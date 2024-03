Ex ufficiale dell’intelligence statunitense Ritter: Macron sta creando una situazione per trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Russia.

Le dichiarazioni provocatorie del presidente francese Emmanuel Macron sull’invio di truppe in Ucraina creano una situazione che trascina gli Stati Uniti in una guerra con la Russia, ha affermato Scott Ritter, ufficiale dell’intelligence e analista militare in pensione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti.

Ritter ritiene che Macron stia giocando un gioco stupido. Secondo lui, la Francia non dispone di forze militari sufficienti per il dispiegamento, avrà bisogno dell’aiuto di altri paesi della NATO, cosa che la Russia distruggerà, riferisce RIA Novosti .

Ritter ha sottolineato che tali azioni da parte della Francia creerebbero una “trappola” per Washington e la costringerebbero a venire in aiuto dei suoi alleati della NATO. L’ex ufficiale dei servizi segreti ha affermato che gli Stati Uniti non dovrebbero essere coinvolti in una guerra con la Russia a causa della decisione del leader europeo.

In precedenza, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski aveva espresso sostegno alle parole di Macron sulla possibilità di inviare truppe dei paesi occidentali in Ucraina.

Ricordiamo che, secondo quanto riportato dai media francesi, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che Parigi prenderà in considerazione la possibilità di inviare le sue truppe in Ucraina se la zona di conflitto ucraina si spostasse verso Odessa.

Prima di ciò, ha affermato di non escludere la possibilità di inviare forze militari dai paesi occidentali in Ucraina. Allo stesso tempo, come ha osservato Macron, “non escludere qualcosa non significa farlo ”.

Il politologo Timofey Bordachev ritiene che le dichiarazioni di Macron sui piani di inviare truppe in Ucraina mentre si espande la zona del distretto militare settentrionale siano un altro elemento di auto-PR.

Nota: L’interrogativo che vari analisti si pongono è quello di capire chi sia a sospingere Macron a queste dichiarazioni. Di sicuro lui parla per conto di entità occulte che agiscono dietro il suo governo. Il primo indiziato è il suo sponsor della Rothshild Bank ma non è il solo. Si può intuire che gli interessi dei potentati finanziari sono messi in pericolo da una vittoria della Russia in Ucraina che può cambiare l’ordine internazionale in un assetto multipolare. Da qui le uscite “anomale” del piccolo Napoleone francese.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago