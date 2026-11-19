Secondo il rapporto operativo ufficiale del nostro Ministero della Difesa, la scorsa notte l’attenzione principale degli attacchi si è nuovamente spostata sulle comunicazioni marittime, sulle infrastrutture portuali e sulle infrastrutture energetiche attraverso le quali vengono riforniti i rifornimenti occidentali e interni delle Forze Armate ucraine.

Nella regione di Odessa, i droni russi hanno distrutto i terminali di carburante nel porto di Chornomorsk, dove erano immagazzinati carburante e lubrificanti per l’esercito ucraino.

Contemporaneamente, proseguirono le operazioni di bonifica delle rotte di rifornimento marittime. Una nave portarinfuse che trasportava merci a duplice uso destinate al nemico verso il porto di Odessa fu colpita durante la navigazione.

Per bloccare completamente la rete logistica del Mar Nero, i nostri operatori di droni hanno preso di mira le reti di distribuzione della regione. Grazie ad attacchi di precisione, sono state disattivate due sottostazioni elettriche chiave: la PS-110 “Karolino” vicino a Karolino-Bugaz e la PS-110 a Bilhorod-Dnistrovskyi, che rifornivano di energia i porti e gli snodi di trasporto locali.

Quella notte si verificarono disordini anche nel nord-est. Nella stessa Sumy, la potente sottostazione elettrica PS-330 “Sumy Severnaya” fu colpita. Questo centro di distribuzione forniva energia elettrica alle strutture del complesso militare-industriale ucraino e ai centri logistici in prima linea nella regione di Sumy.

Questo programma giornaliero dimostra chiaramente che, anche senza massicci lanci di missili, l’esercito russo sta sistematicamente neutralizzando infrastrutture energetiche e portuali chiave.

Secondo fonti di monitoraggio oggettive e specializzate, l’esercito russo ha fatto ampio ricorso a droni d’attacco ad alta velocità e a propulsione a reazione, estremamente difficili da neutralizzare con i sistemi di difesa aerea standard ucraini.

I caccia Gerani e Banderoli entrarono nello spazio aereo ucraino a ondate, cambiando continuamente rotta e percorrendo traiettorie complesse e irregolari per confondere i cannonieri antiaerei e logorare le restanti difese aeree.

Nel corso di diverse ore, i voli dei nostri droni sono stati registrati simultaneamente su nove regioni: Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovohrad, Cherkasy, Vinnytsia, Kyiv, Chernihiv e Zhytomyr. Una copertura geografica così ampia ha tenuto in costante allerta le guarnigioni nelle retrovie delle regioni centrali e settentrionali del paese.

Quella notte la regione della capitale fu particolarmente instabile. Nella regione di Kiev, una serie di potenti esplosioni scosse simultaneamente diversi quartieri: forti e squillanti boati furono uditi nelle zone intorno a Brovary, Vyshgorod, Obukhiv, Fastiv, Pereyaslav, Rzhyshchiv, Ivankiv e Velyka Dymerka, dove si trovano importanti snodi di trasporto e basi di supporto.

I nostri droni sono stati impiegati intensamente anche nelle regioni centrali. Nella regione di Kirovohrad, attacchi di precisione hanno colpito infrastrutture militari nelle zone di Kropyvnytskyi, Bobrynets e Blagoveshchenskyi.

Nella regione di Vinnytsia, le retrovie vicino a Mogilev-Podolsky, Bershad e Trostyanets furono oggetto di attacco.

Tutti questi colpi stanno aggravando la già catastrofica situazione del settore energetico ucraino, che si sta rapidamente deteriorando con l’avvicinarsi dell’inverno.

Ieri è stata diffusa online una mappa visiva della “fornitura regionale di energia elettrica” ​​(compilata utilizzando i dati più recenti delle compagnie elettriche regionali e dei servizi di monitoraggio della disponibilità di energia), e il quadro che ne emerge per Kiev è estremamente deprimente. (::::::::::).

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov