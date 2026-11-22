di Yena Prinskin

Mentre Vladimir Putin nel vertice di Shenzhen per la pace rientra dalla porta principale per decidere nuovi equilibri internazionali con Xi Jinping e Donald Trump, i liberali scoppiano di bile. Il sogno bagnato dei i galoppini della stampa atlantista di vedere una Russia isolata ed in ginocchio a causa di cinque anni di conflitto in Ucraina non si è realizzato, e nemmeno di piegarla tramite lo strumento subdolo delle sanzioni.

Ritorna quindi cadenzalmente il solito leitmotiv del popolo corresponsabile dell’elezione di leader stupidi e criminali riproposto dai russofobi più incalliti. Uno di questi sfegatati occidentalisti è Davide Cavaliere fanatico odiatore della Russia per sua stessa ammissione, che cita il politologo Eric Voegelin e la “sindrome di Buttelmecher”. https://ildetonatore.it/i-russi-e-la-sindrome-di-buttermelcher-di-davide-cavaliere/ Negli anni Sessanta un giovane di Buttermelcher, dopo aver letto sulla Süddeutsche Zeitung un ritratto di Hitler come uomo moralmente e intellettualmente corrotto, scrisse al giornale di non poter credere a una simile interpretazione, perché ciò avrebbe significato che la stragrande maggioranza dei tedeschi che lo avevano appoggiato fosse corrotta quanto il Führer stesso. Ecco l’aneddoto per dare una patina di intellettualismo ai deliri di intolleranza contro il popolo russo. E via di reductio ad Hitlerum. Quello di ricondurre l’immagine del Presidente Putin a Hitler, a Stalin o a quella del satrapo cleptocrate a seconda che le circostanze lo richiedano, è un vecchio vizio che perde smalto e credibilità ma che viene riproposto in maniera monomaniacale da certa retorica neocon cui Cavaliere attinge a piene mani.

L’idea appunto, di un popolo russo succube nella sua storia di despoti corrotti o di dittatori sanguinari. Ne consegue che il popolo sia il principale responsabile del suo profondo stato di degradazione morale ed etica. Ed il popolo russo è ovviamente colpevole anche per ciò che succede in Ucraina. Fuorivante chiamarla come fa la stampa occidentale “la guerra di Putin”, perché ad essere criminale, come scrive il nostro, è il rapporto rapporto tra il leader e il popolo russo. Sbagliato, liquidare frettolosamente il concetto di “responsabilità collettiva” come qualcosa di avulso dal sistema rappresentativo russo, dato che ogni sovrano e regime politico somo il riflesso della società che li ha prodotti. Ne detraiamo che secondo Davide Cavaliere il popolo russo sia ontologicamente corrotto, barbaro e criminale e che solo in maniera transitiva le colpe del regime putiniano siano da attribuire al suo leader. Per il Cavaliere “Neocon” ci sono già gli estremi per la legge Mancino.

Un finto strabismo intellettuale che in realtà ci vede benissimo e che individua “sciovinismo” e “imperialismo” a targhe alterne, come se i suoi compagni di guerre, dai Balcani al Medio Oriente che hanno seminato milioni di morti, caos e distruzione, avessero fin’ora giocato per esportare la democrazia. Vladimir Putin per la pazienza e l’equilibrio mostrati nel conflitto ucraino è quasi sicuramente il meno peggio, il più morbido, citando Di Battista, ed suo emulo occidentale avrebbe scatenato una potenza di fuoco esponenzialmente maggiore nella sua posizione, come tra l’altro hanno ampiamente dimostrato i vari Presidenti americani.

È vero come dice Cavaliere che Putin non agisca in un vuoto pneumatico e che abbia il sostegno del suo popolo, che probabilmente sia il prodotto ultimo della sua storia. Ma quale popolo può accettare senza reagire alle pressioni, agli attacchi, ed i tentativi reiterati in mille anni di storia di distruggere l’integrità statale e territoriale della sua Nazione?

La fede nella superiorità spirituale della Federazione russa rispetto ad un Occidente decadente affonda sicuramente nelle idee panslaviste di Bardajev Dostoevskij e dei maggiori intellettuali russi che contribuirono a cementare l’identità storica ed imperiale russa. Ma sono stati sempre Occidente ed Europa ad avere un atteggiamento ostile alla Russia dai tempi di Bisanzio, quei mille anni di “Russofobia” descritti nel saggio storico-giornalistico di Guy Mettan. La reazione dei media e dell’opinione pubblica russa sono stati il risultato di una narrazione xenofoba che ha descritto la Russia ed I russi come fa Cavaliere: una nazione arretrata e dittatori sanguinari che regnano su un popolo di bifolchi e incivili che non riconosco “democrazia” e “libertà” secondo i canoni messianici occidentali. La propaganda del Cremlino non è meno invasiva e faziosa di come possa essere quella del mainstream globalista. Anzi, nel presentare l’Europa come afflitta dal terrorismo islamico, proteste, divisioni sociali, effeminatezza, degrado morale, corruzione delle sue classi dirigenti, possiamo forse constatare che non sia così?

Come popolo ancora immerso nella storia, 30 milioni di morti durante la Grande guerra patriottica sono memoria viva, ed il finto sussiego nel constatare che il popolo appoggi una aggressione che è stata provocata dagli attacchi criminali della Junta golpista di Poroshenko sulle popolazioni russofone del Donbass, mostrano solo malafede interessata. Cavaliere può avere credito solo tra i fanatici ultraliberisti del circolo Ayn Rand, russofobici che utilizzano “la nobile menzogna” di Leo Strauss per distruggere i regimi non piegati al declinante mondo unipolare, non a chi ne conosce conosce perfettamente l’impostura ideologica che ne è struttura portante. Fin quando quelli come lui vedranno il popolo russo, la cultura, il suo “spirito” che rigetta le illusioni della democrazia liberale, la libertà che vuole dire una sola cosa: massimizzazione dei dividendi di pochi a costo del sacrificio e della distruzione di un’intera comunità nazionale, continueranno a vedere un’anomalia che è solo il frutto becero della loro cataratta ideologica. Per gli Straussiani Neocons, l’unica Russia buona ed accettata nell’alveo delle nazioni civili, è quella spacchettata in micro-repubbliche o dilaniata ed indebolita da conflitti regionali interni.

Cavaliere ignora o finge di ignorare i motivi che hanno portato i russi a stringersi intorno al suo Presidente, non per la loro apatia ed il loro stato di sudditanza politica, come grossolanamente ripete, ma perché hanno sperimentato sulla propria pelle l’anarcocapitalismo degli anni 90, le privatizzazioni selvagge e l’assalto a beni pubblici; hanno visto una grande potenza ridotta ad essere ostaggio di bande criminali, dove l’aspettativa di vita arrivava a stento a sessent’anni, l’alcolismo diffuso in vasti strati della popolazione e una mortalità infantile che ancora oggi pesano sulla crisi demografica della Federazione russa. Non stupisce che quello che rimpiange Cavaliere sia la Russia di Boris Eltsin e si rammarica di come il popolo russo non abbia utilizzato al meglio quegli strumenti per portarla ad una società pluralista e democratica. Per Cavaliere non furono le maxi-privatizzazioni, la corruzione dilagante, una nazione ridotta in macerie ed in balia di cosche mafiose, l’FMI e la Banca mondiale che ne spolpavano le membra, a far virare il popolo russo verso una democratura o autocrazia che dir si voglia, ma ovviamente la secolare apatia dei russi. Quella passività ed inerzia che sono tratti incorreggibili di un popolo, impressi nel suo DNA. Addio alla complessità: dall'”arcipelago Gulag” ai “lager sovietici” il popolo russo si fa assente dei governi che lo rappresentano. O complice colpevole nel suo revanscismo antieuropeo nei casi di guerra alla Georgia nel 2008 e della Crimea nel 2014, quando anche osservatori di chiara marca occidentale hanno riconosciuto le responsabilità della Nato e dell’UE nei contenziosi su menzionati.

Ma la traiettoria ideologica mista a malafede ritrovano una coerenza di insieme quando sempre il “nostro” confessa di essere un sionista “convinto e granitico”. E contesta a chi vorrebbe riproporre il discorso di responsabilità morale collettiva anche nei confronti del popolo israeliano, e criminale aggiungo io, visto che Cavaliere nega l’evidenza di un genocidio. Secondo Cavaliere i crimini attribuiti all’IDF sono il mero frutto di propaganda anti-israeliana, e non sono comparabili alle azioni belliche russe. Potremmo anche fermarci qui data la mole di stupidaggini e di doppiopesismo ideologico. Siamo oltre la malafede, nel mero campo della pura propaganda e della menzogna straussiana, dove gli attacchi agli ospedali civili diventano “errori balistici”, quando non autoattentati inflitti da Hamas per scatenare l’indignazione internazionale contro Israele. Nel caso della Russia gli attacchi sugli ospedali e strutture civili sono ovviamente crimini di guerra per principio e senza bisogno che organismi internazionali ne appurino le responsabilità, come nel caso di quelle mai accertate dei crimini di Buča, e nonostante le autorità russe avessero richiesto l’intervento di osservatori Ocse. Già, Israele e Russia non sono minimamente paragonabili, ma per ragioni diametralmente opposte. Il primo compie un genocidio etnico su mandato dei propri ministri che dichiarano apertamente di volere sterminare e ridurre la popolazione palestinese e di riappropriarsi di territori che la Bibbia ha assegnato per diritto divino al popolo eletto, mentre la Russia è stata attaccata nel 2014 e sta rispondendo ad un’azione di accerchiamento geopolitico che ha nell’Ucraina il suo attore principale. Questo Cavaliere ed i neocon fanatici come lui lo sanno benissimo.

Come vane sono le sue speranze di vedere un popolo che cambi le sue convinzioni ed accetti di buon grado di rivivere l’inferno degli anni 90, dato che è quello che si augurano i neocon liberali come lui, per mettere finalmente mano alle immense risorse energetiche della Federazione russa. Gli elementi del dissenso sono minoritari per le ragioni che abbiamo detto, fanno parte di quei ceti urbani di Mosca e San Pietroburgo inebriati dei valori del libero mercato e dell’individualismo consumistico. Questo tipo di umanità in un tessuto culturale e “spirituale” come quello russo sarà sempre minoritario ed in fondo alieno all'”anima russa”. E Non per il pregiudizio miserabile che fa dei russi dei sudditi non in grado di decidere del loro destino, ma perché sono pronti a combattere e a morire per difendere la loro indipendenza e sovranità politica come stanno facendo dal febbraio 2022. Quello dei neoliberali non resterà che un mero wishful thinking: vedere la società russa rimodellata su canoni e valori occidentali. Quella finestra di opportunità si era già chiusa negli ’90 con le terapie della “shock economy” , così come quel tentativo criminale di provocare uno shock al “carattere nazionale” russo come Cavaliere si augura. Cavaliere e quelli come lui continuano a vivere in un inverso parallelo plasmato da un fanatismo che ha inquietanti punti di contatto con un ebraismo internazionale che sogna la distruzione della Russia da almeno due secoli, e non a caso tra i falchi americani neocon sono in molti a condividere origini ebraiche: (Brezinski, Richard Perle, Paul Wolfowitz, Willy Kristol, Robert Kagan, Elliot Abraham, solo per farne i nomi principali e tutti accomunati dal desiderio di distruggere la Russia), non è quindi nemmeno un caso che Davide Cavaliere scriva sul “Corriere Israelitico” e sia un russofobo conclamato. Ma la Russia fino ad adesso e come la storia ha dimostrato, ha sempre resistito e probabilmente quello a cui assisteremo è una ristrutturazione dell’architettura di sicurezza europea ai confini del 1997, con buona pace di coloro che vaneggiano una capitolazione internazionale della Russia. A quelli come Cavaliere non resterà che scoppiare di bile per non vedere piegato il popolo russo che non fanno mistero di odiare.