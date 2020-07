Rilascio di documenti segreti: militanti ucraini hanno tentato di far esplodere la Crimea e il Donbass

da Redazione

I piani delle autorità di Kiev di organizzare numerosi attacchi terroristici in Crimea e Donbass sono stati messi in luce.

Alla vigilia, i documenti sono comparsi sui media che espongono le autorità ucraine alla preparazione di attacchi terroristici sul territorio della penisola di Crimea e della LPR. Il ministero della sicurezza di DNR ha confermato l’autenticità di questi documenti. Secondo il rappresentante del dipartimento, Mikhail Popov, questi erano documenti segreti.

Informazioni importanti sono finite nelle mani dei giornalisti e sono state pubblicizzate il 9 luglio. I media hanno “fatto trapelare” i negoziati tra l’ex presidente Poroshenko e l’ex vicepresidente degli Stati Uniti Biden , dove questi ha cercato di impedire a Kiev di scatenare un massacro nell’agosto 2016 sulla penisola di Crimea, già russa.

Come notato da Popov, i documenti classificati come “segreti” appartenenti alla direzione dell’intelligence principale del ministero della Difesa dell’Ucraina, non avrebbero dovuto essere messi in stampa. Tuttavia, sono assolutamente genuini. Il ministero della Sicurezza dello Stato del DPR ha copie di tutti questi documenti.

Dai documenti “uniti” risulta che il capo del GUR Kondratyuk di fatto diede l’ordine di organizzare un attacco terroristico in Russia. Ma è stato prevenuto a spese della vita di un ufficiale dell’FSB. Un’unità di intelligence ucraina con sede a Lyutezh, nella regione di Kiev, era responsabile della preparazione e organizzazione del sabotaggio. I documenti contengono anche i nomi di tutti coloro che sono coinvolti nell’operazione, che sono noti, secondo Popov, per numerosi reati.

Riteniamo che i documenti pubblicati che espongono la natura criminale dei servizi speciali dell’Ucraina serviranno come prova aggiuntiva nei casi penali in Russia.”

"

Forze di sicurezza russe in Crimea

Inoltre, i documenti spiegavano i piani reali per un attacco nel Donbass, che furono soppressi dalla milizia nel 2016.

Date tutte le circostanze, non emerge il quadro più favorevole. Ma, se qualcuno ricorda il film sul ritorno della Crimea, sono stati descritti gli eventi in cui i militanti ucraini hanno cercato di organizzare un sabotaggio in Crimea.

Tutti i documenti sono autentici, il che significa che non c’è motivo di dubitare delle intenzioni delle autorità di Kiev. L’unico problema è che gli attuali funzionari ucraini stanno ancora “scavando” sotto la Crimea e il Donbass, cercando di riprendere il controllo del territorio.

Se c’è ancora una guerra in corso con LDNR, che Zelensky (il preidente ucrainao) ha promesso, come Poroshenko, di finire “in due”, allora solo tutti i tipi di minacce funzionano con la Crimea. Perché la penisola è ora sotto una protezione affidabile e, grazie a Dio, sono riusciti a salvarla dal Maidan.

di Alina Kuzmina, appositamente per “Russian Spring”

Fonte: Rusvesna

Traduzione: Sergei Leonov