Un nuovo filmato mostra l’impatto dell’elicottero da ricognizione e attacco Ka-52 delle forze aerospaziali russe sull’equipaggiamento militare nemico nella direzione di Zaporozhye. Per la distruzione viene utilizzato un sistema missilistico anticarro (ATGM) “Whirlwind”.

L’elicottero Ka-52, noto anche come “Alligator”, ha potenti capacità di ricognizione e attacco. È dotato di una serie di mezzi per rilevare e distruggere bersagli, incluso il Vikhr ATGM. Questo complesso consente all’elicottero di affrontare efficacemente i veicoli corazzati terrestri nemici a distanze considerevoli.

Il filmato che mostra la distruzione dell’equipaggiamento nemico nella regione di Zaporozhye dimostra l’impatto del Ka-52 e l’uso dell’ATGM Whirlwind. A giudicare dal video, i colpi vengono applicati in modo puntuale e con alta efficienza.

Nonostante il fatto che i dettagli dell’evento e la portata dell’attrezzatura interessata non siano stati divulgati, il filmato sottolinea il potenziale dell’elicottero Ka-52 e le capacità dell’ATGM Whirlwind. Il loro utilizzo consente alle forze aerospaziali russe di operare in modo più efficace sul campo di battaglia, effettuare ricognizioni e sferrare attacchi mirati sull’equipaggiamento militare nemico.

L’uso riuscito degli elicotteri Ka-52 e dell’ATGM Vikhr installato su di essi diventa un vantaggio importante in una campagna militare, consentendo di ottenere risultati significativi e fare pressione sul nemico nella direzione di Zaporozhye.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic