, a cosa stanno effettivamente giocando MbS (il principe saudita) e il suo mentore MbZ. Questo è un fatto assolutamente cruciale: sia la Lega Araba che l’OIC sono controllate dal GCC (Consiglio di Cooperaz.del Golfo).

Ora, poiché Riyadh e Abu Dhabi diventano entrambi membri dei BRICS 10, certamente vedono che la nuova scommessa dell’egemone è quella di rallentare i progressi della Belt and Road Initiative (BRI) in Medio Oriente dando fuoco alla regione.

Gruppo dei BRICS

Sì, è la guerra contro la Cina che sta passando da ibrida a calda, insieme alla soluzione finale del “problema palestinese”.

E come bonus, dal punto di vista dell’egemone, questo dovrebbe portare questa banda di beduini del deserto saldamente a bordo della nuova scommessa della DOA, l’IMEC (India-Middle East Corridor), che è in realtà il corridoio commerciale Europa-Israele-Emirati Arabi Uniti. -Arabia Saudita-India, in teoria un concorrente della BRI.

Un tema ricorrente in ogni angolo delle strade arabe è che l’eliminazione della resistenza palestinese è una questione ancora più entusiasmante per le élite esaurite del GCC rispetto al confronto con il sionismo.

Ciò spiega, almeno in parte, la mancanza di reazione del GCC al genocidio in corso (stanno ora cercando di fare ammenda). E questo è parallelo alla loro mancata risposta al genocidio metodico, allo stupro e al saccheggio metodico al rallentatore di iracheni, siriani, afghani, libici, yemeniti, sudanesi e somali da parte dell’egemone nel corso del tempo.

È assolutamente impossibile – e disumano – nascondere il genocidio. Il verdetto è ancora in sospeso sulla questione se il GCC abbia scelto da che parte stare, separandosi così completamente, spiritualmente e geopoliticamente, dalla più ampia via araba.

Questo genocidio potrebbe essere il momento decisivo del giovane 21° secolo, riallineando l’intero Sud del mondo/Maggioranza mondiale e chiarendo chi è dalla parte giusta della storia. Qualunque cosa faccia dopo, l’egemone sembra destinato a perdere totalmente il Medio Oriente, il cuore, la Grande Eurasia e il Sud del mondo/maggioranza mondiale.

Il contraccolpo ha effetti misteriosi: mentre la “portaerei” del Medio Oriente è impazzita, la partnership strategica tra Russia e Cina è stata ancora più dinamica e ha permesso di far avanzare la Storia sulla via del secolo dell’Eurasia.

Pepe Escobar

Fonte: Sputnik Globe

Traduzione: Luciano Lago