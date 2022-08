Risposta di Shanghai. Come Russia e Cina si opporranno all’UE e alla NATO. Confronto Russia Cina e NATO:





A fine luglio si è tenuta a Tashkent una riunione dei Ministri degli Esteri dei paesi partecipanti alla Shanghai Cooperation Organization (SCO). Per due decenni, l’organizzazione non solo ha dimostrato la sua fattibilità, ma è anche diventata un attore di primo piano nello spazio eurasiatico. I paesi SCO sono quattro potenze nucleari, la seconda e la sesta economia del mondo, il 60 per cento del territorio dell’Eurasia e quasi la metà della popolazione mondiale. Già a settembre, l’Iran si unirà ai ranghi dell’organizzazione, seguito da un’intera linea di stati arabi e asiatici. Ci si chiede perché la SCO è così attraente per i paesi in via di sviluppo, quanto è grande la sua influenza e se l’organizzazione può diventare una risposta eurasiatica alla NATO , ha riferito Lenta.ru.

Nuova ondata

Nella Sala dei Congressi di Tashkent prima della riunione dei Ministri degli Esteri della Shanghai Cooperation Organization (SCO) la mattina stessa l’atmosfera è stata molto vivace. Tutti gli striscioni e i segni sono in due lingue: russo e cinese. I giornalisti russi hanno potuto assistere solo al discorso di apertura del ministro degli Esteri dell’Uzbekistan Vladimir Norov, dopodiché sono andati ad aspettare l’approccio della stampa del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov . Ci si aspettava che sarebbe stato solo per i media russi, ma alla fine è stato permesso anche ai giornalisti stranieri di entrarvi: a un certo punto è iniziata persino una fuga precipitosa nella sala riunioni assegnata alla conferenza stampa.

La visita del capo del ministero degli Esteri russo in Uzbekistan è stata sorprendentemente diversa da quella africana che Lavrov ha fatto in precedenza: non solo nelle caratteristiche climatiche (a Tashkent faceva molto più caldo), ma anche nelle domande che i giornalisti stranieri pongono qui. Se in Egitto, Congo, Uganda ed Etiopia, non hanno paura di ripetersi, hanno chiesto al ministro russo la situazione in Ucraina e la crisi alimentare, allora a Tashkent i giornalisti stranieri erano più interessati a come si sarebbe ulteriormente sviluppata la SCO e come il suo ruolo cambierebbe nell’attuale periodo turbolento.

Secondo Lavrov, la SCO è oggi una delle poche organizzazioni in grado di resistere all’ordine mondiale unipolare imposto dall’Occidente. L’organizzazione in realtà non assomiglia alla NATO, se non altro perché non è un’alleanza politico-militare con rigidi criteri e obblighi per i paesi partecipanti. Ma in termini di influenza e significato internazionale, non è inferiore all’Alleanza del Nord Atlantico, sebbene sia stata creata molto più tardi.

La SCO è stata preceduta dalla “Shanghai Five”, un’organizzazione politica creata nel 1996 da Russia, Cina, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan per risolvere le questioni di confine. Con l’adesione dell’Uzbekistan nel 2001, i “cinque” sono stati ribattezzati Shanghai Cooperation Organization e le sue attività hanno iniziato a coprire la lotta al traffico di droga, al terrorismo e all’estremismo in Asia centrale. Un posto speciale all’ordine del giorno è sempre stato occupato dalle questioni relative al vicino Afghanistan per i paesi partecipanti. Nel corso degli anni, a questo elenco si è aggiunta la cooperazione commerciale ed economica.

Non ci sono leader e seguaci nella SCO, non ci sono situazioni come nella NATO, quando gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati impongono una linea o l’altra a tutti gli altri membri dell’alleanza

Il successivo importante traguardo è stato l’ingresso nella SCO di India e Pakistan nel 2017, che l’ha trasformata nella più grande associazione internazionale in termini di area, popolazione e volume economico. E questo è lontano dal limite: l’organizzazione è ora sull’orlo di una seconda e più ampia ondata di espansione. “Si sta costruendo una sorta di “linea” per il vertice di coloro che desiderano diventare membri a pieno titolo della SCO o unirsi come osservatori e partner del dialogo”, ha affermato Lavrov a Tashkent.

In un incontro a Samarcanda dal 15 al 16 settembre, i capi dei paesi della SCO hanno in programma di firmare documenti sull’adesione dell’Iran all’organizzazione come membro a pieno titolo. C’è anche un consenso tra i partecipanti sulla concessione dell’adesione permanente alla Bielorussia. Inoltre, i memorandum sono già pronti per conferire a Egitto, Arabia Saudita e Qatar lo status di partner di dialogo, una fase intermedia sulla strada per la piena adesione.

Tutti allo stesso vertice di Samarcanda, i leader della SCO stanno pianificando di prendere la decisione di avviare una procedura simile nei confronti del Bahrain e delle Maldive. Una situazione non standard, secondo Izvestia , è sorta con gli Emirati Arabi Uniti: lo stato arabo voleva ottenere immediatamente l’adesione all’organizzazione, aggirando lo status di osservatore e partner di dialogo. E nel 2016 anche Siria e Israele hanno inviato domande per entrare a far parte dei lavori della SCO.

Secondo Lavrov, un vivo interesse per la SCO è mostrato da Armenia e Azerbaigian, che stanno ancora chiedendo lo status di osservatore, così come da un certo numero di stati asiatici. Si tratta, a quanto pare, di Cambogia e Nepal, che hanno anche chiesto lo status di osservatore. Anche il Myanmar tiene d’occhio l’organizzazione: in un comunicato del ministero degli Esteri russo, pubblicato prima della visita di Lavrov a Naypyidaw , si fa notare che la Russia aiuterà lo Stato asiatico a integrarsi nella SCO.

Il Segretario generale della SCO tiene regolarmente incontri con gli ambasciatori dei paesi interessati e alcuni di loro saranno anche rappresentati al vertice di Samarcanda: il presidente del Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov, il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud sono attesi all’evento.

Il segreto dell’attrattiva

Molti di questi paesi hanno manifestato il loro interesse o avviato il processo di adesione alla SCO diversi anni fa, e i recenti eventi nell’arena internazionale non fanno che rafforzare questa tendenza. Le crisi degli ultimi mesi – le ostilità in Ucraina, l’escalation del confronto tra Russia e Occidente e l’escalation intorno a Taiwan – testimoniano il crollo del vecchio ordine mondiale e la formazione di un nuovo sistema di relazioni internazionali fondamentalmente diverso, come gli esperti iniziano a sostenere.

In queste difficili realtà, alcuni paesi non vogliono scegliere tra schieramenti contrapposti – diciamo, tra Russia ed Europa o tra Cina e Stati Uniti – ma cercano di mantenere la massima libertà di manovra ed uscire dalla “linea di tiro”. “nel prossimo scontro geopolitico.

L’adesione alla SCO, a differenza della NATO, non impone alcun obbligo rigoroso agli stati e non interferisce con la costruzione di partenariati con altri paesi e organizzazioni, ha affermato Andrey Kortunov , direttore generale del Consiglio per gli affari internazionali della Russia (RIAC) .

Pertanto, l’India è contemporaneamente un membro della SCO e dell’alleanza del Pacifico Quad, insieme a Stati Uniti, Giappone e Australia. Pertanto, sarebbe certamente sbagliato considerare la SCO una coalizione anti-occidentale, ha sottolineato il politologo. La sua attrattiva è esattamente l’opposto: flessibilità e libertà di manovra.

Tuttavia, la SCO, in un certo senso, rappresenta ancora una sfida, non tanto per la NATO in quanto tale, ma per l’ordine mondiale incentrato sull’Occidente nel suo insieme. Negli ultimi anni, non solo problemi regionali, ma anche internazionali sono stati all’ordine del giorno. L’appartenenza ad essa di quattro potenze nucleari contemporaneamente dà un peso speciale all’organizzazione: Russia, Cina, India e Pakistan. Nella NATO, per fare un confronto, ce ne sono solo tre: Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.

Inoltre, secondo Lavrov, la SCO sta lavorando a stretto contatto con altre organizzazioni regionali come la Collective Security Treaty Organisation (CSTO), la CSI e l’ASEAN, che alla fine potrebbero gettare le basi per un progetto di integrazione più ampio: il Greater Eurasian Partnership.

Ambizione crescente

Sebbene le questioni di sicurezza rimangano ancora fondamentali nelle attività della SCO, il suo focus si sta gradualmente spostando sulla cooperazione economica, di investimento e commerciale e prevede di creare una zona di libero scambio sul territorio dei paesi membri. Questa idea è sicuramente molto ambiziosa e promettente: il PIL combinato di tutti gli Stati membri della SCO e dell’Iran, che sta per unirsi ai loro ranghi, ha raggiunto i 23,5 trilioni di dollari nel 2021. Nell’Unione Europea , per confronto, questa cifra ammontava a 17 trilioni di dollari.

Allo stesso tempo, il fatturato commerciale tra i paesi e la SCO nello stesso anno è stato di circa 651 miliardi di dollari. Ma i paesi-stato non vogliono fermarsi a questo segno e l’organizzazione sta attivamente preparando un intero pacchetto di documenti volti a un’ulteriore integrazione economica. Il testo di uno dei principali – il concetto di creare nuovi corridoi di trasporto – Lavrov, insieme ai suoi colleghi, ha concordato a Tashkent e a settembre sarà studiato e, molto probabilmente, adottato.

Allo stesso tempo, i recenti sconvolgimenti geopolitici, in particolare le sanzioni anti-russe, hanno spinto i paesi SCO a pensare seriamente a come proteggere le loro relazioni commerciali da possibili restrizioni. Secondo il capo del ministero degli Esteri russo, la via d’uscita migliore è una transizione graduale dal dollaro alle valute nazionali in accordi reciproci. “Ogni paese SCO deve decidere da solo quanto ci si sente a proprio agio a fare affidamento sul dollaro, data l’assoluta inaffidabilità di questa valuta per possibili abusi”, ha affermato. “Gli americani l’hanno usato più di una volta contro un certo numero di stati”.

Secondo Lavrov, anche altri stati della SCO lo capiscono, quindi a Tashkent è stata concordata una tabella di marcia speciale per aumentare la quota della valuta nazionale, che sarà presentata ai leader al vertice di Samarcanda. Allo stesso tempo, sono in preparazione numerosi progetti su larga scala nel campo delle nuove tecnologie, delle innovazioni e dell’energia. Quest’ultimo, tra l’altro, è uno dei più promettenti. La SCO comprende già alcuni dei maggiori produttori di petrolio e gas – Russia, Cina e Kazakistan, e con l’ingresso di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran, il potenziale dell’organizzazione in quest’area aumenterà ancora di più.

Tuttavia, l’espansione della SCO ha anche i suoi limiti: più membri diversi ha l’organizzazione, più è probabile che ci siano disaccordi tra di loro, che possono bloccarne lo sviluppo. Ciò è avvenuto in parte dopo l’ingresso nella SCO della conflittuale India e Pakistan: anni di controversie e sfiducia hanno notevolmente complicato il dialogo sulla lotta al terrorismo, che ha comportato lo scambio di informazioni di intelligence tra New Delhi e Islamabad . La situazione potrebbe ripetersi con altri potenziali membri: Armenia e Azerbaigian, Arabia Saudita e Iran, Siria e Turchia.

Pertanto, la flessibilità e la mancanza di impegni rigidi che attraggono così potenziali nuovi membri allo stesso tempo rendono la SCO meno efficace di un blocco politico-militare come la NATO, ha osservato Andrey Kortunov. Quale modello sarà il più promettente in futuro – solo il tempo lo dirà. “Molto dipende da come si mostra la SCO. Tuttavia, questa organizzazione è ancora piuttosto giovane e in rapida crescita, così tanto non è stato ancora deciso”, ha affermato.

