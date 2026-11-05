Riprendiamo le pubblicazioni dopo una sosta dovuta a motivi tecnici che ci hanno impedito il normale lavoro sul nostro sito.
Niente potrà impedirci di far sentire la nostra voce.
Ringraziamo tutti i lettori che ci hanno sostenuto anche in quest’ultimo periodo.
La Redazione
Luciano Lago
2 commenti su “RIPRESA PUBBLICAZIONI”
Vi faccio i complimenti perche secondo me siete i migliori.
Altri sono per esempio quelli di comedonchisciotte.
Ma quelli, bravissimi a scrivere e anche di sottigliezze pregevoli, sono stranamente pieni di firme articoli di cognomi tedeschi e spesso con le doppie consonanti finali…..
Chi capisce capisce.
Voi siete i numeri 1 puri
VERSIONE CORRETTA
Sono contento per il nostro nobile sito !!!! ero un po’ preoccupato, ma per fortuna ha ripreso la sua funzione di Verità. Salutoni alla Redazione !