Riuscirà Biden a fermarsi?

di Alastair Crooke .

Biden rischierà l’escalation nucleare per mantenere l’equivalenza ideologica?

La riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a Samarcanda ha causato un terremoto geoeconomico, così come il successivo annuncio del presidente Putin di mobilitazione parziale e referendum in quattro oblast (province) dell’Ucraina.

Le scosse di assestamento si fanno sentire ovunque, ma in particolare a Washington e a Bruxelles. Tutti aspettano di vedere cosa accadrà.

L’Occidente ha scelto di contrastare a tuttti i costi l’operazione molto limitata della Russia in Ucraina – l denominata “operazione militare speciale” – per etichettarla: “un’invasione dell’Ucraina”, cosa che non era (neppure come il sostegno russo in Siria non costituiva un’invasione).

Perché, come il suo prototipo siriano, l’operazione militare speciale è stata progettata come la quantità minima di supporto militare russo in grado di realizzare e catalizzare un accordo negoziato sulla falsariga di Minsk II. Il perfetto adattamento dell’operazione militare speciale all'”impronta” russa in Siria lo rende evidente: mirava a raggiungere una soluzione politica, cosa che era quasi avvenuta a Istanbul a marzo, finché Gran Bretagna e Stati Uniti non vi hanno posto fine .

Si può immaginare, tuttavia, che optando per un atteggiamento così restrittivo, l’alto comando russo potrebbe non aver contato sulla volontà di Kiev di sacrificare così tante vite dei suoi soldati per difendere posizioni indifendibili , né sulla resa da parte dell’Occidente di denaro e armi alle forze di Kiev.

Il denaro e le armi non erano gli unici elementi coinvolti: l’Occidente ha portato i suoi inganni psicologici a livelli di fantasia inauditi. Ha inondato i media con storie sulla lenta “invasione”, dicendo che illustrava la debolezza e il fallimento della Russia.

Tutto ciò rappresenta una scelta ottica cruciale e deliberata a scapito della strategia vera e propria, che ha messo Washington in una situazione pericolosa.

In effetti, il ritmo lento dell’offensiva russa aveva principalmente lo scopo di ridurre al minimo l’impatto sulla vita dei civili e sulle infrastrutture – e anche di dare alle parti tutto il tempo per giungere alla conclusione che i negoziati erano necessari prima che gli eventi si intensificassero, diventando esistenziali, per entrambe le parti.

Sfortunatamente, la propaganda che ha inondato i media è stata così efficace – colpendo le correnti sotterranee snervanti e profondamente stratificate della russofobia – che i leader occidentali sono diventati ostaggi di questa “messa in scena” forzata di un “panico, vacillante e debole”.

Quindi, in un contesto così sfavorevole, il Cremlino ha finalmente scelto di incorporare parti culturalmente russe dell’Ucraina nella Russia.

Putin con i governatori delle regioni russe incorporate

È una scommessa. La forza della logica è ovvia: il conflitto dovrebbe quindi finire, con la Russia che si impegna a difendere questi territori annessi come “Madre Russia”, il che sarebbe un punto di svolta e comporterebbe l’applicazione di una forza irresistibile contro Kiev , se quest’ultima dovesse continuare ad attaccare questi territori. Oppure l’Occidente deve continuare ad accrescere l’invio di armi e personale militare in Ucraina.

La scommessa di Putin si basa quindi sulla fine del conflitto, e quindi sulla minaccia di un conflitto nucleare, oppure sul proseguimento della (problematica) guerra della Nato contro la Russia, che più direttamente rischia una guerra nucleare: deve scegliere adesso la squadra di Biden.

Tuttavia, Biden – nonostante abbia detto che non ha voglia di una guerra con la Russia e non lo permetterà – ama propagandare che la “nostra democrazia” è minacciata. “Abbiamo l’obbligo, il dovere e la responsabilità di difendere, preservare e proteggere la ‘nostra democrazia’”, dichiara.

Biden non si riferisce alla democrazia generica nel suo insieme, ma in particolare all’egemonia elitario-liberale degli Stati Uniti (alias “la nostra democrazia”), e alla sua predilezione per le guerre perpetue all’estero, che sono minacciate – non solo in Ucraina, ma anche a Samarcanda, dove giganti eurasiatici come Cina, India, Russia, Pakistan e Iran stanno integrando le loro economie a nuovi livelli e promettono di creare un sistema commerciale e di comunicazione rivale (lontano dal dollaro).

In un recente discorso a Filadelfia, Biden, parlando in uno scenario cupo all’Independence Hall, ha esteso le minacce alla “nostra democrazia” all’estero per mettere in guardia dalla minaccia di un altro terrore, più vicino a casa, quello di “Donald Trump and the MAGA Republicans” che “rappresentano un estremismo che minaccia le fondamenta stesse della nostra repubblica”.

Arta Moeini e il professor Carment sostengono che la politica statunitense ha chiuso il cerchio: dall’avvertimento iniziale di Bush al mondo esterno che nella guerra al terrorismo si è o ‘con noi o contro di noi’ – a Biden “che militarizza il mito della nostra democrazia per finalità di parte”.

Nel complesso, la retorica di Biden dipinge la guerra della sua amministrazione contro lo spettro amorfo del “fascismo MAGA” in patria e il suo obiettivo dichiarato di sconfiggere militarmente le autocrazie all’estero come due facce della stessa medaglia.

Questa dottrina intrappola tutti i lati dello spettro, bloccandoli in false equivalenze: se neghi la politica estera interventista liberale dell’establishment (in Ucraina, ad esempio), verrai bollato come “estremista” o addirittura “traditore”. Così è accaduto al ministro Viktor Orbán il quale ha avuto contro il Parlamento europeo per essersi schierato con la Russia nelle deliberazioni dell’UE. Oppure, se difendi le libertà civili e il giusto processo negli Stati Uniti rispetto ai partecipanti alle proteste del 6 gennaio, sarai accusato di essere in combutta con Putin.

Ecco il problema: l’amministrazione Biden continua a mostrare atteggiamenti decisamente da falco quando si tratta di rovesciare Putin, difendere Taiwan e contenere l’Iran, al fine di salvare la “nostra democrazia”. E ora usa questa struttura esistenziale per attaccare i suoi avversari politici americani in patria e per costringere gli americani a sostenere il suo programma: “Una battaglia per l’anima” degli Stati Uniti e la “sfida del nostro tempo” (contro le autocrazie).

Ma collegando i due concetti, se tornava su uno, indebolirebbe l’altro. Biden potrebbe permettersi di vedere la fine della guerra in Ucraina a condizioni favorevoli al presidente Putin, senza che questo venga visto anche come un indebolimento della sua guerra contro l'”autoritarismo” trumpista? Biden è intrappolato nel suo stesso gioco linguistico, basato sull’idea che Putin avrebbe perso in Ucraina? Eppure oserebbe rischiare un’escalation nucleare per mantenere l’equivalenza ideologica?

Moeini e Carment hanno osservato: “Questa logica è ormai diventata il principio operativo di quella che potrebbe essere chiamata la Dottrina Biden , che dovrebbe essere svelata nella prossima strategia di sicurezza nazionale dell’amministrazione. Secondo questa dottrina, la lotta per la democrazia è incessante, totalizzante e globale. Il fatto di neutralizzare la presunta minaccia del fascismo in patria, personificata dal MAGA e dall’ex presidente Trump, fa parte di una più ampia lotta apocalittica per difendere l’ordine internazionale liberale all’estero”.

L’Occidente e le sue illusioni sono profonde. Questa ossessione potrebbe finire come una debacle per la “dottrina” Biden.

fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago