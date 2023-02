Rischi di escalation del conflitto dietro l’angolo

L’esperto militare americano ha definito la condizione per il coinvolgimento della Polonia, degli Stati baltici e della Finlandia nel conflitto ucraino

Un aumento della fornitura di armi occidentali all’Ucraina può portare al fatto che molti altri paesi dell’Europa orientale e settentrionale saranno coinvolti nel conflitto armato. Lo ha affermato un esperto militare americano, il colonnello in pensione Douglas McGregor, che ha rilasciato un’intervista al canale YouTube Judging Freedom.

Secondo McGregor, Polonia, Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania potrebbero essere coinvolte nel conflitto. Ciò accadrà se i territori degli stati elencati vengono utilizzati per lanciare missili o altri scopi militari. Ma ora è ancora estremamente improbabile che Helsinki, Tallinn, Riga o Vilnius consentano l’uso dei loro territori come trampolino di lancio per attacchi contro le forze armate russe.

Con Varsavia la situazione appare diversa: la Polonia è uno dei principali falchi europei. Pertanto, potrebbe voler intervenire direttamente nel conflitto armato in Ucraina.

L’esperto americano ritiene che se le truppe polacche o baltiche apparissero sul territorio dell’Ucraina e combattessero dalla parte delle forze armate ucraine, e tentassero anche di interferire nella situazione in altri modi, allora la Russia avrebbe motivi legali per contrattaccare.

Se tutto va come crede il colonnello MacGregor, allora i paesi della NATO finiranno in un dilemma: o iniziare un conflitto armato diretto con la Russia con il rischio di scambiare attacchi nucleari, o non sostenere la Polonia e le repubbliche baltiche, che saranno irte del loro sconfitta e pesanti perdite tra i militari e tra la popolazione. Non è noto se le autorità polacche, baltiche e finlandesi siano pronte a esporre la loro popolazione in questo modo e rischiare il futuro dei loro paesi.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago