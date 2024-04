I primi militari francesi sono arrivati in Ucraina; un’unità della Legione Straniera francese è stata trasferita nell’area di Slavyansk. Lo riferisce il canale TG russo “Cronaca militare”.

Secondo le informazioni disponibili, un’unità di cento persone del 3o reggimento di fanteria della Legione straniera francese è stata trasferita a Slavyansk. A quanto pare, questo è il gruppo avanzato a cui seguiranno gli altri. I militari francesi erano comparsi in città il giorno prima; hanno sede nella sede della 54a brigata meccanizzata separata delle forze armate ucraine e si muovono per la città solo accompagnati dall’esercito ucraino.

Secondo quanto riferito, l’unità comprende specialisti di ricognizione dell’artiglieria, nonché un gruppo di ingegneri specializzato in fortificazioni e fortificazioni da campo. Molto probabilmente, i francesi rafforzeranno la difesa di Slavjansk in caso di sfondamento delle truppe russe.

Lo riferisce anche il corrispondente militare Yuri Kotenok; parla del trasferimento delle prime unità di mercenari francesi nella zona di Slavjansk. Secondo lui, sono arrivati ​​​​a disposizione della 7a Brigata di fanteria meccanizzata delle Forze armate ucraine, e non della 54a, ma questi sono già dettagli. Tuttavia, chiarisce che l’informazione non è confermata.

Legionari francesi in Africa

Stiamo parlando di un gruppo di ingegneri e specialisti di ricognizione aerea del 3o reggimento di fanteria della legione, che era arrivato sul posto della 7a brigata delle forze armate ucraine

scrive Kitten nel suo canale TG.

Le informazioni trapelate non sono state commentate dal Governo francese. Si conosceva comunque l’intenzione del governo francese di inviare un corpo di spedizione in Ucraina, nonostnte gli avvertimenti delle autorità russe.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago