Risposta russa: “Le navi russe sono pronte per essere nel Golfo del Messico”

Come sapete, questo lunedì è stato scoperto un gruppo di comando NATO nel Mare di Barents, che comprendeva la Marina degli Stati Uniti e la Marina britannica.

Il gruppo comprende tre cacciatorpediniere navali statunitensi, il Porter, il Donald Cook e il Franklin Roosevelt, nonché il Kent, una fregata britannica.

I cacciatorpediniere USS Porter e Donald Cook sono equipaggiati con missili da crociera Tomahawk e sistema di difesa missilistico Aegis. Le navi sono generalmente schierate permanentemente in Europa presso la base militare spagnola a Rota. Queste unità navali sono entrate nel mar di Barents, al limite delle acque territoriali russe per compiere non precisate “esercitazioni navali”.

Insieme alle basi terrestri della difesa antimissile di Aegis in Polonia e Romania, questi cacciatorpediniere fanno parte del “Phased, Adaptive Approach for Missile Defence in Europe”, strategia per proteggere il continente dalle minacce dei missili balistici.

La marina russa sta monitorando le attività di queste unità navali e le mantiene sotto stretto controllo.

Tuttavia, per generosità, il 1 ° maggio il dipartimento militare degli Stati Uniti ha avvertito la Russia di possibili esercizi in cui i marinai sarebbero stati addestrati nella “navigazione marittima” nel Mare di Barents. Questo gesto per mostrare anche la libertà di navigazione nella regione.

Sembra strano che l’America aveva dichiarato che i russi ancora una volta hanno impostato tutte le loro azioni sotto l’intervento militare e l’aggressione, ma stranamente questo non è accadduto. La principale casa editrice tedesca nel suo articolo ha posto la seguente domanda :

“Cosa accadrà se le navi russe si troveranno ad effettuare le stesse esercitazioni nel Golfo del Messic

Tuttavia gli Stati Uniti interpretano le loro azioni da questa prospettiva:

“Stiamo inviando le nostre forze in questa regione per mantenere la pace nel mondo, vogliamo solo mantenere l’equilibrio, continuiamo anche a sostenere la stabilità e la sicurezza”.

Ma la battaglia per l’Artico continuerà, così come per lo spazio. Presto possiamo vedere un articolo in cui sarà scritto:

“Le navi russe sono entrate nel Golfo del Messico per condurre i prossimi esercizi su larga scala e adempiere ai loro compiti in materia di insediamento globale delle forze”.



Gli editori tedeschi si sono allineati con questa opinione:

“Le navi da guerra statunitensi non hanno nulla a che fare nel Mare di Barents, inoltre le loro navi non sono in grado di dimostrare qualcosa di comprensibile al pubblico e in particolare all’esercito russo”

