Ritratto. Victoria Nuland, dal disprezzo dell’Ue alle dimissioni

di Sarmatico

La politica interna americana impone realismo all’Alleanza Atlantica.

Chi è Victoria Nuland, le cui dimissioni sono state annunciate martedì scorso dal segretario di Stato americano, Anthony Blinken, come segno di un cambio di rotta prima del voto di novembre 2024?

Anche la maggior parte degli americani (la loro attenzione ai media stranieri è modesta) lo ignora. Ancora più ignorante è il fatto che la scelta della signora Nuland (discendente di un medico immigrato dalla Bessarabia, allora annessa all’URSS) come vice segretario di stato da parte del presidente Biden derivi dalla Guerra Fredda, originariamente dai piani di continua espansione della NATO, corsa agli armamenti e ulteriore accerchiamento della Russia. E quasi tutti gli americani non sanno che dal 2003 al 2005, durante l’occupazione militare americana dell’Iraq, Nuland è stata consigliere di politica estera di Cheney, l’anima oscura dell’amministrazione Bush Jr..

Quelli che conoscono bene la Nuland sono gli ucraini. Dieci anni fa l’hanno sentita al telefono. Ha poi lanciato una direttiva “ Fuck the EU ” all’ambasciatore americano a Kiev, Geoffrey Pyatt, che non è molto elegante. Questo avrebbe dovuto sostituire il presidente eletto ucraino, Victor Yanukovich. In sole nove lettere, Nuland ha espresso il suo disgusto per l’UE, che ha collocato a Kiev il campione dell’austerità Vitali Klitschko, e non il burattino americano Artseniy Yatseniuk. Primo passo per sostituire il filo-russo Yanukovich.

Disprezzo per l’UE

Questo “ Fanculo l’UE ” è diventato virale. Il Dipartimento di Stato, imbarazzato, ha accusato i russi di aver intercettato la chiamata, senza negarne l’autenticità. Proprio come la NSA ha intercettato i telefoni degli alleati europei dell’America.

Nonostante l’indignazione della cancelliera Angela Markel, nessuno ha licenziato la Nuland. La cui bocca volgare ha messo in ombra le cose più gravi: il complotto per rovesciare il governo eletto dell’Ucraina e la responsabilità dell’America in una guerra civile che ha causato quindicimila morti prima del febbraio 2022, rendendo l’Ucraina il paese più povero d’Europa, anche prima dell’“operazione speciale” della Russia.

I neoconservatori

La Nuland, suo marito Robert Kagan (co-fondatore del “Progetto per un Nuovo Secolo Americano”) e i loro colleghi neoconservatori hanno portato le relazioni USA-Russia in una pericolosa spirale discendente. La Nuland ha raggiunto questo obiettivo da una posizione secondaria, quella di sottosegretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici. Promossa al numero 3 del Dipartimento di Stato, ci si chiedeva fino a che punto avrebbe creato problemi. Oggi sembra che Washington sia finalmente giunta alle giuste conclusioni.

Biden avrebbe dovuto imparare dagli errori di Obama che tali nomine contano. Durante il suo primo mandato, Obama ha consentito all’aggressiva segretaria di Stato Hillary Clinton, al segretario alla Difesa Robert Gates e ai capi dell’esercito e della CIA di intraprendere una guerra orwelliana, senza fine con il suo messaggio di speranza e cambiamento. Premio Nobel per la pace, Obama ha finito per essere il presidente dei sequestri (uno dei quali diventato famigerato, anche a Milano); detenzioni infinite senza habeas corpus a Guantánamo; una serie di attacchi mortali di droni anche contro civili innocenti; della continuazione dell’occupazione americana dell’Afghanistan, poi della sua fine inonorevole nel 2021; di una spirale terrorismo/antiterrorismo; guerre in Libia e Siria.

Obama dopo Clinton

Dopo Clinton, con il nuovo vertice del suo secondo mandato, Obama ha avuto una propria politica estera, lavorando direttamente con il presidente russo Putin per risolvere la crisi in Siria e altrove. Putin aveva infatti evitato l’escalation in Siria nel settembre 2013, negoziando il ritiro e la distruzione delle armi chimiche e aiutando Obama a negoziare l’accordo provvisorio con l’Iran.

Temendo di perdere il controllo sulla politica estera americana, i neoconservatori hanno lanciato una campagna per etichettare Obama come “debole” in politica estera e ricordargli il loro potere. Con l’aiuto di Nuland, Kagan ha scritto l’articolo ” Le superpotenze non vanno in pensione ” su New Republic nel 2014. Kagan ha chiesto una politica estera ancora più aggressiva, per esorcizzare le paure di un mondo multipolare in cui gli Stati Uniti non avrebbero più dominato. Morale: Obama ha invitato Kagan a pranzo alla Casa Bianca, riducendo la diplomazia con la Russia (ma continuando tranquillamente la diplomazia con l’Iran).

Nel 2014, i neoconservatori, contro Obama, hanno agito per il colpo di stato in Ucraina oppressa dai debiti, per sostenere un candidato filo-NATO, contro il primo ministro Viktor Yanukovich, che ha rifiutato l’accordo commerciale con l’UE sostenuto dagli Stati Uniti, preferendo il piano di salvataggio da 15 miliardi di dollari della Russia. .

Oligarchi ucraini

Patto Leonino

L’accordo commerciale con l’UE avrebbe dovuto aprire l’Ucraina alle importazioni dall’UE, ma senza alcuna reciprocità: un patto leonino che Yanukovich non ha accettato. Invece, questo accordo è stato approvato dal governo golpista del 2014, peggiorando i problemi economici dell’Ucraina.

La forza trainante dietro il colpo di stato da 5 miliardi di dollari della Nuland è stato il partito Svoboda di Oleh Tyahnybok (nella foto) e la milizia del “Settore Destro”. Nella suddetta telefonata con l’ambasciatore americano, Nuland ha parlato di Tyahnybok come uno dei “tre grandi” leader dell’opposizione che potrebbero aiutare il primo ministro Yatsenyuk, sostenuto dagli Stati Uniti.

Quando le proteste di piazza a Kiev si trasformarono in scontri nel febbraio 2014, Yanukovich e l’opposizione sostenuta dall’Occidente firmarono un accordo – mediato da Francia, Germania e Polonia – per un governo di unità nazionale e per organizzare nuove elezioni entro l’anno. Ma agli Stati Uniti questo non bastò.

D’altro canto, dopo aver perso la base navale di Sebastopoli, la Russia ha accolto con favore (83% di partecipazione, 97% di maggioranza) il risultato del referendum sulla riunificazione della Crimea, russa dal 1783 al 1954. A maggioranza russofona, le province di Donetsk e Lugansk si separarono a loro volta dall’Ucraina, innescando la guerra che ancora infuria.

Peggio dell’URSS?

Nuland e i neoconservatori, tuttavia, hanno aumentato gli attriti con Russia e Cina per giustificare una politica estera militarista e gonfiare i bilanci del Pentagono. In Foreign Affairs (luglio 2020), nell’articolo “ Pinning Down Putin ”, Nuland ha sostenuto che la Russia, più dell’URSS, rappresenta una minaccia. Vuole quindi una NATO più aggressiva.

Da quando è stata ambasciatrice della NATO durante il secondo mandato di Bush Jr, Nuland ha voluto un confine NATO con la Russia. Ha incarnato il desiderio più pericoloso, il desiderio di superiorità da parte degli Stati Uniti, perseguito fin dagli anni 90. Le sue dimissioni significano che Washington sta prendendo atto dell’esito della battaglia in Ucraina? Forse, e non sarebbe la prima volta: lo ha fatto in Corea, Indocina, Iraq, Somalia, Afghanistan…

Fonte: Barbadillo