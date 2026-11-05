RIPRESA PUBBLICAZIONI

Riprendiamo le pubblicazioni dopo una sosta dovuta a motivi tecnici che ci hanno impedito il normale lavoro sul nostro sito. Niente potrà […]

5 Novembre 2026
Pubblicazioni

RIPRESA PUBBLICAZIONI

Riprendiamo le pubblicazioni dopo una sosta dovuta a motivi tecnici che ci hanno impedito il normale lavoro sul nostro sito.

Niente potrà impedirci di far sentire la nostra voce.

Ringraziamo tutti i lettori che ci hanno sostenuto anche in quest’ultimo periodo.

La Redazione

Luciano Lago

In relazione ai commenti dei lettori invitiamo tutti ad attenersi ai principi di correttezza ed educazione. Si avverte che eventuali frasi di insulti e di apprezzamenti personali che costituiscano ingiurie e offese gratuite potranno determinare l’esclusione degli autori dalla piattaforma di libera discussione.
Grazie per l’attenzione
La Redazione

2 commenti su “RIPRESA PUBBLICAZIONI

  1. Vi faccio i complimenti perche secondo me siete i migliori.
    Altri sono per esempio quelli di comedonchisciotte.
    Ma quelli, bravissimi a scrivere e anche di sottigliezze pregevoli, sono stranamente pieni di firme articoli di cognomi tedeschi e spesso con le doppie consonanti finali…..
    Chi capisce capisce.
    Voi siete i numeri 1 puri

    Rispondi

  2. VERSIONE CORRETTA
    Sono contento per il nostro nobile sito !!!! ero un po’ preoccupato, ma per fortuna ha ripreso la sua funzione di Verità. Salutoni alla Redazione !

    Rispondi

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