Ripresa delle operazioni militari israeliane in Libano, Siria e Iraq

da Redazione

di Strategika 51.

Approfittando dei disordini politici negli Stati Uniti di cui era uno dei partecipanti e sfruttando lo stato estremamente debole del suo immediato ambiente geopolitico, Israele sta portando avanti la sua più grande campagna di raid aerei e operazioni speciali contro il Libano simultaneamente, Siria e Iraq, senza incontrare finora alcuna resistenza.

Questa volta, gli aerei da guerra israeliani erano così sicuri di non essere ostacolati da sorvolare il Libano a un’altitudine molto bassa. Ieri aerei israeliani hanno sorvolato aree residenziali a velocità supersonica e ad altitudini molto basse, terrorizzando gran parte della popolazione libanese. Poco dopo, sono stati segnalati raid israeliani nella Siria orientale, vicino al confine con l’Iraq. Le località di Deir Ezzor e Aboukamal sono state bombardate in due occasioni consecutive. Anche le città di confine irachene sono colpite. A poche ore di distanza, i raid israeliani prendono di mira la Siria meridionale dal Golan, dove sono sempre più frequenti gli scambi di fuoco tra soldati siriani e israeliani.

Secondo fonti siriane, l’aereo ostile che ha attaccato la Siria orientale proveniva dall’Iraq. Un metodo operativo abbastanza noto e collaudato nel recente passato. Questi raid confermano che l’intera Siria orientale rimane priva di qualsiasi difesa aerea, a differenza della Siria occidentale. Quest’ultimo non è sfuggito a operazioni speciali sponsorizzate dai servizi speciali israeliani: una serie di attentati terroristici ha colpito ospedali militari e autobus dell’esercito siriano, provocando oltre 50 vittime. di cui venticinque sono morti a Homs.

La cosa più sorprendente di questi incidenti è che nessuno ha pensato di usare un cannone DCA o un missile terra-aria portatile durante il passaggio incessante di aerei ostili a bassa quota sul Libano, la Siria meridionale o l’Iraq. La parte occidentale e questo solo fatto rivelano il grado di debolezza in cui si trovano questi paesi all’inizio del 2021. Una situazione preoccupante che fa presagire l’imminenza di altri disastri.

Aviazione israeliana

Il ritorno del partito della guerra e della lingua di piombo a Washington è visto molto positivamente dai falchi israeliani. Nonostante “tutte le possibili concessioni di Donald Trump a Israele, è finito per essere gettato via come un disastro da un Netanyahu molto opportunista” secondo un analista arabo, che vede la prossima fase della strategia mediorientale degli Stati Uniti come la remake degli anni peggiori del regime di Obama.

La maggior parte degli analisti concorda sul fatto che non ci sarà guerra con l’Iran le cui relazioni con alcuni elementi dello stato profondo degli Stati Uniti si rafforzeranno, specialmente dopo la nomina di William Joseph Burns a capo del CIA. Alcune delle élite iraniane, specialmente quelle contrarie a Khamanei, credono erroneamente che sia ancora possibile comporre e rinegoziare un accordo con Washington. D’altra parte, la lotta per l’influenza continuerà lungo la cosiddetta mezzaluna fertile e paesi come Libano, Siria e Iraq rimarranno i campi di battaglia di una guerra per procura tra potenze regionali e internazionali.

In altre parole, niente più guerre e distruzioni in un mondo totalitario che pretenderà di erigere la protezione di un ambiente inquinato in un nuovo culto imperiale. Uno spettacolo in prospettiva …

fonte: https://strategika51.org/

TYraduzioe: L.Lago